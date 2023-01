Avanza y el comité del bus urbano de Zaragoza se reunirán el martes con vistas a cerrar este mes la firma del convenio

Avanza y el comité del bus urbano se reunirán el martes con vistas a cerrar este mes la firma del nuevo convenio, que recoge un incremento equivalente al 75% de la suma de los índices de precio de consumo (IPC) de 2020, 2021, 2022 y 2023 con un mínimo del 12%, además de dos días de reducción de jornada y descansos de fines de semana completos para el 50% de la plantilla, entre otras mejoras. El encuentro se producirá después del segundo referéndum convocado por los sindicatos, centrado en una parte de los trabajadores de taller.

La consulta, en la que se preguntaba sobre la aprobación del nuevo calendario de descansos, se produjo el pasado 28 de diciembre y salió adelante por 19 votos a favor y dos en contra, con 21 votos emitidos sobre un total de 24. De haber ganado el ‘no’, estos trabajadores habrían seguido rigiéndose por las condiciones actuales, sin que su negativa hubiera puesto en peligro el preacuerdo alcanzado en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) y ratificado posteriormente por el 76% de la plantilla.

Como ya ocurriera con el referéndum ‘general’ de principios de diciembre, la convocatoria volvió a estar marcada por las diferencias entre Sattra, sindicato que lidera el comité, y el Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT), el tercero con más peso por detrás de CC. OO. "Gran éxito en la llamada del CUT a no participar en la votación. Únicamente no lo han hecho dos trabajadores que se encontraban de baja y otro compañero que estaba de vacaciones. Alguno debería hacérselo mirar y dejar que los trabajadores decidan libremente su futuro", contestó Sattra a través de sus redes sociales, donde el Colectivo había calificado la segunda consulta de "innecesaria" y había acusado al sindicato mayoritario de "paralizar la redacción del convenio y el cobro de los atrasos" con la convocatoria de un referéndum sobre "algo que ya está firmado".

Correcciones "necesarias"

El presidente del comité, José Manuel Montañés, espera que la reunión de este martes, prevista a las 10.00 en cocheras, sea ya "la definitiva". Para eso, no obstante, será necesario que se corrijan todos los "errores" en puntos del articulado que, según el comité, presentaba el borrador que se planteó en el encuentro del pasado 20 de diciembre.Según Sattra, en el artículo 8 "no aparece la frase que dice que se pagarán los atrasos a la firma del convenio", aspecto que sí figuraría en el acuerdo alcanzado en el SAMA.

También pone como ejemplo el artículo 47, donde, según defiende, debería constar la periodicidad con la que se debería reunir la comisión de cuadros de descanso. Otros de los cambios que se reclaman atañen a las fiestas pagadas o a la fórmula que se utiliza para calcular los pluses.

Montañés considera que si la reunión de este martes –en la que también deberían revisarse las tablas salariales– no es ya la definitiva "es que algo falla". No obstante, las partes recalcan que, si no es así, se seguirá trabajando en una siguiente cita.

Una vez se firme el nuevo convenio, la plantilla de Avanza empezará a beneficiarse de las nuevas condiciones, que incrementarán la masa salarial de 9 a 10 millones de euros, en función de cómo evolucione este año el IPC.

Denuncia en redes

El preacuerdo alcanzado tras cerca de 650 días de conflicto, decenas de reuniones interminables en el SAMA y esperas de más de 20 minutos en las paradas en verano e invierno no han sido capaces de rebajar completamente la tensión entre empresa y trabajadores. En las últimas horas, el CUT ha denunciado a través de sus redes sociales falta de mantenimiento en los aseos que utilizan los trabajadores y el aparente mal estado de conservación de alguno de los vehículos de la flota.