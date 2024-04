La afición del Real Zaragoza ve “positivo” el estadio portátil, pero cree que “no solucionará el problema”

La afición del Real Zaragoza ve “positiva” la apuesta por un estadio portátil en el Parking Norte a partir del verano de 2025 para acelerar las obras de la nueva Romareda, pero cree que “no solucionará el problema”, ya que seguirá “quedándose corto” para reubicar a toda la masa social, compuesta esta temporada por más de 28.000 abonados. “No tener que desplazarnos a otra ciudad es ya un beneficio. Estará bien siempre que no se generen unos sobrecostes excesivos”, razona el presidente de la Federación de Peñas, Pablo Palomar.

Lo prioritario, en su opinión, es que el club aclare cuál será la planificación de cara a la siguiente temporada, que estará marcada por el derribo del gol sur, la antigua gerencia de Urbanismo y el Cubo. Respecto a la apuesta por el Parking Norte, destaca la buena conexión con el tranvía y los accesos para todos los aficionados que vienen de fuera de Zaragoza. “No tienes que entrar apenas en la ciudad y hay bastantes plazas de aparcamiento. La principal pega es que el resto de servicios se quedan un tanto aislados. No hay tiendas de comida o bebida ni espacios de ocio para las horas previas al partido. Queda algo a desmano, pero si es para un par de años, nos terminaremos acostumbrando”, añade.

Ismael Tornos, presidente de la peña de La Almozara, ve mejor acortar las obras que generar una excesiva desafección entre los aficionados, cansados por la larga travesía por Segunda. “Supone ir a peor, pero si la gente ve el campo más cerca, será un mal menor. Luego ya, ellos verán cómo queda el presupuesto”, indica.

Como Palomar, cree que el Zaragoza tendría que arrojar luz sobre la próxima campaña de abonados. “Deberían permitir a la gente renovar y a quien no quiera porque pierde su sitio, mantenerle la antigüedad”, opina.

A Alberto Rodrigo, de la peña de Pinseque, la decisión le ha pillado “fuera de juego”. “Con el estadio portátil seguirá habiendo gente que no podrá ver los partidos. Para eso, no sé si hubiese sido mejor continuar en La Romareda. Gastar ese dinero para no solucionar el problema… No lo sé. Parece que se va a desnudar un santo para vestir otro”, afirma.

Los tres coinciden en que el campo provisional “debería quedarse” una vez termine el periodo de transición. “Si se gastan 10 millones para tener otro estadio de buena capacidad no estaría mal, pero si luego lo quitan…”, apunta Rodrigo. Y sobre la ubicación, reconoce que “irá por barrios”. “Habrá a gente que le irá bien y personas que vivan en zonas que no estén bien comunicadas con el tranvía que tendrán que ir en coche o en autobús. Esperemos que no haya ninguna riada. Con la suerte que tenemos últimamente ya solo faltaría que se inundara el campo portátil”, agrega.