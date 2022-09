Lola Ranera: "No me preocupa para nada presentarme a la alcaldía frente a Azcón"

¿Por qué da el paso de presentarse a las primarias?

Porque he visto una ciudad paralizada, en la que los barrios están abandonados, en la que los vecinos le dicen al alcalde que se ocupe de ellos. Yo fui parte del gobierno de Belloch, en el que sí hubo un modelo de ciudad. Podemos hacer una ciudad que sea vanguardia y modernidad.

¿Habló con el secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, antes de dar el paso?

Sí. Me dijo que era una decisión mía. Y que en unas primarias te diriges a la militancia. Compartí la decisión con él y con el secretario general del PSOE de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, y me apoyaron como militante.

¿Es la candidata del aparato?

Soy una candidata que se presenta a la militancia. Las primarias consisten en eso.

¿Habrá candidato alternativo?

Podría ser, para eso están las primarias e históricamente en mi partido se ha presentado más de un candidato.

Si no hay rival, ¿quedaría deslucido el proceso?

Si no lo hay, entiendo que hay un consenso en torno a mi persona y lo agradeceré.

¿Cómo ha vivido los rumores sobre la llegada de un mirlo blanco?

Esos rumores vienen más desde los medios. No sé si hay mirlos blancos, los compañeros que entiendan que deben presentarse, que se presenten y votaremos.

¿Se ha sentido segundo plato?

No.

Si finalmente sale elegida, ¿cuáles serán los siguientes pasos?

Este es un proyecto colectivo, no individual, por lo que hay que escuchar a las personas. Eso lo he entendido muy bien ante un alcalde autoritario.

Se presenta sin saber si el alcalde, Jorge Azcón, optará al cargo.

Debería aclarar su futuro porque mientras hace cábalas a ver dónde le cuadra mejor y utiliza la alcaldía para su provecho político está abandonando la ciudad. No me preocupa para nada presentarme a la alcaldía frente a Jorge Azcón. Llevamos muchos años confrontando en política.

El PSOE va por detrás en las encuestas y la tendencia ha empeorado en los últimos meses.

La política es muy cambiante, y lo que en estos momentos puede ser peor para el PSOE, mañana puede ser distinto. El PSOE tiene la obligación de explicar bien el gran apoyo que ha dado salvando a las personas en la pandemia. Además, aquí tenemos un activo que se llama Javier Lambán, que es el presidente que representa a la totalidad de la ciudadanía.

Sus opciones de pacto parece que se circunscriben a la izquierda. ¿Le preocupa alejar al electorado moderado?

Nuestro ADN coincide con el electorado moderado. Queremos representar esa centralidad. Veremos al final qué partidos se presentan.

Dice que Azcón debería resolver la huelga. ¿Cómo lo haría usted?

Lo dicen los ciudadanos, que llevan 565 días de huelga. Estoy un poco indignada con el alcalde de esta ciudad. Su única propuesta es que la culpa la tiene el Gobierno de Aragón, el SAMA y la portavoz del grupo socialista. Tenemos un alcalde incapaz de resolver la huelga. Y yo le estoy pidiendo información al alcalde y a la señora Chueca, con una auditoría de la empresa, la plataforma de los sindicatos… Y no me la dan. Y ahora la responsable soy yo. Vale ya de cortinas de humo y que asuma su responsabilidad.

¿Pero cómo resolvería la huelga?

No lo voy a decir. Que la oposición tenga que decir cómo se resuelve una huelga me parece injusto. Es el gobierno el que tiene que poner instrumentos para resolverla.

No ha sido posible aún un pacto con el estadio. ¿Qué ha fallado?

Aún no sabemos qué es lo que quiere este alcalde. Lo que hemos dicho es que se nos plantee un presupuesto y un proyecto. El inicio será hablar con el Real Zaragoza porque igual quiere pagar el campo, esto libera la presión económica a las administraciones. Si no es así y hay que buscar otros modelos, primero debemos tener el proyecto y la financiación. Mis tres premisas: transparencia, interés general y un proyecto explicable a la ciudadanía.

¿Se siente cómoda con La Romareda en su ubicación?

Sí. Quiero recordar que no tenemos el campo en La Romareda porque lo judicializó el PP. Y si se miran los programas electorales, el PSOE llevaba que el campo se hiciera en La Romareda. Nunca hemos tenido un problema con La Romareda.

¿Es posible un acuerdo con el campo de fútbol?

Por supuesto que sí. Somos la quinta ciudad de España. Nos merecemos un nuevo campo de fútbol. Es un proyecto de ciudad y al PSOE le va a preocupar.

¿Y la participación de la DGA?

A la DGA le pasa como a mí, que no conoce ningún proyecto ni ninguna financiación. Cuando conozcamos el proyecto y la financiación tendrán que hablar.

¿Cree todavía posible hacer la línea 2 del tranvía?

Es un proyecto que hay que estudiar. Lo que tengo claro es que hay que unir el este y el oeste de la ciudad con una plataforma independiente, de alta capacidad, con prioridad semafórica y accesibilidad. Si los ciudadanos son paganos de la huelga, aún más los que están en el eje este-oeste.

Llega el momento de las ordenanzas fiscales y los presupuestos.

Ojalá me equivoque, pero tengo la sensación de que no habrá presupuestos. Cs va a tener problemas cuando lleguen a esas fechas y Vox ya veremos si da el apoyo. Respecto a las ordenanzas y los precios públicos, es el momento de ver la preocupación del alcalde por la inflación. Por ejemplo, en el autobús. El Gobierno de España bonifica el 30% del billete y propone a las ciudades llegar al 50%. Invitó al alcalde a que, si tan preocupado está, amplíe la bonificación.

Pilar Alegría tuvo un enfrentamiento con Lambán por las listas. ¿Ese riesgo existe con usted?

Soy precandidata que se presenta a unas primarias en mi partido. La lista se construirá con los mejores compañeros para ganar la ciudad. Y lo haremos entre todos.

Lambán pidió que no hubiera injerencias por parte de Ferraz. ¿Cree que existe ese peligro?

Me presento para ganar las elecciones. Eso lo pidió el secretario general a Madrid. No sé si habrá o no injerencias.