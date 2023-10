Serrano confirma una sociedad mixta para sacar adelante la nueva Romareda: “Es el único camino que queda ahora”

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha confirmado este lunes la apuesta por una sociedad mixta para sacar adelante el proyecto de la nueva Romareda. Según ha dicho, tras el fallo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) y la decisión de Real Zaragoza de no presentarse al concurso público por la inseguridad jurídica creada a raíz del recurso de Podemos “es el único camino que queda ahora”.

“Es la única manera que se tiene de encajar una intervención público privada habida cuenta de que el club y el Gobierno de Aragón han mostrado interés por participar de la inversión”, ha remarcado en la comisión de Urbanismo a preguntas de PSOE y Vox.

El edil ha recordado que la posible creación de una sociedad mixta “ya formó parte de la primera hoja de ruta del gobierno de Jorge Azcón” para implementar la obra, y que con esa idea se viajó a San Mamés. En este sentido, ha avanzado que “se está trabajando por parte de todos” en los informes necesarios; unas expectativas que, según ha subrayado, “no tienen por qué tener ninguna trascendencia pública hasta que no sean trasladables”.

Pese a todo, ha afirmado que el gobierno no va a ir al resto de grupos con una decisión tomada, sino con escenarios posibles en los que los partidos de la oposición “van a poder participar con total transparencia”. “Todas estas cuestiones requieren de una mayoría política y no hay nada más transparente que la discreción. En eso está el gobierno y la alcaldesa. Su compromiso sigue siendo informar inmediatamente a la junta de portavoces cuando los trabajos técnicos estén perfectamente perfilados y se les pueda trasladar una propuesta para su debate y definición”, ha agregado.

Para Serrano, la principal debilidad de la candidatura de Zaragoza es “que apremian los plazos”, lo que exige de “altura de miras” para un proyecto que es “ampliamente querido y solicitado por la ciudadanía”. Existen, no obstante, varias fortalezas, como el acuerdo entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón -que se quiere extender “de una manera sincera” a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ)- o la transparencia y el rigor jurídico de la operación. “Comparto con ustedes que, siendo importantísimo que Zaragoza esté en el Mundial, el objetivo fundamental es que la ciudad tenga el campo de fútbol que se merece”, ha contestado ante las dudas expresadas por los grupos sobre la posibilidad de que el nuevo estadio esté a tiempo.

El socialista Horacio Royo ha lamentado que no se haya convocado a la junta de portavoces para informar sobre los avances siguiendo el compromiso adquirido en el pleno extraordinario de septiembre. “Con la mano tendida” y “en tono constructivo”, ha recordado que él ya puso sobre la mesa la posibilidad de crear una sociedad mixta, una fórmula que “garantiza la titularidad pública” del estadio. “Sobre eso no vemos inconveniente, pero no es algo que se constituya de manera sencilla. Hace falta un acuerdo por parte del pleno e informes que no sabemos si están en trámite. Necesitamos un estudio de viabilidad que debe ser sometido a información pública, y la selección de los socios privados debe hacerse a través de un procedimiento de concurrencia pública. Eso lleva meses. Antes de final de mes es imposible armar ninguno de estos expedientes”, ha manifestado en relación al plazo dado por la Federación Española de Fútbol (RFEF) para que Zaragoza siga teniendo opciones ahora que se ha confirmado a España, Portugal y Marruecos como sedes de la cita mundialista.

Para Royo, el Ayuntamiento “corre el riesgo de defraudar las expectativas”. A este respecto, ha afirmado que una cosa es “hablar bajito” y otra, guardar silencio. “Tenemos que saber, por ejemplo, cuánto costará el proyecto. Hasta ahora solo conocemos la estimación del Real Zaragoza, unos 140 millones, pero la información debe estar más o menos clara. Si no, estaremos entrando en una operación a ciegas, y eso no sería bueno para la ciudad. No será lo mismo tener que poner 10 millones que 80”, ha advertido.

También Vox ha mostrado sus dudas. Su portavoz, Julio Calvo, ha remarcado que las prisas son malas consejeras y ha pedido “desvincular la nueva Romareda del Mundial”.

Serrano, no obstante, se ha mostrado convencido de que, con altura de miras, esta vez sí serán capaces de llegar a acuerdos, y ha incidido en que el rigor y la transparencia “van a estar implícitos” en cualquiera de las decisiones que de manera mayoritaria o consensuada se tomen en adelante. “Todo será informado por la asesoría jurídica. En cuanto haya propuestas que poner encima de la mesa, así se hará”, ha insistido.