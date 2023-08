Estas son las zonas más caras para alquilar una vivienda en Zaragoza

Desde hace muchos años, el precio del alquiler no ha parado de subir en Zaragoza. Y no parece que vaya a tocar techo pronto. El mercado del arrendamiento de la capital aragonesa se sitúa, según el portal inmobiliario de referencia Idealista, en máximos de precio por metro cuadrado, con 9,2 euros en julio, el dato más alto de los registros de la plataforma en la ciudad del río Ebro. Un 5,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

La escasez de la oferta, sumado a la inseguridad jurídica que sienten los agentes de este sector del mercado inmobiliario, propician el cóctel idóneo para que este crecimiento no cese.

La punta del ‘iceberg’ asoma en el distrito Universidad, en el campus San Francisco, donde el precio medio por metro cuadrado llegó en julio a los 10 euros, su máximo histórico. Es un 9,2% más que en el mismo mes de 2022, y un incremento trimestral de un 2,9%. "La principal explicación para este aumento tiene que ver con la menguante oferta de estas viviendas en Zaragoza: en los últimos 4 años el stock de alquiler en la ciudad ha caído un 5%", explica Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

Esto, unido a una demanda creciente, ha provocado un aumento de precios y ha impulsado el fenómeno del 'alquiler exprés', o lo que es lo mismo, aquellos inmuebles para arrendar que duran menos de 24 horas en el mercado. "En Zaragoza, esto ocurre en el 16% de las viviendas que se anuncian, por encima de la media nacional, que es de un 13%", añade este experto.

El podio de precios de alquileres lo cierran Ruiseñores, con 9,8 €/m2 (el que más ha aumentado en un año, con una subida del 14,2%), y el Centro, con 9,7 €/m2. En la otra cara de la moneda se encuentran distritos como Montecanal, Valdespartera o Rosales del Canal, cuya demarcación alcanza los 7,5 euros por metro cuadrado. El resto de barrios está por encima de los 8 €/m2.

Un problema "generalizado"

Luis Fabra, director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, cree que el del alquiler es un problema "generalizado", ya no solo en Aragón, sino en el resto de comunidades autónomas. "Este sobreprecio a quien afecta es a personas con menos recursos. Especialmente, a personas jóvenes, estudiantes, o con niveles adquisitivos bajos, que tendrían capacidad, pero no la que exige el mercado", declara Fabra.

De hecho, según datos también de Idealista, la capital aragonesa se encuentra entre los 100 municipios más demandados para alquiler, con una renta media de 678 euros al mes. Es decir, un arrendamiento supone un 53,8% de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que son 1.260 euros brutos.

Ante esto, el director de la Cátedra reclama "incentivos y una mayor seguridad jurídica". "La buena intencionalidad no se la quito a los legisladores, pero han tenido desacierto. El problema está en la oferta y para aumentarla deben de generarse incentivos, no poner trabas. Si hay riesgo, esto se traslada a los precios", precisa. Hay viviendas vacías que no salen al mercado por el "miedo" a este riesgo. En este momento, hay tan solo 631 anuncios de alquiler en el citado portal inmobiliario.

Un 20% opta por el alquiler

Fabra asegura, por otra parte, que la tendencia de los últimos años es que cada vez más ciudadanos se decantan por el alquiler. "El porcentaje está en torno a un 20%. Sigue siendo menor de lo que sería de forma natural si hubiera suficiente oferta", destaca.

En las zonas tensionadas, como ya se está viendo en Barcelona, al fijar un precio máximo del alquiler los propietarios optan por poner sus inmuebles a la venta, reduciendo todavía más la oferta. "En cualquier zona en el que se intervenga en la fijación de precios máximos se producirá esta circunstancia", explica, con temor de que también ocurra en Zaragoza.

Francisco Irañeta coincide en que se debería primar la seguridad jurídica. "Solo las políticas que incentiven la aparición de nueva vivienda en el mercado y la seguridad jurídica para recuperar la vivienda en caso de impago u okupación podrían frenar la escalada del precio del alquiler en Zaragoza", declara. No obstante, para Fernando Baena, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), en Zaragoza "no ha variado mucho la cosa". "Sigue faltando oferta de vivienda asequible, que es un mal endémico ya, pero que afortunadamente es mucho menos preocupante en comparación con otras ciudades españolas", manifiesta.

Baena incide en que "la carta de los Reyes Magos", un piso de dos dormitorios con salón y baño en el centro de la ciudad por 500 euros al mes, no existe. "Pisos por 8 o 9 euros el metro cuadrado sí que se pueden encontrar. Lo que quiere todo el mundo son pisos de 500, 600 o 700 euros de tope, de pisos de dos o tres dormitorios, en buena situación y en buenas condiciones de habitabilidad. Eso sí que es mucho más complicado. Se podría conseguir a partir de 800 euros, aproximadamente", precisa el presidente de los agentes inmobiliarios.

En definitiva, la escalada del alquiler no tiene freno. Los datos más antiguos de Idealista son de 2009, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, y estos siguen siendo inferiores a los de hoy en día. La bajada de la curva de la gráfica se produjo sobre el año 2014, cuando el precio era de 6,3 euros el metro cuadrado y, desde entonces, el alza parece no tener fin.

Un 45% más de pisos compartidos

El alza del precio del alquiler en Zaragoza afecta a todos por igual. No obstante, tiene una mayor repercusión en el sector juvenil, especialmente en los universitarios emancipados y aquellos jóvenes que todavía no han ahorrado lo suficiente para comprar una casa, con los precios de venta también en alza.

Ante este escenario, ha cobrado especial relevancia en los últimos años el alquiler de habitaciones. Según datos del portal inmobiliario Idealista, este mercado ha crecido un 45% en el último año. Para la elaboración de este informe, solo se han tenido en cuenta aquellas ciudades en las que Idealista ha tenido una base estable de anuncios durante el análisis. En la capital aragonesa hay, en el momento de publicación de este artículo, 784 anuncios de este tipo, un 4% de la oferta de toda España.

La media de edad de los que buscan viviendas compartidas, según este informe, es de 30 años, con un precio medio de 295 euros. Viven en el centro, no fuman ni permiten que se fume en la vivienda y no tienen ni admiten mascota. "En Zaragoza todavía es un mercado muy residual", asegura Fernando Baena, presidente de los agentes inmobiliarios.

La cifra más cara: 10 euros por metro cuadrado

Según los datos de julio de Idealista, el barrio más caro para alquilar una vivienda es el distrito Universidad, en San Francisco, donde ya se han alcanzado los 10 euros por metro cuadrado. Cabe resaltar que esta zona tiene bastante oferta de vivienda de alquiler, al estar cercana al campus, donde la mayoría de jóvenes estudian. La segunda zona más costosa es Ruiseñores, con 9,8 euros/m2.