El recorte a la cooperación y el apoyo a los toros enfrentan al gobierno y a la izquierda en el Ayuntamiento de Zaragoza

El recorte a la cooperación internacional y los 25.000 euros introducidos por Vox en las cuentas de 2024 para la promoción de la cultura taurina han enfrentado este lunes al gobierno y los partidos de la izquierda del Ayuntamiento de Zaragoza en el marco del debate presupuestario.

La portavoz de ZEC, Elena Tomás, ha acusado a los populares de "plegarse gustosamente" ante las exigencias de la formación de extrema derecha cuando, en su opinión, los toros "no tienen nada que ver con los valores de educación y respeto" que deberían marcar la acción del área de Cultura, Educación y Turismo.

Sin embargo, el portavoz de Vox, Julio Calvo, ha justificado que los festejos taurinos "son uno de los espectáculos que más espectadores atraen en las Fiestas del Pilar" pese a no estar incluidos en el programa oficial y que las vaquillas tienen "un gran arraigo" en algunos barrios rurales.

La titular del área, Sara Fernández, no ha entrado en el debate, pero sí ha agradecido a Vox "las aportaciones que ha hecho" a las cuentas. Gobierno y oposición también han chocado en las políticas de educación y las ayudas a la escuela concertada, que bajan, según ha destacado Tomás, 300.000 euros para quedarse en 500.000. "Quizás se han dado cuenta de que no solo las gestionaron mal, sino de que no hay tantas personas que las necesiten", ha dicho. Sin embargo, para la concejala delegada de Educación, Paloma Espinosa, esta no es solo una cuestión ideológica sino "de justicia", ya que estas familias "jamás habían tenido ayudas de su Ayuntamiento".

El PSOE, por su parte, ha afeado al PP no ir más allá de la "cultura de Instagram" y centrar sus políticas en "pan y circo". "No se fomentan los museos o nuestra historia", ha criticado la socialista Eva Cerdán. En respuesta, Fernández ha destacado proyectos como el de ‘Plaza Viva’, que buscará la dinamización de la plaza del Pilar, el de ‘Zaragoza se anima’, con actividades lúdicas y artísticas en calles y plazas "cuando llegue el buen tiempo", así como la extensión del wifi a todas las bibliotecas municipales.

En el debate también ha aparecido el Museo de la Semana Santa, sin partida para este 2024. La titular de Cultura ha asegurado que, aunque sigue siendo "una prioridad", no está previsto que vaya a haber gasto este año. Sí se han consignado, en cambio, 100.000 euros para el Museo del Origami. Y aademás, se va a empezar a trabajar en el bicentenario de la muerte de Goya.

Urbanismo y Economía

En materia de Políticas Sociales. la izquierda ha afecado a Alfonso Mendoza la merma que sufrirán las asociaciones vecinales y el "dudoso honor" –en palabras de Suso Domínguez, concejal de ZEC– de "haber acabado con lo poco que quedaba" de las ayudas de cooperación al desarrollo, que sufren un recorte del 32% hasta situarse en 1,13 millones de euros. "Ustedes las hubieran incrementado hasta el infinito y más allá, pero, sin dejar de ser solidarios, debemos dedicar los recursos a cuestiones que merezcan una atención inmediata y cercana", ha justificado

En esta línea, David Flores, de Vox, ha incidido en la "responsabilidad" que tiene el Ayuntamiento a la hora de destinar el dinero público a ayudar a los zaragozanos.

Para la izquierda, los recortes a la FABZ y la Unión Vecinal Césaraugusta suponen "un desprecio al movimiento vecinal organizado". "Va a haber despidos", ha advertido la socialista Ana Becerril, que ha criticado la "falta de empatía" del PP.

Tampoco ha habido entendimiento con las cuentas de Urbanismo. El titular del área, Víctor Serrano, ha defendido que existe una hoja de ruta clara para "desatascar" proyectos históricos y ha comparado las 28 reformas de calles ejecutadas entre 2021 y 2023, en las que se invirtieron 30,3 millones de euros, con las 12 del periodo 2013-2019 (14,9).

El problema, a juicio de la oposición, es que en el presupuesto no aparece la depuradora de La Cartuja, que está a punto de agotar su vida útil. PSOE y ZEC también se han mostrado críticos con la apuesta del PP por una ciudad "escaparate", lo que, según el socialista Horacio Royo, hace que la mayoría de los ciudadanos "se queden fuera" de las grandes inversiones.

En cuanto al área de Economía, el gobierno ha destacado el apoyo al Volveremos, la dinamización de los mercados de la ciudad y el reposicionamiento del mercado de San Vicente de Paúl entre críticas de la izquierda a proyectos fallidos como los toldos de la calle de Delicias, que costaron 492.000 euros, o los arcos florales (de plástico) por los que se pagaron 250.000, y a una apuesta global que consideran "tremendamente continuista".