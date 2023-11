Descampados y terraplenes con rascacielos de fondo en el paisaje urbano de Zaragoza

Es una estampa llamativa y probablemente única en Zaragoza. Un joven con ropa deportiva pasea con su perro este martes por los terrenos huérfanos situados al lado de Etopia, pegados a la avenida de la Ciudad de Soria, pasada la calle de Fray José Casanova. De fondo, un esbelto y moderno edificio de 20 plantas, otro en construcción a escasos 100 metros y, en el horizonte, la imponente Torre Zaragoza. Esta céntrica vía, cercana a la estación de Delicias, está sufriendo un importante lavado de cara, pero su parte más cercana a La Almozara es una suerte de descampado gigante que hace un importante contraste.

Son prácticamente dos mundos separados por 65 metros de distancia. Entre la Nueva York zaragozana y el desierto de Atacama, pero cerca del centro de la ciudad. ADN Residencial es una de las promociones más llamativas y visibles desde la avenida de Ciudad de Soria, en el trayecto desde la estación de Delicias hasta la plaza de la Ciudadanía. Su construcción, en la confluencia con las calles de Fray José Casanova e Iriarte Reinoso, se terminó el año pasado, cuando ya entraron los primeros vecinos. Fue de las primeras promociones en el llamado barrio del AVE. El grupo riojano LMB y el zaragozano Castillo Balduz levantaron 163 pisos en esta parcela, repartidos en tres edificios: uno de seis plantas, otro de 10, y el más alto de 20.

Su presencia se deja notar ya varios metros atrás, entrando a la ciudad por esta vía. De fondo, aunque situado en la avenida Navarra, asoma Torre Zaragoza, el edificio más alto del valle del Ebro con sus 106 metros. Ya conocen sus características: 30 plantas y 285 viviendas de dos, tres, cuatro y hasta cinco dormitorios. Los primeros vecinos entraron, también, en 2022, y cambió por completo el paisaje urbanístico de la ciudad. Además, la promotora, Grupo Plaza 14, ha comenzado las obras para hacer otro complejo 'monstruoso', Adarve Residencial, en una parcela situada justo al lado de ADN Residencial.

Los operarios trabajaban ya este martes en la cimentación de los cuatro edificios que compondrán la urbanización. Se proyectan 258 inmuebles repartidos en cuatro bloques de 6, 20, 10 y 6 plantas, construidos sobre un gran zócalo de uso comercial alineado con las calles que delimitan la parcela. Es decir, la torre más alta será igual que la de la promoción contigua, y 10 plantas más baja que Torre Zaragoza.

Mientras, a escasos 200 metros, aún en la avenida de la Ciudad de Soria, la promotora aragonesa Brial se encuentra ya en la fase final de ejecución de obras de Aljafería Suites, una promoción de 76 viviendas que promete unas vistas "espectaculares" al castillo. Se prevé que la llave de los pisos sean entregadas antes de final de año. Este edificio, no obstante, no resalta tanto como los anteriormente citados, ya que tiene nueve plantas, pero su moderna estética también contrasta con el resto de edificaciones que rodean esta zona de Las Delicias.

Incluso, desde este mismo punto, puede verse Casanate, otro de los edificios residenciales más altos de Zaragoza (con sus 65 metros de altura), plantado en la avenida de Navarra; y, al otro, en Escrivá de Balaguer, asoma el esqueleto de los pisos de lujo en la antigua fundición de Averly.

"Nunca hemos tenido una opinión favorable a que se nos haga una muralla de edificios. Se crea un amurallamiento del barrio", critica Miguel Ángel Jiménez, arquitecto y miembro de la asociación de vecinos de Delicias, la parte más renovada de esta avenida. "Lo lógico habría sido equilibrar las cargas entre Delicias y La Almozara, que se hubiera edificado también allí", añade. Los vecinos no comparten estas construcciones tan voluminosas por su impacto visual y creen, asimismo, que supondrá mucha más carga para esta área del barrio: "Sus habitantes son mucha más presión para los equipamientos sanitarios, educativos, culturales... Es densificar más la zona más densificada de la ciudad".

La única parcela restante de esta parte de la avenida de Ciudad de Soria la compró Axa por 4,6 millones a la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) para construir un complejo asistencial formado por una residencia de ancianos, una clínica de salud mental y un centro de día, con la previsión de abrirlo de cara a 2025.

"Esto, prácticamente, da pena"

Mucho hormigón, grandes alturas, terrazas amplias, miles de pisos (algunos de lujo)... Y, al otro lado, cientos de metros de hierbajos, matorrales y desniveles. Hace ya 10 años que se fundó el centro de arte y tecnología Etopia, llamado a ser un referente dentro de la llamada Milla Digital. No obstante, una década después este edificio sigue sin compañía a este lado de la avenida. "Tenemos un terreno que todavía no se ha empleado, pero se han planteado muchas cosas", indica Jorge Sánchez, vicepresidente de la asociación de vecinos Ebro, de La Almozara. De hecho, en la parte cercana a la calle de Fray José Casanova se crearán las piscinas del barrio, que volvieron a salir a licitación hace menos de dos semanas.

Hace más de 12 años que varias máquinas tuvieron que aplanar unos restos decorativos que se colocaron en esta parte de la ciudad con motivo de la Expo 2008. Estos escombros de tierra negra dificultaban la visibilidad y contaminaban. "Se hicieron unos trabajos de aplanamiento y adecuación, pero se dijo que iba a quedar mucho mejor de lo que realmente ha quedado. Esto, prácticamente, da pena", incide Sánchez. Además, los vecinos deben atravesar montículos y caminos con cierto desnivel para llegar hasta sus casas en La Almozara.

El principal reclamo que tienen los vecinos con este terreno es, lógicamente, darle un buen uso "a futuro". "La calle de Reina Felicia sería importante conectarla con la avenida de Soria, puesto que el núcleo fundamental del barrio solo tiene una subida y una bajada", explica el vicepresidente de la asociación de vecinos, por lo que se debería actuar en este terraplén. "Únicamente se utiliza para sacar los perros y, de vez en cuando, tenemos que denunciar que hay ratas por allí. Se podrían hacer nuevas zonas verdes, un corredor verde que sería bueno para todos, y más estando junto a la estación", añade Sánchez.

Asimismo, reivindica también que el párquin de la Aljafería (sede de las Cortes de Aragón) "está inutilizado incluso en los días que hay pleno", por lo que debería abrirse al público, "y se debería acondicionar la parte trasera del palacio". No obstante, a los vecinos no les convence la ubicación planteada para las piscinas: "Dijimos de construir ahí el centro de salud, pero se nos dijo que por debajo pasaba la tubería general y no podía ser, y se puso en la otra punta. Ahora no hay ningún problema... Pediremos explicaciones".

Respecto a las propuestas de construcciones en esta zona, Sánchez explica que las administraciones bailan con la propiedad de los terrenos. "A veces nos dicen que no puede hacerse nada porque estas tierras no son de su propiedad, pero de pronto sí que lo son. En su día, nos dijeron que eran suelos de Adif", resalta este miembro de la asociación. Así, solicita "más accesos y mejores comunicaciones", ya que La Almozara tiene "tan solo dos líneas de bus", y abrir la calle de Reina Felicia y que llegue hasta la avenida de Ciudad de Soria mejoraría el tránsito de esta parte de la ciudad.