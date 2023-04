Rakú, el japonés que asombró y trajo el jiu-jitsu a la Zaragoza de 1908

"Lo que nosotros habíamos pronosticado ha sucedido por fin. En Zaragoza ha encontrado Rakú rivales dignos de su fama, que moralmente le han hecho morder el polvo de la derrota aunque hayan resultado vencidos con arreglo a las especialísimas condiciones de esa extraña lucha". Así comenzaba HERALDO el 31 de octubre de 1908 su crónica del combate celebrado la noche anterior en el teatro Circo de la capital aragonesa entre el japonés Rakú y un mozo zaragozano. La pelea entre ambos terminó en un formidable escándalo, en el que intervinieron el público, la policía y finalmente el gobernador civil, que prohibió que a partir de entonces las salas de espectáculos celebraran combates con voluntarios sacados de entre el público.

La historia, muy poco conocida, ha inspirado un cómic al guionista David Terrer y al dibujante Chesús Calvo, un álbum de 122 páginas que acaba de publicar GP Ediciones y en el que aparece también retratada la Zaragoza de principios del siglo XX, la de la primera Expo.

"Llegué a Rakú por casualidad, navegando por internet -relata David Terrer-. En la web de la revista ‘Ecos de Asia’ o en el blog ‘Historias de la Historia’ se daba abundante información sobre un japonés experto en artes marciales que había hecho una gira por España retándose con los más forzudos del público. Reuní toda la información que pude encontrar, armé el guión histórico y le di el pegamento de la ficción. En el cómic hay un género que llamamos ‘pez fuera del agua’. Y eso es lo que me atrajo de Rakú, que era un personaje sacado de su contexto. Un japonés experto en artes marciales en la Zaragoza de 1908 tuvo que ser algo digno de verse. Por eso le he dado al guión grandes dosis de humor".

"Hoy en día no nos asombra casi nada, pero en la Zaragoza de la Exposición Hispano-Francesa tuvo que ser impactante ver al japonés sobre el escenario", añade Chesús Calvo.

Benigno Abadía, del Arrabal

Sadakazu Uyenishi, ‘Rakú’, fue el introductor en Europa del jiu-jitsu, arte marcial que a principios del siglo XX era totalmente desconocido en el Viejo Continente. Llegó a abrir escuela en Londres pero, antes, hizo giras por teatros y salas de espectáculos.

"Salía a escena y realizaba una exhibición junto a su ayudante -añade Terrer-. Y luego peleaba con voluntarios sacados del público. Medía 1,65 y pesaba 58 kilos pero, gracias a sus conocimientos, vencía a todos con facilidad".

Hasta que llegó a Zaragoza, donde tuvo que librar ‘La pelea del siglo’. Meses después, en una entrevista, Rakú aseguraría que en el Teatro Circo de Zaragoza había tenido que luchar "contra un aldeano con garras de tigre". Se llamaba Benigno Abadía y era un mozo fortachón criado en el Arrabal. Para saber más de lo ocurrido antes, durante y después de la pelea, es mejor acudir al cómic, que ha supuesto un esfuerzo titánico para su dibujante.

"He jugado con la ventaja de qu ese trata de un periodo histórico del que tenemos abundantes fotografías -señala Chesús Calvo, pero la verdad es que cuando empecé no era consciente de que se trataba de dibujar 122 páginas. He querido que el lector zaragozan identifique espacios de la ciudad, que lo encuentre todo muy cercano". Calvo, que siempre se ha movido dentro de la llamada ‘línea clara’ propia del cómic francobelga, ha retratado fielmente la ciudad, la de la alta burguesía y la de los bajos fondos.

David Terrer y Chesús Calvo firmarán ejemplares de ‘La pelea del siglo’ el Día del Libro en el estand de GP Ediciones. El jueves 27 de abril (19.30) lo presentarán al público en el edificio del grupo San Valero en la plaza de Santa Cruz.