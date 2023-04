Miguel Servet, el médico aragonés que murió por sus ideas, vuelve a la vida en un cómic

Si hay una biografía difícil de condensar en un cómic de 80 páginas, esta es la de Miguel Servet. Médico, teólogo y erudito oscense del siglo XVI, fue el descubridor de la circulación pulmonar de la sangre y, por negar la Trinidad en sus escritos, se le consideró hereje y condenó a morir en la hoguera en 1553. A principios de junio llegará a las librerías españolas, de la mano de Serendipia Editorial, ‘Servet’, un cómic que, sin traicionar la historia, propone una visión diferente de un personaje clave en la historia de España, a la vez que ofrece un recorrido alternativo por el siglo XVI, fundamental para entender Europa.

Los artífices del cómic, que logró en menos de un mes el doble del dinero que buscaba en una plataforma de micromecenazgo, son el aragonés Javier Marquina y el andaluz Roberto García Peñuelas. Marquina (Huesca, 1975) es el guionista de trabajos como ‘Abraxas’ ‘Aquí nunca pasa nada’, ‘Empel’, ‘Abraxas en Cuarentena’ y ‘Balas de punta hueca’, entre otros. Y hace unos días ha llevado a las librerías ‘Cómo salvar la industria del cómic’, junto a la ilustradora y dibujante Rosa Codina.

Roberto García Peñuelas (Sevilla, 1993), se ha convertido en muy poco tiempo en una de las figuras del cómic histórico español, por su trabajo en ‘Hernán Pérez del Pulgar. El de las hazañas’, con guión de Marta Castro. También es autor de los dibujos de ‘Amelia. Historia de una lucha’, inspirado en la historia de Amelia Tiganus, una mujer rumana víctima de la trata de blancas.

El historiador José Luis Corral ha escrito una introducción al personaje.

"Servet es una figura histórica que se conoce bien, pero creo que sobre todo dentro de Aragón –señala Javier Marquina–. Fuera mucha gente no sabe quién es. Y el guión trata de enmarcarlo como lo que fue, un hombre renacentista, multidisciplinar, que dominaba las matemáticas, la filosofía, la medicina, el latín, la teología... Todo esto parece convertirlo en una figura un tanto árida para el lector medio, pero según investigas su figura descubres un ser fascinante. Sobre todo porque, en realidad, fue un hombre que defendió la libertad de pensamiento hasta la muerte".

Es precisamente eso, a juicio de Marquina, lo que lo convierte en una figura universal, en el tiempo y en el espacio. "La mayor incógnita que nos dejó Servet es cómo, saliendo de un pequeño pueblo aragonés, Villanueva de Sijena, alcanzó la cima de la ciencia y la teología europeas. Seguramente influyó mucho en ello que era un lector y trabajador infatigable. Servet, huyendo de la Inquisición francesa, que lo condenó a muerte y lo quemó en efigie, tuvo el gesto tan de alguien de Huesca como presentarse ante Calvino en Ginebra y decirle ‘aquí estoy’. Obviamente, aquello le costó la vida. Para alguien también de Huesca, como yo, escribir el guión de un cómic de su vida es un auténtico regalo".

La obra, en su lectura biográfica, es un cómic al alcance de todos los públicos. Pero los adultos encontrarán en sus páginas numerosas puertas abiertas a la reflexión. En lo estético, el trabajo de Roberto García Peñuelas evoca la iconografía que todos tenemos del Quijote, un hombre enjuto, con bigote y barba. El estilo del dibujante se enmarca en la escuela francobelga de cómic histórico, de dibujo definido y colores vibrantes. Si en sus trabajos anteriores había partido de un dibujo manual para acabar coloreando digitalmente las escenas, este es su primer cómic en el que todo es digital, formato que admite más detalle.

La reconstrucción histórica es minuciosa, especialmente en las grandes escenas, como en la doble página en la que ha dibujado la coronación de Carlos V, a la que asistió Servet y para la que el dibujante ha tenido que recrear cómo era la plaza de la catedral de Bolonia en el siglo XVI.

"La biografía de Servet me recuerda a la de Giordano Bruno, que también murió en la hoguera, unos años después que él. Sobre todo en lo que tiene de permanecer fiel a su propio pensamiento, en no traicionar sus ideas hasta el punto de morir por ellas quemado en una estaca, que no es precisamente una muerte placentera", subraya el dibujante sevillano.

Castillos, reyes y los Sitios de Zaragoza

¿Se ha quedado el cómic español huérfano de argumentos y por eso recurre a la historia? Pues no. Nunca como en esta década se había publicado tanto cómic español, y que los guionistas buceen cada vez más en nuestro pasado se explica por dos motivos. El primero es que a principios de este siglo las instituciones descubrieron que el cómic es un vehículo de conocimiento mucho más digestivo que el libro convencional, y empezaron a encargar cada año un mayor número de historietas que acercaran a los estudiantes figuras y acontecimientos pasados. La segunda es que, de la mano de la llegada al género de los mejores dibujantes y guionistas, ha surgido ya un incipiente coleccionismo de cómics de historia. Raro es el aficionado que no tiene ya en su biblioteca una balda, o más, dedicada a este género.

En Aragón las novedades llegan a las librerías sin pausa. Aunque la frontera entre libro ilustrado y cómic cada vez es más difusa, se pueden citar, entre otros trabajos publicados en los últimos meses, ‘Un viaje inesperado. Cuentos y leyendas de Aragón’ (Elena Andrés, Alejandro Corral y Moratha), ‘Petronila, la continuidad del Reino’ (Sergio Miguel Longás y XCAR Malavida), ‘¡Zaragoza no se rinde!’ (Javier Rubio), ‘La Gioconda’ (Daniel Tejero, Jesús Franco, Moratha), ‘Una noche en el castillo de Mora de Rubielos’ (Isabel Cortel, Jesús Franco, Moratha), ‘San Juan de la Peña’ (Pepe Serrano y David Guirao), ‘El Compromiso de Caspe’ (Luis Majarena y Moratha), ‘Pedro I. El comienzo de la expansión’ (Agustín Ubieto y XCAR Malavida), ‘El castillo de Mesones’ (Eloy Morera) y ‘Peracense’ (Jesús Franco y Moratha).