Avanza y el comité del bus llegan a un acuerdo para acabar con la huelga

Avanza y el comité del bus urbano han alcanzado este jueves un preacuerdo en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). El documento, que a estas horas sigue en fase de redacción, deberá ser sometido ahora a referéndum. Este paso acerca el final del conflicto más largo de la historia del servicio en Zaragoza, que roza los 650 días. Todo apunta a que, con esta decisión, los paros diarios -de seis horas- quedarán suspendidos desde hoy.

Será así, previsiblemente, hasta el día 13, tiempo que los sindicatos aprovecharán para convocar su asamblea y hacer la consulta. En concreto, el día 12 será la asamblea y el 13, la votación en cocheras, que se desarrollará de 4.30 a 0.00.

El preacuerdo se ha cerrado pasadas las 22.00 en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) en una reunión a todo o nada. La concesionaria había amenazado con retirar su oferta y limitar la negociación a 2023, quitando las subidas previstas para 2021 y 2022, de un 1% y un 4%, respectivamente. Finalmente, el borrador incluye dos días de reducción de jornada –los trabajadores llegaron a plantear cinco– y descansos de fines de semana completos para el 50% de la plantilla.

En el plano económico, el que hasta ahora había impedido el acuerdo, se recoge un incremento equivalente al 75% de la suma de los índices de precio de consumo (IPC) de 2020, 2021, 2022 y 2023. "El mínimo será siempre el 12%", ha asegurado el presidente del comité de empresa, José Manuel Montañés, que ha reconocido "no estar satisfecho". "No he conseguido lo que yo quería. Principalmente, por la parte económica. Pero también es evidente que el acuerdo es el menos malo de todos los que se han puesto sobre la mesa hasta ahora", ha manifestado.

La concesionaria ya había advertido de que esta era la última bala, estando en juego la subida fija del 8,5% y la cláusula de revisión del 12% que, unida al resto de pluses, suponía incrementos del 16%. La alternativa habría supuesto negociar únicamente sobre 2023, eliminando el 1% y el 4% previstos para 2021 y 2022, respectivamente.

La sensación, como reconocían los propios sindicatos en redes sociales, era que hoy podía pasar “de todo”. La empresa ha entrado con la intención de “firmar” y pactar una suspensión de los paros, mientras que entre los representantes de la plantilla seguía viva la tensión de las últimas horas. El Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT) ha llegado a quedarse solo en varias ocasiones. Sus integrantes han planteado, ya a primera hora, sacar la negociación del SAMA y trasladarla a las cocheras de Avanza, una propuesta que fue rechazada por el resto de sindicatos. Y por la tarde, han instado a “no continuar” con lo que han calificado de “una farsa” al no haber “ninguna propuesta por escrito”, obteniendo el mismo resultado.

Solo un día antes, Sattra, el sindicato con mayor peso en el comité, había acusado a Javier Anadón, asesor del CUT, de “hacer daño a la plantilla” con sus acciones. Lo hizo después de que este insinuase que se estaba llegando a acuerdos al margen de la mesa negociadora. La mala relación entre ambos colectivos lleva marcando el conflicto desde hace meses y explica, en buena medida, que hasta ahora no se haya llegado a un acuerdo. La tensión, no obstante, ha ido cada vez a más, especialmente a raíz del ultimátum de Avanza y de los últimos atropellos graves y el comunicado del CUT, en el que vinculaban los accidentes con los tiempos de recorrido.