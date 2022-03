Una avería deja sin servicio de telefonía ni de internet a los vecinos de Castillonroy

Una avería mantiene desde hace varios días sin servicio de telefonía ni internet a los vecinos que son clientes de Movistar de la localidad de Castillonroy, en la comarca de La Litera. Desde la compañía aseguran que sus técnicos están trabajando para resolver la incidencia registrada en un radioenlace para recuperar el servicio "cuanto antes" y el alcalde, Paco Rivas, pide celeridad por los graves perjuicios que están sufriendo particulares, empresas y servicios públicos.

Rivas asegura que los primeros problemas con el servicio los detectaron el pasado viernes 25 de marzo aunque pareció algo puntual ya que durante el fin de semana recuperaron la cobertura casi con total normalidad. Sin embargo, desde el lunes se han quedado sin servicios de telefonía fija, internet y móvil de Movistar.

El alcalde afirma que no es la primera vez que sufren incidencias "pero habían sido más puntuales, de unas horas como mucho, pero nunca de tantos días seguidos". Algo que está provocando numerosos inconvenientes "porque hoy en día está todo digitalizado y muchos servicios públicos son telemáticos", recalca.

Así por ejemplo, denuncia que al no tener cobertura telefónica ni de internet, el consultorio médico puede atender a los pacientes pero no puede acceder a la receta electrónica; la actividad del Ayuntamiento ha quedado esta semana "prácticamente paralizada" porque no se puede hacer la tramitación electrónica; los comercios no pueden cobrar con tarjetas de crédito; tienen que estar pendientes de accionar manualmente el depósito de abastecimiento de agua ya que se gestiona a través de un sistema telemático; las personas mayores se quedan sin su medio principal de comunicación en caso de emergencia...

Paco Rivas lamenta que estas situaciones solo se den en pueblos pequeños "porque es impensable dejar tantos días sin todos estos servicios a una población grande o una ciudad".