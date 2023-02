Cuántos bancos hay en Zaragoza y en qué barrios es más difícil encontrar asiento

Las zonas verdes, las plazas, los andadores y otras vías peatonales de Zaragoza son los lugares más recurrentes para colocar bancos, ya que son zonas que invitan al esparcimiento y la reunión. Por otro lado, en las inmediaciones de centros de salud o educativos, así como en los barrios con población más envejecida son donde más se demandan estos elementos de asiento.

¿Cuántos bancos hay en Zaragoza y en qué barrios es más difícil encontrarlos? Según estos datos, facilitados por el Ayuntamiento, en las calles de la capital hay uno por cada 33 ciudadanos, es decir, alrededor de 20.000. Aunque en las reformas de calles importantes como San Miguel o avenida Navarra se han incluido bancos, muchos barrios zaragozanos denuncian la falta de ellos, o bien su estado de deterioro.

En el caso de Actur, la queja viene motivada sobre todo por los que hay en el frente fluvial de la Expo. "Están totalmente deteriorados. Hace tiempo ya lo pusimos en conocimiento de la Junta de Distrito pero no se ponen de acuerdo entre las instituciones sobre a quién corresponde su mantenimiento y arreglo. Es lamentable la desidia de DGA y Ayuntamiento para su conservación", denuncia Paco Lázaro, presidente de la Asociación Vecinal Actur-Rey Fernando.

Para los vecinos del barrio de Jesús el principal problema es la reposición. "En la zona de los Jardines de Tosos, del Ayuntamiento nos llegaron a decir que ahí nunca había habido bancos. Cuando lo que pasaba es que los cortaron en su día por estar vandalizados y nunca los volvieron a reponer", explica Raúl Gascón, presidente de la asociación vecinal. En otras zonas de Zaragoza, como en el amplio barrio de Las Delicias el problema manifestado es la falta de bancos. Estos se han reclamado, por ejemplo, en las inmediaciones del centro médico de especialidades Inocencio Jiménez, o también en la calle Dronda (Ciudad Jardín). "Entre el consultorio y la farmacia no hay ninguno y este es un barrio de gente mayor", lamentan desde la Asociación Vecinal.

"Hace poco tiempo el Ayuntamiento ha realizado una actuación de acondicionamiento en una zona verde del entorno del final de la Cuarta Avenida. Es una zona de pinar con una residencia de ancianos pública en el entorno. Se han pintado algunos bancos de la zona pero el presupuesto no debe de alcanzar para sustituir los más deteriorados", apunta José Luis Villalobos, presidente de la AV La Paz, quien califica la situación de "muy lamentable". "Contando que una gran parte de los ancianos de la residencia tienen muy pocos espacios para el paseo", añade.

Banco deteriorado en el entorno de la Cuarta Avenida (La Paz) AV La Paz

Carencias tras la reforma del parque Torre Ramona

Desde el barrio de Las Fuentes, las reiteradas quejas remitidas al Ayuntamiento desde la AV hacen referencia al parque Torre Ramona. El espacio verde fue reformado hace apenas dos años pero dicha intervención redujo las zonas de asiento de los ciudadanos. "En el andador Petunia, donde está el centro de salud y la residencia, originalmente había bancos y también parterres donde se sentaba la gente. Por error, se hizo el andador más estrecho y si se ponían bancos los vehículos de emergencia no podían pasar, por lo que no se pusieron", explica Carmen Gimeno, de la asociación vecinal. Este problema de la reducción de zonas de asiento por la eliminación de parterres se hace extensivo al resto de andadores del parque. "Los bancos que hay son insuficientes y esta es la demanda principal de los vecinos. Desde la asociación los hemos pedido, hemos dado pasos en ese sentido pero no hemos tenido ninguna respuesta", añade.

En similar situación están los vecinos del Arrabal quienes, según indican desde la AV, han oficiado cinco veces la misma queja, sin éxito. “Pedimos que pongan bancos en el paseo de la Ribera, en una acera de gran anchura que hay frente al parque de Macanaz. La última vez acompañamos la solicitud de más de cien firmas”, explica Rafa Tejedor, presidente de la asociación. Los vecinos de La Almozara dicen tener esta misma sensación de que el Ayuntamiento no da la importancia que debería al tema de los bancos. “Es una cuestión muy importante, sobre todo para personas con problemas de movilidad, no sólo mayores. No es suficiente con pintar los que hay, también es necesario planificar correctamente dónde se ubican y dotar de más bancos. Los que hay son pocos y, a veces, están mal ubicados”, detalla Encarna Mihi, presidenta de la AV La Almozara. “El mantenimiento -añade- es obligatorio, ya que en algunos casos el gamberrismo es el único que actúa impunemente”.

Desde la AV Arqueros, del joven barrio de Arcosur, también denuncian la falta de bancos. "Gracias al actual Gobierno Municipal perdimos una partida de los presupuestos participativos, de su última edición, que iba en la línea de instalar más bancos ante la reiterada negativa por parte del Consistorio de reclamar a la Junta de Compensación la finalización de la instalación que marca el proyecto de urbanización", detalla el presidente, Jorge Hidalgo.

Banco deteriorado en el frente fluvial de la Expo AV Actur

Desde la concejalía de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza se habla de "normativa y sentido común" a la hora de colocar nuevos bancos. "Cada caso y petición se analiza específicamente en un intento de satisfacer la demanda que hubiere, pero también se tiene en cuenta, además, la dotación de bancos que haya en las proximidades. A veces no es necesario forzar la colocación de un banco en una calle concreta si justo a la vuelta de la esquina ya existen ejemplares", explican.

En cuanto a los criterios que se siguen para determinar la ubicación de nuevos elementos, se tiene en cuenta, sobre todo, la accesibilidad. Así, los bancos sólo se pueden instalar en aceras que tengan un mínimo de entre 3 y 4 metros de anchura. Se evita colocarlos justo delante de portales, para no molestar en temas de mudanzas, por ejemplo, y tampoco se ponen junto a paradas de autobús, zonas de carga y descarga, delante de contenedores de basura, en pasos de peatones o salidas de garajes. El sentido común también entra en juego en algunos casos y por eso se intenta que no haya bancos en las vías con viviendas en la planta calle, ya que, indican desde el Ayuntamiento, pueden generar molestias o sensación de inseguridad a los vecinos.