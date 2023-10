Aires de renovación en uno de los barrios más consolidados del centro de Zaragoza

Poco a poco. Pasito a pasito, uno de los barrios de Zaragoza más consolidados del centro va tomando otra cara. Una promoción que terminó de construirse hace pocos años; otra que comenzará las obras recientemente, y la reforma de algunas de sus calles, hace que esta parte del distrito Centro viva un momento de pequeña expansión, especialmente tras el derribo del antiguo colegio de Jesús y María para construir 160 pisos y un centro cívico.

Hablamos de las populares calle de Fita, calle de Ricla, calle de Dato... Y alrededores. Son conocidas, especialmente, por ser zonas un tanto conflictivas en cuanto cae la noche y abren los bares de ocio nocturno. En la de Fita, en lo que antes era un solar vacío vallado se ha colocado ahora un cartel que anuncia una nueva promoción de 14 viviendas con garaje y trasteros. Por el momento, se desconoce la promotora, pero fuentes de la constructora (Proffetional Group, especializada en establecimientos hoteleros) confirman que estos pisos se construirán y ya se han iniciado las obras.

Carlos Terrer, vicepresidente de la asociación de vecinos Puerta del Carmen, asegura que no hay "ningún problema" para que se edifiquen esos 14 pisos en la calle de Fita, ya que "es una zona en la que no hay ningún problema de construcción masiva". No obstante, considera que el ocio nocturno sigue siendo el talón de aquiles de esta vía y las aledañas. "Va a reabrir algún local en esta vía. Suelen molestar por el ruido y no dejan dormir", expresa.

El solar de la calle de Fita donde se construirán 14 viviendas. H. A.

En la calle de Dato, por ejemplo, sucedió una tragedia hace dos años a las puertas del bar Dejavú. Iván Andrés Mejía le propinó un puñetazo al joven de 19 años Jorge Villamil, que falleció un día después en el hospital a causa del golpe. "La discoteca cerró, pero el juez le dio la licencia para reabrir otra vez", cuenta Terrer. Además, el Ayuntamiento incrementó la vigilancia en esta vía conflictiva con 14 cámaras de vigilancia en el entorno.

La paralela calle de Ricla luce, desde hace un año, un aspecto totalmente diferente. El Consistorio invirtió 456.000 euros para una reforma integral de esta vía, que se encontraba en un estado "lamentable", según expresaba entonces el regidor de la ciudad, Jorge Azcón. Tenía problemas de movilidad, con las aceras levantadas, y era un tanto oscura debido en gran parte al arbolado y a la disposición de las farolas. Ahora, luce mucho más moderna.

Tres vecinos, en la renovada calle de Ricla. Oliver Duch

Estado de la calle de Ricla en la actualidad, ya reformada. H. A.

Se creó una vía de plataforma única, para reducir la velocidad del tráfico rodado y, al mismo tiempo, ganar espacio para los peatones. Los obstáculos que entorpecían la accesibilidad se eliminaron y se ampliaron las aceras. Sobre estas, se distribuyó una nueva banda verde con arbolado y parterres con arbustos. Asimismo, se mejoró el alumbrado soterrando el cableado que antes recorría las fachadas y se creó canalizaciones para telecomunicaciones y electricidad.

En las calles contiguas se erige, además, un edificio de reciente terminación. Concretamente, en la calle del Carmen, en el portal número uno, se exhibe un bloque de 13 viviendas (que hace esquina) cuya construcción terminó en 2019. Su acabado en blanco lacado resalta con el resto de construcciones de esta zona, en su mayoría de hace varias décadas. De hecho, según el catastro, el contiguo data de 1936. El precio de estas viviendas estaría entre 176.000 euros y 363.000. A escasos metros, en la avenida de Valencia, también concluyeron muy recientemente las obras de una edificación que llama la vista por ser un portal abierto a la ciudad.

El edificio de la avenida de Valencia, 8, diseñado por el arquitecto Lázaro Lahera. Eizasa

Una promoción de viviendas en la calle de Cortes de Aragón con la calle de Fita que terminó en el año 2019. H. A.

Pero uno de los grandes reclamos de los vecinos de esta parte de la ciudad todavía no ha llegado. Según el Ayuntamiento y la consultora Wilcox, a inicios de 2024 comenzará a demolerse el antiguo colegio Jesús y María, que llevaba abandonado desde 1996 en una parcela de 28.891 metros cuadrados, sin ningún tipo de actividad o uso, para dar paso a una nueva vida con la construcción de 160 pisos y un centro cívico, algo totalmente "necesario" para el distrito Centro.

Antiguo colegio Jesús y María, en una manzana entre la avenida Goya y Cortes de Aragón Guillermo Mestre

Estado actual del colegio Jesús y María. H. A.

Según el vicepresidente de la asociación de vecinos, el proyecto de Wilcox ya está presentado, aunque todavía no es público. No obstante, la construcción de estas viviendas y del equipamiento público tendrá que esperar: la compañía tendrá un año de plazo para presentar la reparcelación y luego tendrá que obtener las distintas licencias, por lo que el inicio de las obras de construcción podría demorarse, en total, uno o dos años. "Todavía están en negociaciones y pequeños trámites. Lo gordo ya se presentó, que es un edificio en la avenida de Goya y otro en la de Cortes de Aragón", dice Carlos Terrer.

Lo que más demandan es el centro cívico, ya que no existe ninguno en este distrito y permitiría cubrir las necesidades de los mayores y la población joven. Además, las edificaciones "seguro que tienen un impacto positivo en el comercio de proximidad", asevera Terrer. Del total de la parcela, los pisos ocuparán el 37,6% del ámbito, 3.370 metros cuadrados, mientras que los 5.581 restantes, que incluirán el nuevo edificio para los vecinos y espacios libres con zonas verdes y viales, se cederán al municipio. Se contempla, además, hacer un párking público, algo que los vecinos ven "necesario", ya que esta zona está especialmente "saturada".

El mercado Hernán Cortés, adecentado y con puestos nuevos. H. A.

Queda camino por recorrer todavía, pero esta zona del centro de la capital aragonesa respira de otra manera. Jorge Pastor, vecino de la calle de Princesa, cree que la revitalización de este barrio ha pasado también por "la reactivación del mercado Hernán Cortés". "Lo han adecentado y han abierto nuevos puestos como La Pollería de María, con comida para llevar, y un espacio para hacer eventos y experiencias gastronómicas como El Mercado en tu Boca", apostilla Pastor.