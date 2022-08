Véronica Villagrasa: "Siempre falta vivienda de alquiler en el mercado. Hay mucha reticencia"

En un momento de inflexión. Así está el mercado inmobiliario en Aragón, tradicionalmente centrado en operaciones de compraventa, pero con mayor demanda en los últimos años de pisos de alquiler. La escasa oferta y unos precios que van subiendo por la necesidad de los jóvenes de emanciparse enmarcan una política pública enfocada a fomentar la vivienda de alquiler y aprovechar la llegada de fondos europeos para que los ayuntamientos liberen suelo y poder incrementar el parque público

¿Sufre Aragón un serio problema de falta de pisos de alquiler en el momento actual?

Siempre falta vivienda de alquiler. Hay que movilizar que esa vivienda vacía salga al mercado. Históricamente la política de vivienda ha ido encaminada a la compra y se ha hecho un fomento muy escaso de la vivienda en alquiler. Toda la VPO (vivienda de protección oficial) que se ha impulsado con financiación pública se ha destinado a la venta y cuando se ha acabado esa protección, la vivienda ha quedado en manos privadas. Por eso ahora lo que debemos hacer es incrementar un parque público que hasta ahora ha sido inexistente.

¿De cuántas viviendas dispone ahora la DGA en su bolsa de alquiler social?

Van entrando con cuentagotas. Hemos hecho distintas campañas informativas. La última, ‘Alquila tu vivienda vacía sin riesgo’, y rondan las 350. Estamos fomentando que el particular esté motivado a incluir su vivienda en el parque de alquiler social a través de unas serie de garantías. Garantizamos el pago de la renta al propietario y de los suministros en caso de impago, también la integridad de la vivienda en caso de que haya desperfectos y asumimos actuaciones que haya que realizar como cambio de ventanas o poner radiadores y le descontamos al particular, previo acuerdo, en las mensualidades poco a poco lo que ha costado.

¿Cuánta vivienda de alquiler se necesitaría?

No podemos conocer la expectativa de la ciudadanía. Estamos en un punto de inflexión. Venimos de una cultura de adquisición de la vivienda y se está cambiando al paradigma del alquiler. Pero hay mucha parte de la sociedad que todavía no cree en el alquiler y por eso hay tantas reticencias e inseguridades. Y ha habido determinados grupos -no les voy a poner apellidos- que se han dedicado a denostar a los propios inquilinos, a lo que representa el mercado del alquiler y esto está jugando en contra. Dicho esto, los factores de escasez de vivienda de alquiler en el medio rural y urbano son diferentes. En el urbano hay vivienda vacía y cuesta ponerla en el mercado, pero hay demanda. Y sin embargo, en el medio rural las reticencias vienen por un sentimiento de raíz. Quieren mantener la vivienda aunque solo sea para tenerla dos semanas en verano cuando en algunos pueblos en esa casa podríamos tener una familia todo el año y la escuela abierta.

¿No hay un censo oficial de viviendas vacías?

No, tenemos las de grandes tenedores, pero van oscilando. Por eso estamos trabajando para tener un censo, pero estamos los que estamos y tenemos dos manos. No podemos estar tramitando cuatro veces nuestro presupuesto, lanzar todo lo que tenemos que lanzar y ocuparnos del censo. Es prioritario el decreto del plan estatal de vivienda y el proyecto de ley de vivienda de Aragón.

¿Está subiendo el precio de la vivienda de alquiler como avisan los portales inmobiliarios?

Hay que coger la información de esos portales con muchas pinzas. Al final, la información más fiable viene de las administraciones públicas. Hay que acogerse a los datos del Observatorio de la vivienda, pero descendiendo al distrito o la calle concreta porque aunque se sacase la media, no sería representativa.

¿Se puede tomar la suma de fianzas depositadas en la DGA la primera mitad de año como estimación de la necesidad real que hay?

No. Esas son las fianzas depositadas en diferentes meses y una fianza se puede corresponder a la misma vivienda cada mes. No es información fiable. Se está trabajando en una base de datos, pero como digo, requiere una inversión de tiempo y de dinero y tal cual está nuestro personal lo prioritario es facilitar el acceso telemático a la presentación de la fianza y la devolución y así quitar presión de la atención directa para descongestionar.

¿Cree razonables los precios actuales?

Esta pregunta es complicada de responder porque los alquileres deben estar ajustados. Es verdad que se contempla cierto crecimiento que no es alarmante, como dicen los portales, pero se observa cierta tendencia. Por ello, para evitar una burbuja o problemática mayor es necesario actuar e incrementar el parque público de vivienda de alquiler, así como incentivar que la vivienda vacía esté en el mercado, público o privado.

¿Con qué fondos europeos cuenta su departamento para trabajar en que haya más vivienda de alquiler?

A la promoción de parque público de vivienda en alquiler se van a destinar este año 14,9 millones. Se empezarán a firmar acuerdos en este próximo trimestre y se iniciarán licitaciones y actuaciones. La cuantía forma parte de los fondos que Aragón recibe a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del total de 29 millones que corresponde a Aragón. De los 14,9 millones se beneficiarán 40 ayuntamientos para aumentar el parque público de vivienda. Las viviendas se construirán en dos fases y las obras deberán estar concluidas el 30 de junio de 2026.

¿No cree que ha tardado mucho en llegar el bono de alquiler joven de 250 euros?

El bono de alquiler joven ha llegado a Aragón cuando se han liberado los fondos desde Madrid. Lo que debemos tener claro es, como ya expliqué, que desde Madrid siguen determinando las líneas de política para una materia, como es la de vivienda, que es propia autonómica y que nos están marcando cómo ejecutarla. No nos dejan ejercer la autonomía.

¿Qué es lo que hace falta para que haya más inversión privada en el mercado de alquiler?

Antes todas las políticas públicas de promoción de vivienda iban dirigidas a la compra y ahí se han ido todos los dineros. Ahora mucho suelo que se ha quedado parado es público y hay que movilizarlo y dirigirlo al alquiler. Nos tenemos que olvidar de que vayan a existir ayudas para la compra de vivienda. Lo que tiene que haber es colaboración pública privada para que cuando adquieran lotes de suelo nos den vivienda. Es lo que ha ocurrido con tres lotes en suelos de Zaragoza, Huesca y Fraga porque no tenemos fondos para promover, salvo el proyecto de la Merced en Huesca, cuyas obras comenzaron esta semana y esperamos ver en un par de años. Hay otro agente público, los ayuntamientos, que tienen mucho suelo y viviendas para derruir y con eso pueden impulsar pequeñas actuaciones para promover vivienda destinada a alquiler publico. Y hemos querido incentivar con fondos europeos que ese suelo público de los ayuntamientos se movilice. La idea es tener así 900 o 1,000 viviendas de parque público. Tienen que ser realidad en 2026. A ver hasta dónde llegan ahora los ayuntamientos y desde el departamento estamos estudiando también nuestras posibilidades porque nos llegan 14,9 millones este año y otros tantos el que viene.