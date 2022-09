Azcón subraya que lo "importante" de la nueva Romareda es que se sufragará con colaboración público-privada

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha subrayado que lo "importante" del nuevo estadio de La Romareda es que se sufragará con colaboración público-privada, después de que los propietarios del Real Zaragoza hayan dicho estar dispuestos a aportar económicamente en la construcción del nuevo campo de fútbol.

Azcón ha abundado en que ante este inicio del curso político "haya diálogo" con la oposición y que los portavoces de los grupos municipales y el Gobierno de la ciudad se pongan de acuerdo en proyectos que interesan a la ciudad. "Me gustaría que hubiera acuerdos en asuntos tan importante como el campo de fútbol porque uno de los retos más importantes para ser sede en 2030 es ponernos de acuerdo en el proyecto de la candidatura del mundial de fútbol".

Al respecto ha agregado: "Me gustaría que fuera un proyecto de la ciudad en el que todos se vean reflejados porque la ciudadanía lo ve como un proyecto de todos".

Sobre la petición del PSOE que reclama conocer la financiación del estadio ha explicado que "será parte de la solución final". Su impresión es que "se hacen las cosas bien" ya que lo primero era decidir la ubicación y ahora la sociedad puede participar en decidir donde ubicarlo y "es evidente" que se trabajará en cuestiones administrativas y económicas para pagar el campo y que a la ciudad "no le cueste dinero".

Primera vez

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha añadido que es "importante" que el Real Zaragoza diga que está dispuesto a ayudar sensiblemente" en el aspecto económico. "Puede ser la primera ocasión en la que el ayuntamiento impulse la contratación y no se pague con los impuestos de los zaragozanos, como antes cuando la financiación era cien por cien pública, pero ahora se colaborará en una financiación público-privada del campo de fútbol".

El alcalde ha transmitido su confianza en poder llegar a acuerdos y que ese modelo de financiación, "mas ventajoso para las arcas municipales, lo apoye la oposición".

En este contexto, ha apuntado: "el Gobierno de Aragón ha dicho que "no va a poner problemas, pero a mi me gustaría que ayudara además de en no poner problemas, pero si no pone problemas ya hace bastante".

Para Azcón lo "más importante" es que el proyecto de la nueva Romareda no lo va a pagar el Ayuntamiento, sino la colaboración público-privada y es la primera vez que surge esta fórmula. Antes, ha recordado, se pagaban de las arcas municipales con el presupuesto del ayuntamiento y este nuevo campo "será un proyecto de colaboración público privada en el que las partidas del ayuntamiento de Zaragoza no tienen que ser lo fundamental, como era en el pasado, y es una vía más interesante para la ciudad".