Takahiro Nakamae, embajador japonés en España: "Zaragoza es la capital cultural de Japón en España"

Takahiro Nakamae (Hiroshima, Japón, 1960), embajador de Japón en España, ha visitado estos días Zaragoza para descubrir con sorpresa y agradecimiento el interés que despierta su país y su cultura en Aragón. Hasta este viernes se celebra en la Universidad de Zaragoza el X Congreso Internacional del Grupo Japón donde el colectivo de expertos junto a invitados internacionales analiza desde la comida a la situación económica de aquel país.

El diplomático ha visitado el Museo de Zaragoza, al que ha entregado fondos por 500.000 euros de la Japan Foundation y también el Museo de Origami de la capital aragonesa, que ha reconocido que es único fuera de su país.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Tokio, su carrera diplomática le ha llevado a Argentina, Iraq, México y Brasil, entre otros países. Desde septiembre de 2022 ocupa el cargo de embajador de Japón en España.

Nació en la ciudad de Hiroshima. ¿Vivió la huella que dejó en la sociedad la bomba atómica lanzada por Estados Unidos el 6 de agosto de 1945 en el marco de la II Guerra Mundial?

Crecí allí hasta los 20 años. Mis padres se trasladaron a Hiroshima dos o tres años antes de mi nacimiento, antes de ese año. Antes vivían en una ciudad a unos 70 kilómetros, pero mi abuela me contaba que aquel día también se sintió allí el impacto de la bomba, aunque no llegó a provocar daños. Yo prácticamente crecí con la reconstrucción de la ciudad. Había barrios de casas prefabricadas.

"La experiencia de Hiroshima que debe transmitirse es en dos sentidos: que nunca se debe repetir y la importancia del proceso de postguerra, que creo que tiene un valor que podría servir para otras partes del mundo"



"Para no repetir una guerra, lo importante es romper la cadena del odio y de venganza"

¿Y se notaba en el carácter de la gente el trauma o la tristeza?

Fue un hecho tremendo, no se puede devaluar el impacto, pero mientras se trabajaba para la reconstrucción se hacía prevalecer el sentimiento de que la vida iba a ser mejor mañana. La experiencia de Hiroshima que debe transmitirse es en dos sentidos: que nunca se debe repetir, y la importancia del proceso de postguerra, que creo que tiene un valor que podría servir para otras partes del mundo. Para no repetir una guerra, lo importante es romper la cadena del odio y de la venganza.

Sin embargo, las guerras han seguido como el conflicto abierto por Rusia con la invasión de Ucrania o los ataques de Hamás en Israel a los que ha seguido una respuesta militar con miles de víctimas civiles en ambos bandos. ¿Estamos condenados a enfrentarnos?

En el caso de Ucrania, estamos observando un intento de cambiar el status quo unilateralmente, con el uso de la fuerza, en contra del derecho internacional, y aún más importante, por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, por su propia voluntad, intenta quebrantar el orden internacional. Lo que estamos observando en Ucrania es un intento de voltear todo lo construido para volver al orden de antes de la Guerra Mundial. Estamos apelando a que nos unamos bajo los principios de derecho internacional más elementales que es un orden libre y bajo el imperio de la ley y con la base del concepto de respeto a la dignidad humana.

Sin que se haya resuelto este conflicto el mundo mira ahora a Israel y Palestina, donde se vuelven a repetir las vulneraciones del derecho internacional. ¿Una solución diplomática es posible?

Antes que nada, condenamos tajantemente el ataque terrorista por parte de Hamás, atacando y secuestrando a ciudadanos, que nada tienen que ver con el conflicto. Instamos a que se libere a los rehenes inmediatamente. También vemos que muchos ciudadanos inocentes se ven afectados por el ataque de parte de Israel y lo lamentamos. Pedimos a todos los involucrados actúen de acuerdo con el derecho internacional y creemos que es importante la acción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tener una actitud unida para la solución, para calmar la situación.

