La DGA empieza a cobrar el IMAR en Zaragoza en sustitución del polémico ICA

El Gobierno de Aragón ha comenzado a cobrar en Zaragoza el Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) en sustitución del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). El nuevo tributo aplicará el principio de ‘quien contamina, paga’ y penalizará a quien gaste más, sin distinciones en el número de personas por hogar.

El tramo fijo se reducirá un 9,2% respecto al anterior hasta los 4,62 euros al mes, pero la principal diferencia vendrá con el variable. A los consumos domésticos de 0 a 6 metros cúbicos se les aplicará el tramo 1 (0,35 €/m3), mientras que a los hogares que se muevan entre los 6 y los 20 se les reclamarán 0,82. El tramo 3, de 20 metros cúbicos en adelante, será de 1,37 euros. Según las estimaciones que hizo en su día la DGA, hasta un 95% de los contribuyentes verán reducida su factura. No obstante, las viviendas con cuatro o más miembros o las familias numerosas podrían salir perjudicadas.

El Ejecutivo autonómico ha abierto un periodo voluntario de pago de dos meses –desde mediados de este mes hasta mitad de diciembre– para que todas aquellas personas que no tengan domiciliado su recibo salden sus cuentas en las entidades colaboradoras.

Las cartas llegarán previsiblemente a los hogares en las próximas semanas, aunque quienes no las hayan recibido en las primeras semanas de noviembre deberán dirigirse a la oficina de gestión del ICA/IMAR (en el número 1 de la avenida de Ranillas) para pedir un duplicado, o bien hacerlo a través de ‘iaarecaudacion.aragon.es’ o del teléfono o 876 557 400.

Desde la DGA recalcan que "no recibir el documento de pago no exime de la obligación de realizarlo". De hecho, quienes no abonen sus deudas podrían enfrentarse a recargos de hasta el 20%, cuantía que se reclamaría por la vía de apremio y a la que habría que sumar las costas y los intereses de demora, pudiendo ser reclamada por la Agencia Tributaria mediante embargos en la cuenta corriente o ‘compensaciones’ en la devolución del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

En el caso de las deudas domiciliadas, los importes se cargarán directamente en la cuenta bancaria en los dos próximos meses.

El nuevo impuesto lleva tiempo cobrándose en otros puntos de la Comunidad. A localidades como Sabiñán o El Burgo de Ebro ya se les ha empezado a girar los recibos del segundo trimestre de 2023. Para Zaragoza será la primera vez. A la zona 1 –que abarca la margen izquierda, el Casco y La Almozara–, se le cargarán los consumos del periodo comprendido entre enero y diciembre de 2022, mientras que a la zona 2 –Las Fuentes, San José, Torrero y La Paz– se le pedirán los que van de noviembre de 2021 a octubre de 2022.

En el caso de la zona 3 –Las Delicias, Oliver, Universidad, Centro, Casablanca y los barrios del sur– la factura corresponderá al periodo de diciembre de 2021 a noviembre del pasado año.

Los anuncios publicados por el Departamento de Medio Ambiente también atañen a los llamados grandes consumidores, agrupados en la zona 4. En este caso, el cobro se hace mes a mes, siendo marzo y abril los últimos que se han reclamado hasta el momento.

Planta potabilizadora de agua en el barrio de Casablanca en Zaragoza. Guillermo Mestre

El nuevo impuesto coincidirá, además, con la subida de hasta el 8,5% del recibo del agua que empezará a aplicar el 1 de enero de 2024 el Ayuntamiento de Zaragoza. Solo a través del IMAR, la DGA prevé recaudar hasta 2027 unos 388 millones de euros en todo Aragón, correspondiendo en su mayoría a las aportaciones de los contribuyentes de la capital. Esto levantó una enorme polémica en la anterior legislatura y promete seguir siendo motivo de debate, ya que el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración únicamente contempla inversiones por 5,8 millones para la ciudad, que en los próximos años necesitará renovar la depuradora de La Cartuja.

Las familias numerosas piden reunirse con la DGA

Las familias numerosas han pedido una reunión con el Departamento de Medio Ambiente para solicitar cambios en la ley del IMAR. Sus integrantes quieren que el nuevo impuesto se tarifique "conforme al número de miembros de la unidad familiar". "Queremos hablar con PP y Vox, los dos partidos que apoyaron nuestro razonamiento. Confiamos en que sean consecuentes con lo que dijeron en su día", explica el presidente de 3ymás, Alejandro López-Blanco.

El colectivo llegó a plantearse recurrir el impuesto por "discriminatorio y perjudicial", una opción que ha terminado descartando. Ya en su día, el ICA fue objeto de miles de recursos y reclamaciones encabezadas por la Red de Agua Pública de Aragón y colectivos como la Unión de Consumidores de Aragón.

El presidente de este último, José Ángel Oliván, asegura que esta vez "no hay prevista una campaña de oposición", aunque cree que quien no pagó el ICA tampoco abonará el IMAR. "Pese al cambio, no se ha tocado lo esencial", dijo, antes de recordar que siguen pendientes de una sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo.