Vuelven las alergias: ¿hay mayor incidencia de polen en Zaragoza?

No. No hay mayor acumulación de polen en Zaragoza ni ha hecho acto de presencia antes de lo previsto. Cierto es que la capital ha registrado durante los últimos días temperaturas muy altas para la época del año en la que todavía estamos, superando este lunes incluso la máxima absoluta registrada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) -28,3 grados alcanzados en marzo de 1957-. Una situación que ha creado "la falsa creencia" de que las alergias se han adelantado, "pero no es así". "De hecho en plantas como el ciprés y el álamo, que ya hace días deberían haber polinizado, el retraso ha sido evidente", explica Alicia de Toro, responsable de la Estación de Aerobiología del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza.

"La razón se debe a las temperaturas. No a las altas de estos últimos días, sino a las tan bajas que durante varias jornadas precedieron a los valores inusuales registrados esta semana. El frío no ha permitido que determinadas plantas polinizaran cuando les tocaba. De hecho, el polen del plátano, que ya debería haber aparecido, no lo ha hecho", asegura la experta.

"Todo depende de la climatología y de su evolución. Por ejemplo, si las temperaturas continúan siendo son suaves, en mayo habrá una explosión de pólenes. Eso sí, es pronto para asegurarlo, puesto que si llegara a llover de manera continuada es probable que esa detonación, por decirlo de alguna manera, no sea tan drástica", apunta Alicia de Toro.

El polen que está por venir

"Cada vez hay más personas alérgicas y en cuanto suben un poco las temperaturas se nota en las boticas", asegura De Toro. De hecho, tal y como apunta la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, actualmente entre el 20 y el 25% de la población padece alguna enfermedad alérgica en España y hay estudios que señalan que para 2050 casi la mitad de la población tendrá algún problema de este tipo.

En este sentido, los alérgicos al polen de las gramíneas, chopos, plátanos de sombra u olivo, deben saber que, en principio, y según el Colegio de Farmacéuticos, "todavía mantienen un pronóstico de polinización bajo de saturación", concluye De Toro.

Síntomas de alergia al polen

Cualquier persona es susceptible de desarrollar alergia al polen. Los síntomas más comunes a esta reacción pueden afectar de la siguiente manera: