Miguel Ángel Perdiguero: "La aplicación del taxi fijará un precio máximo y estará lista tras el Pilar"

Llega al frente de la Asociación Provincial de Autotaxi cuando parece que por fin se está dejando atrás la pesadilla de la pandemia, ¿qué va a suponer para el sector?

Después de dos años de muchas restricciones, que sobre todo las de la restauración y el ocio nocturno nos han hecho mucho daño, estamos esperanzados. Mientras tengamos este nivel aceptable de trabajo que vamos teniendo, porque la gente tiene muchas ganas de salir, aunque la rentabilidad sea menor por el precio de los hidrocarburos lo podemos asumir perfectamente.

¿Qué impacto ha tenido en el sector la subida del precio de los carburantes?

Nos afecta por partida doble, como consumidores y a nuestra profesión. Los vehículos eléctricos son los que menos han sufrido porque tienen otro tipo de tarifaje, pero el gasoil y el gas han tenido un incremento en algunos casos de más del 80%. En noviembre solicitamos al Ayuntamiento que aumentara un poco la tarifa y así lo hizo con carácter de urgencia, pero con el disparate que hubo después con los hidrocarburos se quedó en nada.

¿Cómo valoran la bonificación al combustible de 20 céntimos por litro del Gobierno central?

Es un apaño, pero junto con el cheque de 300 euros sí que palias bastante el incremento. No es la panacea, pero es una ayuda y es bien recibida.

Justo antes de la covid llegó Cabify a la ciudad con gran malestar por parte del sector. Finalmente, ¿cómo les ha afectado?

Seguimos con el mismo malestar. Vienen a incumplir todas las leyes, se las saltan en Madrid, Barcelona, Andalucía y aquí no iba ser menos. En Aragón estamos un poquito mejor porque tenemos un decreto ley que se hizo antes de que llegaran, y eso les marca las pautas de cómo tienen que trabajar, pero la realidad es que se las saltan a la torera. No esperan 15 minutos, están geolocalizados… Vamos a esperar si en la web de control, que es donde tienen que subir todos sus servicios, y la Policía Local de Zaragoza se ponen las pilas, junto con el Ayuntamiento, la DGA y los inspectores de transporte, y a ver si poco a poco van entrando en razón. Si no pueden pues que se vayan, y si no tendrán que quedarse aquí a cumplir.

La principal diferencia de la ‘app’ de los taxistas y la de Cabify es que habrá personal que se encargue de recibir las quejas e incidencias

En su momento llegaron a decir que la opción de movilizarse estaba sobre la mesa.

Sí, y lo sigue estando. No tenemos la misma presión que en Madrid y Andalucía pero lo estamos viendo. Estamos viendo como se alquilan de mano y esperan en las paradas de taxis. Eso es totalmente ilegal, no puede estar estacionado en las vías públicas y cuando se solicita un servicio tienen que esperar 15 minutos antes de salir y después volver a su base.

Más información La ‘app’ que integra la movilidad de Zaragoza busca voluntarios para probarla con descuentos

Para competir con Cabify, los taxistas están trabajando en su propia aplicación, ¿cómo será?

Es una de las cosas, entre comillas, buenas que ha tenido la competencia. A la gente de la aplicación de Cabify le gusta que se sepa lo que le van a cobrar de antemano, aunque lo que no saben es que son tarifas dinámicas y va a costar el doble o el triple si hay un partido o si llueve, no es un precio estable como el que tenemos nosotros. Entonces nos pusimos a trabajar y el Ayuntamiento nos subvencionó la aplicación. Cuando el cliente coja un taxi sabrá lo que se le va a cobrar como máximo, y normalmente será siempre menos, porque cuando la tengamos instalada en los 1.777 taxis llegaremos en dos minutos. También permitirá precontratar o escoger un taxi adaptado y luego se podrá valorar el servicio.

¿Cuál es la diferencia con respecto a la ‘app’ de Cabify?

La diferencia es que nosotros vamos a tener una persona 365 días al año que va a recibir las quejas o la incidencia que haya podido darse en el servicio, con Cabify no tienes un teléfono donde llamar.

¿Cuándo se podrá utilizar?

Pensábamos sacarla pronto porque el Ayuntamiento está trabajando también en una aplicación que quiere reunir toda la movilidad de Zaragoza y queríamos aprovechar. En principio, la podríamos lanzar después del Pilar. Destinaremos un presupuesto a publicidad para que esté posicionada y se vea en redes sociales, porque desde luego para la gente joven creo que es un plus.

Tras el confinamiento muchos taxis optaron por instalar cámaras de seguridad, ¿se ha notado un incremento de la violencia?

Sí. Lo hemos notado después de la pandemia. No sé si al estar encerrados tanto tiempo, pero sí que parece que la gente tiene menos tolerancia, es como que tienen derecho a todo y no respeta a la persona que está en su puesto de trabajo. Nos han aumentado las estafas, la gente que se va sin pagar y la violencia gratuita. No tiene que ver con la delincuencia que hay en Barcelona, por ejemplo, pero sí. La gente tiene inquietud y se pone las cámaras, estaremos ya en torno a 400.

¿Cuál diría que es ahora la principal reivindicación del sector?

Mantener las subvenciones que tenemos para vehículos eléctricos, adaptados... Y que no se nos restrinja más de lo que lo hizo el tranvía.

¿En qué sentido?

Queremos pasar por el tramo del Coso y por el de César Augusto, pero chocamos siempre con el contrato que firmó en su día el Ayuntamiento, que dice que en los 17 kilómetros de la plataforma del tranvía solo pueden pasar camiones de basura, bomberos y servicios de urgencia. Pedimos circular por la plataforma cuando esté libre y vayamos ocupados.

¿Cuál es el futuro del taxi?

Soy optimista. El taxi es un transporte centenario y diferenciado. Tenemos que dar un servicio de excelencia, estar al día, tratar bien al cliente... y haciendo esas cosas que son muy sencillas creo que el taxi tiene mucho futuro.