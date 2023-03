Polémica por los nuevos arcos florales de Zaragoza: "¿Esto ha costado 250.000 euros?"

Los nuevos arcos florales instalados en Zaragoza se han estrenado con polémica. Asociaciones de vecinos y partidos políticos no han tardado en expresar su "sorpresa" y "perplejidad" por la iniciativa, puesta en marcha por ECOS a través de una subvención del área de Economía de 256.850 euros.

Repartidos en 15 puntos de la ciudad –entre los que figuran el balcón de San Lázaro, Echegaray y Caballero, la plaza de las Canteras, Vía Univérsitas o la avenida de San José–, estos elementos ornamentales pretenden "mejorar la escena urbana" y ser "un punto más de atracción" para la reactivación del tejido empresarial.

Muchos, no obstante, no entienden este elevado presupuesto para unos maceteros "de plástico" y ponen en duda su efectividad, comparándolos con los toldos de la calle de Delicias. "No tienen ningún sentido. Han generado un gran revuelo. Lo que hace falta es un verdadero plan que mejore nuestro entorno y nuestras aceras", afirmó ayer el presidente de la Asociación de Vecinos de La Paz, José Luis Villalobos.

Torrero ha sido uno de los primeros barrios en reaccionar. Los vecinos han dejado incluso una nota en el arco colocado junto a la antigua cárcel para hacer ver su "cabreo" al Consistorio. Sin embargo, la concejala de Economía, Carmen Herrarte, asegura que la respuesta que ha recibido el Ayuntamiento "ha sido otra".

"Hay muchos comerciantes contentos. Los arcos durarán al menos tres años y se podrán poner y quitar. Para el Zaragoza Florece, por ejemplo, se podrán decorar con flores naturales y para Navidad, con luces. Ponerlas ahora no habría tenido sentido, se habrían estropeado en 15 días", dijo. También desde ECOS defienden la iniciativa. "Se han pensado como el inicio de todas las acciones que vendrán en el futuro a través del Plan Local", apuntó su secretario general, Vicente Gracia.

El PSOE, en cambio, cree que estas políticas efímeras "solo sirven para hacerse la foto". "Solo les gusta el márquetin. Llevan cuatro años con una política a golpe de ocurrencias que no resuelve los problemas de la gente", dijeron desde la formación.

Para ZEC, estos arcos son, directamente, "una atrocidad". "Como solo les importa la foto, pues ya estaría. Plástico y a correr", criticaron a través de sus redes sociales.