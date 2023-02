El Ayuntamiento de Zaragoza recupera 4,5 millones de euros de IVA pagado por el tranvía

El Ayuntamiento de Zaragoza ha logrado una importante victoria en los tribunales que supondrá un alivio a las siempre maltrechas arcas municipales. Después de más de tres años de pelea jurídica, los tribunales han reconocido que el Consistorio no tiene que abonar el IVA en las facturas que paga por el tranvía de Zaragoza, que implican un coste anual que ronda los 15,9 millones de euros. Esto ha supuesto la devolución de 4,5 millones.

El conflicto se remonta al año 2019, cuando el Ayuntamiento acudió al Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) por dos facturas de la sociedad de economía mixta (SEM) Los Tranvías de Zaragoza, correspondientes a mayo de 2019. No tuvo éxito, pero los servicios jurídicos municipales decidieron ir al contencioso. En junio de 2021 se estimó el recurso municipal de una de las facturas. Era de solo 4.827 euros, pero abrió la vía para iniciar una cascada de reclamaciones municipales.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), tras la reforma de la normativa del IVA de 2017, se determina que «las aportaciones dinerarias para financiar la gestión de servicios públicos (...) no se considerarán subvenciones vinculadas al precio y, por ende, no forman parte de la base imponible del impuesto».

Además de la gestión de los servicios públicos, no hay IVA en las subvenciones vinculadas al fomento de la cultura cuando no exista una «distorsión significativa de la competencia». Tampoco en otras actividades de interés general «cuando los destinatarios no sean identificables».

Competencia municipal

La Agencia Tributaria recuerda que el transporte urbano es de competencia municipal y no se presta en régimen de libre concurrencia, como argumento añadido a la exención del IVA. El Tribunal Económico Administrativo Central confirmó estos fundamentos jurídicos en noviembre del año pasado.

Con este respaldo de los tribunales, el Ayuntamiento de Zaragoza acudió a la Agencia Tributaria para reclamar todas las cuotas del IVA repercutidas sobre los conceptos pago por usuario (PPU) y pago por disponibilidad (PPD), que son los que sirven de base a la factura que le pasa la sociedad el tranvía al Ayuntamiento de Zaragoza.

Se rechaza que la modificación de la ley del IVA tenga un efecto retroactivo, por lo que solo se devuelven las liquidaciones efectuadas a partir del 10 de noviembre de 2017, que es cuando cambió la ley del IVA. La SEM, por su parte, presentó un escrito en septiembre de 2022 en el que manifestó estar conforme con las solicitudes del Consistorio.

En total, la rectificación de las distintas liquidaciones de IVA va a suponer 4,5 millones, de los que 357.640 euros corresponden a los intereses de demora. Por otro lado, hay otros 637.797 pendientes de cobro, pero que ya están resueltas. Además quedarían 635.789 euros a la espera de que el Ayuntamiento solicite la rectificación en la Audiencia Nacional.

La concejal de Hacienda, María Navarro, se mostró muy satisfecha por la decisión de los tribunales y de la administración tributaria. «Después de mucha insistencia y constancia nos han dado la razón en nuestra defensa de los intereses municipales. Siempre vienen bien nuevos ingresos, hay muchas necesidades», declaró la responsable municipal.

Dado que las cantidades devueltas han sido ingresadas en enero 2023, no figuran en el estado de ingresos del presupuesto de este año. Por este motivo, el gobierno municipal va a tramitar una modificación presupuestaria en el pleno por generación de ingresos con destino de suplementar partidas del estado de gastos.

No será la única incorporación al presupuesto, dado que cuando se apruebe la liquidación se sumarán 26,8 millones de euros del remanente de tesorería del año 2022. Además, se incluirán en las cuentas de este ejercicio otros 34 millones, como los gastos financiados con préstamos de 2021 y 2022 (9,4 millones), el convenio DPZ de los barrios rurales (8) y fondos europeos (13,7), entre otros.