El conflicto entre el taxi y las VTC se recrudece en Zaragoza con más de cien denuncias en apenas un año

El conflicto entre el sector del taxi y los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) se ha recrudecido en los últimos meses con más de un centenar de denuncias en apenas un año. El punto de inflexión ha sido la entrada en vigor de la licencia urbana, que hace que en Zaragoza no puedan prestar servicio vehículos procedentes de otras ciudades.

El Gobierno de Aragón hizo 26 inspecciones en 2022, de las que tres terminaron en sanción. Según fuentes del Departamento de Vertebración del Territorio, la mayoría se pusieron a conductores que no tenían autorización para operar. No obstante, el mayor número de incumplimientos se detectó en el plano municipal, ya que las inspecciones a las VTC que trabajan en la ciudad corresponden a la Policía Local, al ser el Ayuntamiento el encargado de conceder las licencias en función del cupo asignado. Fuentes del Consistorio confirman que en 2022 hubo 75 denuncias, y que en estos tres primeros meses de 2023 ha habido otras 26.

El presidente de la Asociación Provincial de Autotaxi (Apatz), Miguel Ángel Perdiguero, asegura que muchas acaban en sanción. No llevar la hoja de ruta conlleva multas de 600 euros, mientras que trabajar sin licencia urbana supone más de mil. "El problema es que tenemos la sensación de que no sirven para nada. Incumplen la normativa y parece que les da igual. Siempre recurren", dice. En Zaragoza hay concedidas 44 licencias urbanas. Entre 28 y 30, precisa Perdiguero, "son de las tradicionales y no se dedican a hacer servicios urbanos". "El resto están en manos de empresas como Cabify o de particulares. Para ser menos de 50, cien son muchas sanciones", expone.

Son los propios taxistas quienes avisan a la Policía de los incumplimientos que ven en el día a día. "Muchos no tienen licencia urbana, no llevan la pegatina de VTC, no esperan los 15 minutos de rigor o no llevan la hoja de ruta", dice.

Tampoco es raro, según el presidente de Apatz, ver a conductores "con la aplicación encendida" a la espera de clientes cuando tendrían que llevarla apagada. "Esto no ocurre solo aquí. Sucede en toda España", apunta. Tanto es así que la propia Asociación Nacional del Taxi ha emitido recientemente un comunicado en el que pide seguir luchando por un servicio público "sostenible y de calidad".

El sector pedirá al gobierno que salga de las urnas el 28 de mayo que modifique el actual decreto ley y se permita inmovilizar los vehículos de los infractores, una práctica que ya se aplica en comunidades como Cataluña.

Preguntada por la convivencia con el sector del taxi, Cabify –que acaba de cumplir tres años en Zaragoza–, declinó hacer declaraciones, destacando, no obstante, que en todo momento ha contado con el cariño de los usuarios.

Cambios y mejoras

Recientemente, el taxi ha estrenado la aplicación Movilidad Zaragoza (MoZa), una herramienta obligatoria para los 1.777 vehículos que operan en la ciudad, que permite conocer de antemano el precio de la carrera y que busca acercar al colectivo a la tecnología que ya utilizan empresas como Uber o Cabify. Por ahora, dice Perdiguero, el balance es "positivo", con alrededor de 12.000 descargas en apenas unas semanas.

"Llevamos un montón de servicios. Yo mismo he tenido ya cuatro clientes. Por lo que vemos, la está utilizando tanto gente joven como personas más mayores. Hay fallos, pero en líneas generales estamos contentos", agrega.

La intención, de hecho, es ir a más. "En cuatro o seis meses tendremos una asamblea gremial en la que analizaremos el funcionamiento de la aplicación y corregiremos las incidencias. El siguiente paso será instalar la pasarela de pago, que permitirá introducir la tarjeta de crédito y descontar el viaje automáticamente, como ocurre actualmente con las VTC", indica el presidente de Apatz.

El mayor avance, no obstante, se espera de cara a 2024. El sector prevé establecer para entonces un "precio único", para lo que será necesario crear una nueva tarifa que tendrá que ser aprobada tanto por el Ayuntamiento de Zaragoza como por la DGA.

Será exclusiva de la aplicación para móviles y ofrecerá un precio cerrado por trayecto, como también hacen Uber o Cabify. La diferencia, expone Perdiguero, es que estas serán tarifas "reguladas" que no estarán sujetas a la demanda. Para calcularlas, el sector se valdrá de un algoritmo que ‘beberá’ de la experiencia adquirida en estos meses a través de MoZa.