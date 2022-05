Blanca Solans: "El coste de la línea 2 del tranvía es mucho mayor de lo que lograríamos de Europa"

Se ha incorporado a la dirección de Fondos Europeos hace poco, en pleno proceso de reparto. ¿Ha sido eso un hándicap?

La estructura fue concebida a principios de la legislatura y fue una decisión muy acertada del alcalde. He podido aportar mi experiencia de mi paso en política de fondos de la UE de la administración autonómica, y la visión de Bruselas al formar parte de la oficina de la DGA allí.

¿Qué balance hace de los fondos obtenidos hasta la fecha?

Un balance de menos a más. Conforme ha avanzado el programa Next Generation se ha podido demostrar la calidad de los proyectos de Zaragoza y, por lo tanto, hemos aumentado el éxito en los resultados de las convocatorias.

Las primeras resoluciones hicieron alzar la voz a dirigentes como el alcalde, que incluso fue a Bruselas a denunciar un reparto ideológico. ¿Lo comparte?

Las primeras convocatorias no eran por concurrencia competitiva, sino que las conferencias sectoriales se llevaban proyectos de ámbito local dentro de una estrategia autonómica, y el margen de discrecionalidad era mayor. En cambio, con la concurrencia competitiva tu proyecto compite con el resto de ciudades, y ahí Zaragoza, gracias a la calidad de sus propuestas, ha obtenido un resultado mayor.

En el caso de los fondos para la movilidad hubo que recurrir a un acuerdo posterior.

En la conferencia sectorial del transporte hubo un reparto del Estado en favor de las comunidades autónomas, Aragón obtuvo 28 millones pero no se incluyeron los proyectos singulares de Zaragoza. No era un reparto en situación de igualdad. El convenio posterior es un buen ejemplo de hacia dónde tiene que avanzar la implementación financiera de los fondos, es decir, no solo por concurrencia sino con otros instrumentos como un acuerdo.

En ese apartado, la oposición critica que no se haya optado por fondos para la segunda línea del tranvía.

Las convocatorias tienen un techo máximo financiero, y el coste de la segunda línea es mucho mayor de lo que lograríamos de Europa en concurrencia competitiva. El resultado respecto al presupuesto habría tenido un impacto mucho menor que la apuesta por la compra de buses eléctricos.

Tampoco se lograron fondos en la convocatoria de turismo.

Fue muy discutida por la rapidez que se lanzó la convocatoria y por la falta de elementos de indicadores de cómo iba hacerse. Aragón recibió 30 millones de euros y la DGA hizo una selección de proyectos en la que no estuvo el nuestro, pero es una situación que se puede corregir en la próxima convocatoria.

En rehabilitación de viviendas se logró la mitad de lo solicitado hasta la fecha. ¿Será suficiente?

Lograr 6,5 millones de euros para un proyecto tan ambicioso de rehabilitación es muy positivo. Porque además tiene unos componentes de sostenibilidad, de eficiencia energética y de reducción de emisiones de CO2 que son un buen ejemplo de ciudad climáticamente neutra.

Los plazos de adjudicación y ejecución son muy ajustados, ¿se llegará a tiempo?

Una de las críticas que se ha hecho al plan de recuperación presentado por el Gobierno es la rigidez en la forma de concebir las convocatorias, tanto para su presentación como para la ejecución. Los plazos son muy breves, lo que está obligando al Estado a modificar algunas bases reguladoras que inicialmente lanzó. Debe haber sensibilidad para flexibilizar los plazos con la dinámica de la propia administración.