Estos días ha visitado Zaragoza para participar en varios encuentros que tienen que ver con su país. ¿Conocía la ciudad?

Cuando estaba estudiando para ser diplomático pasé dos años en España, de 1986 a 1988, un año en Valladolid y otro en Madrid. Durante este tiempo tuve la oportunidad de visitar Zaragoza. Viene con mi coche para traer a una persona que estaba de visita en España. No tuve mucho tiempo de disfrutar de la ciudad, así que prácticamente es mi primera experiencia para conocer la historia y la cultura de Zaragoza.

¿Y sabía que había este interés por su país, hasta el punto de contar con un congreso de expertos en la Universidad de Zaragoza, colecciones de arte japonés de relevancia internacional e incluso un Museo de Origami?

No. He estado en el congreso del Grupo de Estudios Japón, en el que he dicho que Zaragoza se puede decir que es la capital cultural, académica de Japón en España. Aquí es donde se efectúan más estudios, actividades culturales e intercambios de una manera tan organizada.

"La Escuela Museo de Origami me ha parecido alucinante, considerando el esfuerzo que hay que dedicar para mantener un museo de una envergadura tan excepcional en una ciudad en la que no hay una población japonesa grande"



"He pasado varios años en América Latina, en Brasil y en Argentina, donde hay muchísimos descendientes de la emigración japonesa y en los festivales japoneses y museos de la inmigración japonesa, pero ha sido la primera vez que he conocido una exposición de este tamaño"

​

¿No hay ejemplos de este tipo de conexión con la cultura de Japón en otras ciudades del mundo?

No. Hay universidades, institutos, asociaciones que se dedican muy amablemente a la promoción de intercambio cultural con Japón, por las que estamos muy agradecidos, pero aquí hay un movimiento muy fuerte.

¿Ha encontrado de dónde vienen estos lazos entre los zaragozanos y los japoneses?

No. Es un enigma. Esto es algo que a lo largo del congreso estuve preguntando, por qué tanta presencia de Japón en esta ciudad, y desafortunadamente, no he encontrado ninguna teoría. Todo el mundo me ha dicho que es porque les gusta Japón. La Escuela Museo de Origami me ha parecido alucinante, considerando el esfuerzo que hay que dedicar para mantener un museo de una envergadura tan excepcional en una ciudad en la que no hay una población japonesa grande. Yo he pasado varios años en América Latina, en Brasil y en Argentina, donde hay muchísimos descendientes de la emigración japonesa y en los festivales japoneses y museos de la inmigración japonesa hay muestras de origami y gente que lo practica, pero ha sido la primera vez que he conocido una exposición de este tamaño e incluyendo la explicación de toda su historia. Se exhibe de una manera muy ordenada y en una instalación permanente. Yo creo que es algo excepcional. Esto no se puede realizar solo como una afición, sino que debe de haber una sensación de misión, responsabilidad y dedicación, por lo que quiero expresar mi máximo respeto.

¿Tenemos alguna conexión en cuanto al carácter?

No la he encontrado. Para mí el carácter sería igual que el de los españoles, pero no es necesario que se tenga una semejanza. Somos muy diferentes, el contexto histórico, la cultura, pero si se atrae uno a otro eso es muy bueno.

"Japón es un país que está envejeciendo, pero a diferencia de España lo que ocurre es que la población está disminuyendo"



"Más del 30% de la población tiene más de 65 años, lo que implica que cada vez hay más pensionistas y menos personas que sustentan el sistema"



​

Una semejanza es que tanto Japón como Aragón tienen una población cada vez más envejecida. ¿Podemos aprender algo de su experiencia?

