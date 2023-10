Las viviendas turísticas se cuadruplican en Zaragoza en solo cinco años y ya hay 600

Las viviendas turísticas se han cuadruplicado en Zaragoza en solo cinco años. Si en 2018 había 138, en la actualidad hay inscritas 596, según los últimos datos del área de Urbanismo. Hasta un 40% se concentran en el entorno del Casco Histórico, y todo apunta a que las cifras, lejos de estancarse, irán a más. Su auge ha hecho que ciudades como Bilbao hayan optado por subirles el IBI para frenar su expansión, mientras que en Galicia ya hay el doble de plazas de viviendas turísticas que de hotel.

Viviendas turísticas en Zaragoza

En Zaragoza, el debate sobre su posible restricción no está sobre la mesa. El titular de Urbanismo, Víctor Serrano, reconoció en la última comisión del área que el crecimiento ha sido "notable" en los últimos años, pero "no preocupante". También advirtió de que los ayuntamientos "carecen de capacidad de intervención", y de que una eventual modificación del plan general de ordenación urbana (PGOU) para limitarlas "podría encontrar problemas desde el punto de vista jurídico si alguien recurriese".

No lo ven así desde partidos como ZEC, que piden actuar ahora y no cuando la situación sea ya difícil de revertir. "Generan importantes problemas de competencia, incluso desleal, con hoteles y otros establecimientos. Además, provocan molestias y gentrificación. Entendemos que Zaragoza no tenga ahora un problema, pero lo tendrá. Por eso sería el momento ideal para regularlo y evitar la situación que se está dando en otros puntos de España y del mundo", advirtió el concejal Suso Domínguez.

A favor y en contra

Los vecinos de las zonas con más viviendas turísticas confirman que cada vez hay más quejas. "Uno de nuestros socios, residente en una de las bocacalles de la calle de Alfonso I, ha decidido marcharse. Tiene dos niños pequeños y dice que es imposible. Con una vivienda turística al lado y una terraza abajo no podía más", cuenta Antonio Pérez, presidente del colectivo Stop Ruido.

En su opinión, las administraciones "deberían actuar para cuidar a sus vecinos". "En Madrid o Málaga están ya hasta las narices. Las ciudades son para vivir", dice.

El crecimiento de este tipo de alojamientos ha sido constante en los últimos años. En 2020, según las estadísticas oficiales, había 414 viviendas turísticas en Zaragoza capital, y tres años después ya se tiene constancia de al menos 182 más a pesar del parón que impuso la crisis sanitaria.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman que la mayoría se concentran en el centro. Destaca, sobre todo, la zona de la basílica del Pilar (calle de Alfonso I y alrededores), con cerca de un centenar, sin quedarse tampoco atrás el entorno de San Pablo y Conde de Aranda.

Según los expertos del sector, se trata de una tendencia que "ha venido para quedarse". "Para quien tiene pisos en propiedad, es más rentable y seguro. Te permite maximizar tus ingresos y te da garantías de cobro", razona Daniel Lardiés, socio y consejero delegado de AZ Alojamientos.

Entre los clientes hay tanto viajeros nacionales como internacionales. "Una vivienda turística te da facilidades a la hora de cocinar, desayunar... Te permite aminorar el gasto. Muchas familias, sobre todo con dos o más hijos, ya ni se plantean otra opción", agrega.

Solo en el Casco Histórico, afirma Lardiés, se han habilitado "cien más en el último año". "En año y medio, las cifras globales se han multiplicado, pero Zaragoza no tiene ni de lejos los problemas de Madrid, Barcelona o el propio Pirineo. Estamos hablando de que en el Casco puede haber unas 200 viviendas, cuando en Barcelona igual tienes 3.000 y en Madrid, 5.000. Eso sí tensiona el mercado del alquiler", comenta.