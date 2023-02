La densidad del tráfico se aligera en el centro de Zaragoza y se desplaza hacia el Tercer Cinturón

Muchos hitos se han ido superando desde el zarpazo que supuso la pandemia. Se han recuperado viejos hábitos, retomado antiguas costumbres, pero en otros casos es posible que la normalidad precovid nunca regrese del todo. Aunque no tiene por qué ser algo negativo.

Pese a que la actividad ya se ha reactivado por completo, la intensidad del tráfico rodado en Zaragoza no ha vuelto a presentar los niveles de 2019. En líneas generales, la circulación de vehículos privados se ha reducido en casi toda la ciudad. Pero si se analiza calle por calle la diferencia es más notable en el centro: ahí es donde han bajado más los atascos, mientras que el número de coches que discurren por el Tercer Cinturón (Z-30) está creciendo.

Nada tiene que ver ya con la caída del tráfico rodado que se produjo durante los meses más duros de la crisis sanitaria. Sin embargo, en algunas de las intersecciones más utilizadas por los conductores la diferencia sigue siendo muy drástica. Revelador es, por ejemplo, el 23% que ha bajado la densidad de circulación en el puente de Santiago con el paseo de Echegaray y Caballero. Según el informe anual de aforos de tráfico del Ayuntamiento de Zaragoza, por este punto pasaban una media de 29.231 coches al día en 2019, frente a los 22.230 que lo hacían en 2022. Una diferencia de 7.001 vehículos.

También es notable el cambio que se ha producido en la confluencia de los paseos de la Mina y la Constitución, donde el volumen del tráfico ha bajado un 14%, al pasar de 48.594 vehículos diarios a 41.519. En la céntrica Puerta del Carmen, la reducción ha sido de unos 6.985 coches, alrededor de un 14% menos. La excepción está en la plaza de Basilio Paraíso, el gran nodo por excelencia de la circulación en el centro, que registra una variación casi imperceptible, de apenas 396 automóviles menos.

Más allá del centro, es destacable también la reducción del tráfico en la margen izquierda de la ciudad, sobre todo en el Actur y la N-330 a su paso por la avenida de los Pirineos, Valle de Broto y María Zambrano. En esta zona, muy usada para entrar y salir en dirección a Huesca, ha bajado el tráfico desde 2019 entre un 8% y un 13%. También circulan menos vehículos, entre otras, por Pablo Ruiz Picasso o la plaza de Mozart.

Estos cambios en la movilidad de Zaragoza se pueden percibir asimismo en el número de usos de la zona azul, mayoritaria en las calles más céntricas y que, según los datos de Z+M, la empresa que gestiona el servicio, también se redujeron el año pasado. En concreto, el estacionamiento regulado cerró 2022 con una caída del 2,7%, y eso pese a que el número de plazas de este tipo aumentó en 335.

Uso del transporte público

Y mientras, el volumen de viajeros en el transporte público es cada vez más similar al de antes de la pandemia, motivado entre otras cuestiones por la bonificación del precio de los abonos que asumen entre el Gobierno de España y el Consistorio. Es el tranvía el que más cerca está ya de recuperar los usuarios. Por su parte, la evolución del bus, lastrada por los 650 días de huelga que sufrió el servicio, ha sido más lenta.

Aunque en todo ello pueden influir numerosos factores, como la subida del precio de los carburantes, que fue especialmente acusada el año pasado y podría haber motivado a muchos conductores a dejar el coche en casa. O también el incremento de la concienciación por el medioambiente y la lucha contra el cambio climático que, junto a la pandemia, ha podido hacer que más personas opten por otras formas de moverse por la ciudad. Sin ir más lejos, hace años que el número de bicicletas y patinetes que circulan por Zaragoza no deja de crecer.

La reducción del tráfico en el centro ha venido acompañada de un desplazamiento del volumen de vehículos hacia el cinturón, sobre todo en Vía Hispanidad. Por ejemplo, la rotonda de los Enlaces, una de las intersecciones más utilizadas de la ciudad, pasó de asumir una intensidad media de 63.530 vehículos en 2019 a 65.008 en 2022. Aunque por donde más coches pasaron fue por la confluencia de la Z-30 con Gómez Laguna, que registró unos 79.046 automóviles cada día.

Solo sube Delicias

Fuera del Tercer Cinturón y el Cuarto –que aunque no se incluye en los datos desde el Ayuntamiento indican que su uso también ha crecido–, el único distrito por donde pasaron más vehículos en 2022 que en 2019 fue en Las Delicias. Aunque la diferencia no es tan acusada, por la confluencia entre Violante de Hungría y San Juan Bosco circularon por ejemplo 2.071 automóviles diarios más (58.679 frente a 60.750) y por la avenida de Madrid por Vía Univérsitas, 1.075. No obstante, hay que tener en cuenta que esta zona se vio afectada durante casi todo el año pasado por las obras de la avenida de Navarra.

Con todo, este desplazamiento del tráfico hacia las circunvalaciones no es algo que sorprenda a los técnicos de Movilidad. Es una tendencia, explican, que ya se inició años atrás y realmente demuestra que los cinturones están cumpliendo con el cometido para el que fueron concebidos.

Desde el servicio indican que desde que la reducción del número de vehículos en el centro de la ciudad viene produciéndose, aunque de forma paulatina, desde que se iniciaron las obras del tranvía. Y muchos conductores prefieren circular por el exterior de la ciudad porque, pese a que el recorrido es mayor, los trayectos son más cortos y fluidos.

También las medidas de pacificación que se han llevado a cabo en los últimos años, como la ampliación de aceras, los ciclocarriles o la peatonalización, han contribuido a este fenómeno. La concejal responsable del área, Natalia Chueca, recuerda que el Consistorio está trabajando con el objetivo de «humanizar y transformar la ciudad, ya que en algunas zonas tenía al coche como único protagonista».

Estos cambios, defiende que han permitido que «para muchas personas sea menos necesario usar el vehículo privado a cambio de caminar, ir en bici o usar el transporte público». No obstante, la edil recuerda que «no se trata de ‘prohibir’ el coche privado, sino de ofrecer alternativas viables y prácticas».