Japón es un país que está envejeciendo, pero a diferencia de España lo que ocurre es que la población está disminuyendo. Tengo entendido que en España la población se ha incrementado un 20% durante los últimos 20 años gracias a la inmigración, mientras que en Japón no hay inmigración organizada. La baja tasa de natalidad es la principal causa del envejecimiento porque se siente el coste de criar y educar a los hijos, tanto económicamente como en las labores cotidianas. Nuestro gobierno está tratando de poner medidas para aliviar. Más del 30% de la población tiene más de 65 años, lo que implica que cada vez hay más pensionistas y menos personas que sustentan el sistema.

Ese es un problema que también tenemos en España.

Japón viene anticipando estos problemas. Una académica norteamericana, Mireya Solís, escribió en un reciente libro que Japón está ofreciendo lecciones, tanto positivas como negativas, a otros países del mundo.

Entre las positivas estaría el secreto de su larga esperanza de vida, porque es visto como uno de los lugares donde las personas viven más tiempo. ¿Tienen la fórmula de la vida sana o el país es un paraíso para envejecer?

La longevidad es una noticia buena si va acompañada de la calidad de vida. Antes la jubilación era a los 60 años, pero la gente se quedaba con ganas de seguir siendo útil a la comunidad. ¿Cómo responder desde el sistema? Hay gente como artesanos, que siguen trabajando hasta los 85 o 90 años. No quiero decir que todo el mundo debe seguir trabajando, pero se puede ser un pensionista pero activo.

¿Se ha alargado la edad de jubilación como en España? Aquí se avanza para pasar de los 65 a los 67 años.

Sí, se está alargando hacia los 65 años.

"La gente joven cada vez más valora las condiciones laborales al elegir su trabajo, que no haya horas extras. Cuando yo era joven, trabajar hasta medianoche era algo de lo que los jóvenes casi se enorgullecían. Ahora, no"

​

​"El mayor producto de exportación de España a Japón es la carne de cerdo porque es de mucha calidad"

¿Sigue siendo una sociedad donde se trabajan muchas más horas que en otros países o es uno de los estereotipos que se mantienen?

Está cambiando. La gente joven cada vez más valora las condiciones laborales al elegir su trabajo, que no haya horas extras. Cuando yo era joven, trabajar hasta medianoche era algo de lo que los jóvenes casi se enorgullecían. Ahora, no. En la cultura actual la gente valora más el tiempo que dedican a uno mismo y a su familia, procuran tener una relación laboral más racional y equilibrada y hay muchos más días festivos. Las horas de trabajo de Japón ya no exceden al nivel promedio de los países de la OCDE.

Seguro que tenemos más vacaciones en España. ¿Existen los puentes festivos?

No contamos con una cultura de un mes de vacaciones en agosto. Hay vacaciones en verano, pero normalmente son de una semana o 10 días. Por otra parte, no trabajamos en Fin de Año, normalmente del 28 de diciembre al 3 de enero, es una semana de vacaciones. Lo que tenemos es una semana o dos semanas a finales de abril o principios de mayo, la Golden Week, Semana de Oro. Ahí se concentran varios días festivos en una semana y haciendo puente la gente aprovecha para viajar.

¿Cómo marchan las relaciones comerciales entre ambos países?

España exportó a Japón 3.200 millones de euros e importó 3.900 millones de euros, más o menos equilibrado. La exportación española a Japón se ha incrementado en 10 años desde 2.000 a 3.000 millones, gradualmete. El mayor producto de exportación de España a Japón es la carne de cerdo porque es de mucha calidad. Este producto ocupa casi un tercio del incremento de las exportaciones en estos diez años. El problema es que son mercados muy maduros. La población es de 125 millones de personas pero disminuye en medio millón de personas al año y envejeciendo, por lo que cada vez hay menos gente y que consume menos carne. En lo que trabajan empresas japonesas y españolas es en aprovechar las ventajas tecnológicas para colaborar y exportar sus productos a terceros países. Se trabaja en el campo de las infraestructuras, el transporte y la energía renovable, sobre todo, en el hidrógeno verde.