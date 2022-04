Críticas en el valle de Benasque por un corte de telefonía e internet de 24 horas en puertas de Semana Santa

"Vergonzoso". Así calificaron este sábado el alcalde de Benasque, José Ignacio Abadías, y el presidente de los empresarios del valle, José María Ciria, el corte de telefonía fija y móvil y de internet de 24 horas que habían sufrido desde el viernes al mediodía y que había provocado perjuicios económicos en puertas de Semana Santa, una de las épocas turísticas de mayor afluencia. Desde la compañía Movistar han explicado que la avería se debía a una incidencia en un equipo y que sus técnicos han logrado resolverla sobre las 18.00 de este sábado.

Abadías aseguró que muchos vecinos se han puesto en contacto con el 112 para denunciar la situación "porque aquí nadie te da explicaciones ni asume responsabilidades", se quejó. El alcalde no comprende que se produzcan este tipo de incidencias en un momento de tanta afluencia turística y afirma, además, que en esta temporada ya han tenido "tres o cuatro cortes" más puntuales. "No funcionan los cajeros, ni los datáfonos de los hoteles y comercios... estamos totalmente colgados", lamentó.

Mientras, Ciria también ha sido muy crítico con este corte de cobertura "porque nadie de la empresa dice qué pasa ni cuándo lo van a solucionar, cuando tendrían que ponerse en contacto con los ayuntamientos y con la asociación de empresarios para informar", reclamó. Denunció, además, que se haya producido a pocos días del inicio de la Semana Santa "porque en estos últimos días es cuando llegan las reservas de última hora y no podemos gestionar ninguna". "Es una vergüenza que en estas fechas dejen a todo un valle incomunicado", añadió.

Otra vez sin teléfono en el Valle de Benasque. @movistar_es, ¿hasta cuándo seguiremos viviendo en un mundo paralelo...y peor? Administraciones públicas, ¿hasta cuándo seguiremos hablando de la España vaciada y no habremos cubierto ni los mínimos? — Valle de Benasque (@ValleBenasque) April 9, 2022

Desde la asociación señalaron que al no tener telefonía fija, muchos restaurantes, por ejemplo, tampoco podían recibir reservas para comer o cenar. "La imagen que das al cliente es lamentable porque por muy buen trato que intentes ofrecerle, si luego llega aquí y no puede pagar con tarjeta o reservar una mesa por algo que no es culpa tuya...", subrayó. Por ello, espera que la compañía deduzca de todas las facturas esta interrupción del servicio.