Azcón y Chueca se reúnen en Madrid con el presidente de la Federación de Fútbol por la nueva Romareda

Los pasos para consolidar un nuevo proyecto que permita salvar la nueva Romareda no se detienen. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se han reunido este martes con el presidente interino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, para explicar la situación en la que se encuentra el proyecto de estadio. Pero también han recibido un mensaje: este mes de octubre deberá estar definido el modelo jurídico y económico de estadio si Zaragoza sigue queriendo tener opciones de ser sede del Mundial 2030.

Por lo tanto, la candidatura aragonesa tendrá que acelerar, dado que se espera que, si no hay nuevos cambios sobre el calendario, las sedes sean elegidas a final de año. Además de Zaragoza, está previsto que estos días también se reúnan con responsables de la RFEF representantes de las ciudades candidatas restantes que también aspiran a ser sede.

En el caso de la capital aragonesa, que ha sido la primera, se ha querido lanzar un mensaje de unidad al llevar a la máxima representación institucional. En este encuentro también han estado presentes la actual jefa de Gabinete de la RFEF, Elvira Andrés; la integrante federativa de la Comisión organizadora del Mundial 2030, María Tato; y Manuel Torralba, asesor jurídico de la Federación Aragonesa de Fútbol. Fuentes consultadas han apuntado que la Federación Española ha dejado claro que todavía no se ha descartado a ninguna ciudad.

Azcón y Chueca han transmitido a la RFEF que Zaragoza, como cuarta ciudad en población de España, debe ser una de las sedes, así como el «compromiso inequívoco» del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento y el Real Zaragoza a la hora de formar parte de la sociedad que debe impulsar el nuevo campo.

El encuentro se ha producido una semana después de que la FIFA designara a España, junto a Marruecos y Portugal, como país organizador del Mundial 2030. Tras esta decisión, ahora llega el momento crítico: la elección de las ciudades cuyos estadios serán sede de los partidos del campeonato. La Romareda, junto a otros 14 estadios, aspira a ser una de las elegidas.

Pero la decisión del Real Zaragoza de no concurrir al concurso para la construcción y explotación del campo de fútbol ha supuesto un serio revés a las aspiraciones de la ciudad. No obstante, en los últimos días la alcaldesa y el presidente han repetido en varias ocasiones que Zaragoza no solo no está descartada, sino que sigue en la carrera.

Según fuentes municipales, Azcón y Chueca han explicado las opciones que se abren a partir de ahora y los "avances" que desde el punto de vista institucional se han producido, en referencia a los encuentros mantenidos por la alcaldesa con el Gobierno de Aragón, el Real Zaragoza e Ibercaja, que en este momento está estudiando la posibilidad de participar en la operación.