Esperando el bus por la huelga y a 40 grados en Zaragoza: "Esto es inhumano"

Los trabajadores del autobús urbano de Zaragoza han vuelto este martes a la huelga tras fracasar y romperse las negociaciones este lunes en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). Una situación que el consistorio de la capital aragonesa ya ha calificado de "gran decepción para la ciudad" y que padece unos ciudadanos que este martes en las paradas de los buses volvían a mostrar su malestar.

"Todos los días vamos a trabajar tarde. Es una vergüenza que siempre paguemos los mismos. En este conflicto debe implicarse también el ayuntamiento, porque los trabajadores lo que hacen es pedir que se respeten sus derechos. Al final, nadie hace nada. Y encima con este calor sofocante, que ni siquiera a esta hora -14.10- te puedes permitir ir andando a casa", dice Pilar Pérez, mientras espera, resignada a que llegue su bus en una parada del Paseo de la Constitución.

Opinión similar la de Suyen Mallorca. "Puedo entender que la huelga se haga por determinados motivos, pero deberían pensar un poco más en la gente que trabaja y necesita este medio de transporte para desplazarse. Siempre es en hora punta. Una vez te la pueden pasar en la empresa, pero no es posible llegar tarde a diario con la excusa de la huelga y yo, al menos, no me puedo permitir coger un taxi cada vez que el autobús no llega a su hora", comenta la joven, tras más de diez minutos a la espera de un bus "que vete a saber cuándo llegará".

"Esto es inhumano. Unos días hay huelga otros no. Nos vamos a volver locos. Y luego dicen que la gente prefiere otros medios de transporte... Pues normal. No piensan en los usuarios. ¿Cómo se les ocurre poner servicios mínimos en horario de 14.00 a 15.00 en plena ola de calor?", se pregunta, indignado, Raúl Gómez, tras "más de quince minutos esperando a que llegue el 21".

"Lo peor, sin duda, es estar constantemente llegando tarde a trabajar. A mí me descuentan el tiempo que pierdo si llego tarde y si luego no lo recupero al finalizar mi jornada. Nosotros no tenemos la culpa", puntualiza Yesenia González, mientras recuerda que "por la mañana he tenido que esperar 20 minutos a que llegara el autobús".

Unos retrasos que se repetirán este martes en la capital aragonesa en horario de 19.00 a 20.00. "Hago jornada partida, así que la huelga me afecta tanto a primera hora como al mediodía, como a la hora a la que salgo del trabajo. Hay que para esto como sea porque estamos hartos", alude Alberto Gómez sin dejar de consultar la web de Avanza, "que cambia de horario de llegada cada vez que la miro".

Horarios de huelga de bus en Zaragoza los próximos días

En la jornada del miércoles los paros de mañana serán de 8.15 a 9.15, mientras que los del mediodía irán de las 14.15 a las 15.15 y los de tarde, desde las 19.15 a 20.15. El día 14, jueves, todas las líneas de autobuses urbanos de Zaragoza se verán afectadas de de 8.30 a 09.30, desde las 13.45 a las 14.45 y de 19.30 a las 20.30.

Cabe destacar que los parones no solo afectan a estos horarios, sino también 15 minutos antes y otros tantos después, por lo que los efectos en algunos casos se extienden el doble de tiempo a medida que los buses se retiran o incorporan a su trayecto.