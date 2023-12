La Escuela Museo de Origami celebra sus 10 años de existencia sin despejar su futuro

La Escuela Museo de Origami de Zaragoza (EMOZ) inauguró este lunes dos exposiciones, una de ellas del artista Víctor Coeurjoly, con las que quiere celebrar sus 10 años de vida. Coeurjoly fue el plegador que protagonizó la muestra con la que el centro abrió sus puertas, y en este decenio su obra ha experimentado cambios sensibles que el aficionado podrá comprobar ahora con sus propios ojos. También ha cambiado mucho la EMOZ, que echó a andar en 2013 siendo prácticamente una rareza pero que en muy poco tiempo se ha aupado como uno de los espacios y/o museos más valorados por quienes visitan Zaragoza.

Lo que no ha cambiado es el aura de precariedad que persigue al centro desde su fundación. Recaló en el Centro de Historias ocupando una de sus plantas un poco a contrapelo, y desde entonces a hoy los promotores de la iniciativa han reclamado al Ayuntamiento de Zaragoza mayores apoyos, no solo económicos.

En el acto oficial de celebración del décimo aniversario de la EMOZ y la presentación de dos exposiciones, celebrado ayer, no intervino nadie representando a la concejalía de Cultura. El centro necesita la firma de un nuevo convenio con el Ayuntamiento en unas condiciones que permitan su supervivencia, y fuentes municipales se remitían ayer a lo expresado el 30 de noviembre pasado por la concejal Sara Fernández en un pleno municipal: "la solución a los problemas de la EMOZ tiene que pasar por su viabilidad jurídica, económica, técnica y administrativa".

Fernández aseguró además estar pendiente de un informe municipal y cifró en 54.000 euros anuales el coste de mantenimiento para las arcas municipales de los espacios de la EMOZ.

Sus responsables, por contra, aseguraban ayer haber puesto "mucho dinero y esfuerzo en el centro" y fijaron en el mes de abril la fecha tope para saber si las condiciones del nuevo convenio les permiten seguir abriendo sus puertas o no. También aseguraron estar al corriente de pago del canon con el ayuntamiento (1.500 euros al mes, en los últimos años se les ha admitido pago en especie) y haber entregado "8 gigas de información sobre las cuentas".

Así las cosas, tanto Jorge Pardo, director de la EMOZ, como Felipe Moreno, responsable de sus exposiciones, se mueven entre el voluntarismo ("estamos convencidos de que firmaremos un nuevo convenio") y la desilusión ("hace dos años y medio presentamos una propuesta de convenio y no hemos recibido contestación"). Y la mayoría de los grupos políticos municipales apoyan decididamente el proyecto: en el último pleno de noviembre, partidos tan distantes como PSOE o Vox aprobaron medidas como la eliminación del canon, la ampliación de la superficie del centro o el establecimiento de una partida presupuestaria para 2024. Mientras llega la propuesta/decisión municipal, el centro inauguró este lunes una doble exposición.

Ramo de rosas que forma parte de la exposición retrospectiva del EMOZ. José Miguel Marco

Por un lado, se ha hecho una selección de piezas que han participado en las 40 muestras organizadas hasta ahora. Y, al final del recorrido, se presenta una selección del trabajo reciente del diseñador industrial madrileño Víctor Coeurjoly. Este plegador de 30 años trabaja como diseñador en Irlanda y está a punto de cumplir sus bodas plata en el origami. Si en diciembre de 2013 presentó una obra eminentemente figurativa, ahora ha traído a Zaragoza piezas que exploran más decididamente la abstracción, la geometría e incluso las leyes de la física, desde la geometría del Universo al efecto Coriolis.

"El origami no es una afición ni un juego –subrayaba el artista–. La realidad es un origami, pero esto no es nada nuevo: ya Buda o Aristóteles, pensaban que la realidad es un continuo. Y el universo tiende al orden, al equilibrio, a la organización. La geometría del Universo es armoniosa. No es el caos el que tiende a aumentar con el tiempo, sino la organización".

Coeurjoly presenta un conjunto de piezas elaboradas con materiales muy diversos, incluidos el cartón y la madera, y alguna de ellas cortadas. Si las conversaciones entre el Ayuntamiento de Zaragoza y los responsables de la EMOZ llegan a buen puerto y se firma un nuevo convenio, la exposición de Víctor Coeurjoly podrá visitarse hasta el próximo 17 de marzo y posteriormente se inauguraría otra de Krystyna Burczyk, artista polaca residente en Portugal.

El acto oficial por el aniversario de la EMOZ sirvió este lunes para dar a conocer sus datos. Según Jorge Pardo, en los diez años de vida del centro, este ha organizado 40 exposiciones temporales y ha sumado 235.000 visitas, una media de 24.000 visitas anuales. Este 2023 es el segundo año, tras el inaugural, con más visitas de todos, con cifras como los 1.500 visitantes que se registraron tanto en San Valero como el pasado 11 de noviembre, Día del Origami.

La EMOZ ha organizado exposiciones fuera de Aragón (museos Elder, Cerralbo, de Pontevedra...) y tiene previsto inaugurar otra en Tres Cantos en abril. Hasta ahora, en su faceta de escuela, ha organizado más de 500 talleres, con 3.000 asistentes.

La EMOZ ocupa el segundo lugar entre las preferencias de los visitantes de Zaragoza, detrás del Pilar, según Tripadvisor, la plataforma turística ‘online’ líder en el mundo.