Una familia de Miedes: "Llevamos casi un mes, desde que se fue la luz en el pueblo, sin cobertura en los móviles"

Hace tres semanas se produjo un corte de luz en la localidad zaragozana de Miedes de Aragón, y desde entonces Mari Paz Abad (de 71 años) y David Ibarra (de 79), entre al menos "un centenar de vecinos de la localidad" que tienen contratado el servicio con Movistar, según estima el alcalde, no pueden usar sus teléfonos móviles para llamar o recibir llamadas.

"Mis padres viven en Miedes y desde el último puente de octubre, que se fue la luz en el pueblo, están sin poder usar los móviles para llamar. Si no están en casa no se puede hablar con ellos; y si se ponen malos es que no hay forma de localizarlos. Llamamos a Telefónica y nos dicen que la incidencia está abierta, pero es una impotencia. Porque a 18 de noviembre, así estamos", se queja Mari Paz Ibarra, la hija de este matrimonio de Miedes, que vive en Zaragoza.

Según cuenta, en esta localidad aragonesa, donde hay censados 432 vecinos, solamente operan dos compañías: Movistar, con la que tienen sus padres contratado el servicio, y Vodafone. "No pueden entrar otras porque no hay cobertura, y así tienes que morir al palo de una u otra", se queja esta usuaria, preocupada porque está su padre enfermo y como no pueden llamar o recibir llamadas en el teléfono móvil, si lo ingresan no podrían contactar directamente con él los médicos.

"De las últimas veces que llamó mi madre a la compañía, una le contestaron que lo tuiteara… La pobre me llamó y me dijo: 'Mari, no sé qué me ha dicho de que lo 'tuitee'"

"Aparte de que muchos no tienen teléfono, que es un incordio. Los fijos se usan muy poco... Te llama todo el mundo al móvil, tanto médicos como papeleo. A mi padre le pueden cambiar las citas y no se va a enterar. Y tampoco veo muy normal que le digan a una persona, sobre todo mayor, que reporte el problema por las redes sociales. De las últimas veces que llamó mi madre a la compañía, una le contestaron que lo tuiteara… La pobre me llamó y me dijo: 'Mari, no sé qué me ha dicho de que lo 'tuitee'. ¿Qué quieren? ¿Que apaguemos los móviles'", relata esta zaragozana, que denuncia también las dificultades que tiene la gente mayor que no está familiarizada con las redes sociales para solventar este tipo de situaciones.

José Lorente, alcalde de la localidad, confirma que desde el consistorio han puesto ya varias quejas (tanto por teléfono como por escrito) para que la compañía solucione una incidencia que afecta a al menos "un centenar de vecinos".

"La queja la pusimos hace diez días. Primero nos dijeron que si no teníamos afectados no se tomaban las quejas en consideración, y como éramos de Vodafone, tuvimos que hacer un contrato de un teléfono móvil para poder poner la queja en nombre de los vecinos, como afectados", explica el alcalde.

El problema cree que viene de un repetidor antiguo que tienen instalado en el muncipio. La compañía Movistar instaló en Miedes una antena nueva hace "por lo menos dos años" -cuenta-, pero falta alimentarla con corriente eléctrica. "Si esa antena nueva estuviera en funcionamiento no habría ningun problema. Pero como después de instalarla no la han puesto en servicio, a pesar de que desde el ayuntamiento les hemos concedido todos los permisos… cada cierto tiempo hay problemas. Ahora mismo hay tan mala cobertura con Movistar que la mayoría tenemos contrato con Vodafone, pero tampoco es justo", indica Lorente, quien no obstante reconoce que habrá un centenar de vecinos afectados por la incidencia, y a la espera de obtener una respuesta.

Por su parte, Mari Paz Ibarra, hija de un matrimonio de la localidad, recalca que en el pueblo hay mucha gente mayor como sus padres, que "están pagando sus facturas para luego no tener garantizado el servicio" o sufrir incidencias largas de este tipo. "Ahora nos comunicamos por Whatsapp y por teléfono fijo cuando le da por ir… pero también hay fallos. Yo vivo en Zaragoza. Y hoy mi padre me ha llamado por el fijo y me ha dicho que igual se baja a Calatayud porque no se encuentra bien. Tiene una enfermedad crónica e igual lo ingresan. El tema es que si les llaman de Urgencias de Calatayud y por un casual no están en casa, ya no se enteran", relata Abad, que pide a la compañía "celeridad" para resolver la situación de los vecinos afectados, que llevan tres semanas esperando una solución. "Desgraciadamente esto no es nuevo. Ha habido otras afecciones otros años. Pero la situación se repite…", lamenta la hija de este matrimonio de Miedes.

Por su parte, fuentes de la compañía telefónica reconocen que hay una incidencia en el equipo de esta localidad, si bien señalan que los técnicos "están trabajando para resolverlo cuanto antes".