La RAPA se manifiesta por "una rápida negociación" de la derogación del ICA

La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) ha convocado una manifestación este domingo, a las 12.00 horas, que partirá de la estatua de Juan de Lanuza, en la plaza Aragón de Zaragoza hasta la sede del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno autonómico, en la plaza San Pedro Nolasco. El objetivo es exigir "una rápida negociación" para derogar el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA).

En una nota de prensa, la RAPA ha recordado que la derogación del ICA, "uno de los compromisos más señalados" del acuerdo de investidura del presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán.

Sin embargo, han lamentado, "se han seguido pasando los recibos pendientes sin esperar a una derogación que debería ser más beneficiosa para los titulares de los contratos de suministro"

Además, "se ha esperado hasta este momento para responder negativamente a los recursos presentados ante la Junta de reclamaciones económico administrativas del Gobierno de Aragón sobre el recibo del 2017".

También han criticado que el proyecto de ley de Presupuestos autonómicos de 2020 contempla una ejecución del ICA "en los mismos términos que los actuales", por lo que "la derogación no está prevista para el próximo año".

"El Gobierno justifica todas estas acciones en la necesidad de cumplir la legalidad y de acelerar la aprobación de unos presupuestos para el año próximo", pero "ha dado muestras de tener una versión propia de la legalidad que no compartimos y que en algunos casos tampoco comparte el Justicia de Aragón".

A juicio de la RAPA, "la derogación del ICA y su sustitución por otra figura tributaria podría negociarse con rapidez". Han indicado que el modelo de gravamen que sustituiría al ICA, que presentó en las Cortes el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, "coincide en gran medida" con las propuestas de la RAPA.

La RAPA defiende que "en ningún caso los aragoneses deben pagar más que la media de lo que pagan los españoles por su depuración", han añadido.

"La paralización de la derogación tiene que obedecer pues a otro condicionante y desde nuestro punto de vista este no es otro que el meramente recaudatorio", es decir, que el Instituto Aragonés del Agua "corre a pasar los recibos antes de la derogación para no perder el dinero" y, además, "se contesta in extremis a los recursos para demorar los efectos de las posibles reclamaciones judiciales" y "se aprueba un presupuesto con el ICA intacto para contar con esos fondos para cuadrar las cuentas".