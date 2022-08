Ranera (PSOE) exige al alcalde un plan de medidas urgente para atajar la huelga de autobuses

La portavoz municipal del PSOE, Lola Ranera, ha pedido al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que lleve a cabo de manera urgente un plan de medidas para poder tener datos concretos de la evolución de la negociación de la huelga de autobuses y así poder solucionar lo antes posible esta situación que es "absolutamente insoportable e insostenible".

Ranera ha expresado que la huelga del transporte público se acerca a los 550 días, lo que la convierte en "la más larga en la ciudad de Zaragoza desde los primeros ayuntamientos democráticos".

La situación es "absolutamente insoportable e insostenible", ha incidido la portavoz municipal del PSOE, al mismo tiempo que ha agregado que van a exigir al regidor un plan de medidas de manera urgente, ya que en menos de un mes la ciudad dará comienzo el nuevo curso escolar.

Una de las propuestas que incluye este plan es la realización de una auditoria externa a la empresa para conocer su realidad financiera y situación económica actual, ya que ambas partes están trasladando informaciones distintas, ha dicho Ranera.

Más información Comienzan dos meses de obras en la avenida de Madrid con afección al tráfico

Asimismo, el PSOE quiere conocer tanto el estado de las distintas plataformas de negociación como las intervenciones concretas que han llevado a cabo tanto el alcalde como la responsable municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, durante todo este tiempo.

Ranera ha solicitado también la gratuidad del servicio para los usuarios del transporte público durante las horas de paro y que se devuelva el dinero de manera proporcional a aquellos ciudadanos que tienen abonos.

La portavoz municipal del PSOE ha pedido al Consistorio zaragozano "transparencia" y, por ello, quiere conocer todas aquellas reclamaciones que han hecho los vecinos de la ciudad en materia de esta huelga.

Depurar responsabilidades

"Este gobierno hace tiempo debería de haber depurado responsabilidades ante la incapacidad de Natalia Chueca que no tiene soluciones a estos problemas y el alcalde ya debería haber actuado", ha esgrimido Ranera, quien ha pedido a la consejera municipal que deje este cargo "por el bien de la ciudad".

La portavoz socialista se ha referido al transporte como "al servicio público municipal por excelencia", que es competencia del consistorio, por lo que "no puede ahora Azcón querer sacar el conflicto de la mesa del Ayuntamiento de Zaragoza", ya que eso sería "reconocer una inmadurez política y asumir la incapacidad de la consejera como del propio gobierno para no resolver una huelga estrictamente municipal".

Más información Horarios de los autobuses Zaragoza-Huesca-Zaragoza durante las Fiestas de San Lorenzo 2022

"No se puede inhibir el alcalde y no puede trasladar el problema a la Dirección General de Trabajo. Debe seguir y continuar las negociaciones desde el seno municipal", ha reiterado.

Ranera ha recordado que cuando Jorge Azcón era jefe de la oposición le decía al entonces alcalde, Pedro Santisteve, que "si él fuese alcalde no habría habido ni un mes de huelga y que se habría mediado por parte del ayuntamiento todos los días para acercar posiciones entre la empresa y los trabajadores".

"Es evidente que Azcón mentía y sigue mintiendo y que esta huelga les está viniendo muy grande a este gobierno municipal", ha afirmado. Lola Ranera ha recordado que la DGA lleva 550 días mediando a través del Servicio Aragonés de Mediación y de Arbitraje (SAMA).

Pliego

Por otra parte, prorrogar este conflicto, ha considerado Ranera, está "dificultando muchísimo" la puesta en marcha el nuevo pliego de autobuses, ya que el actual acaba el próximo año, 2023.

En este sentido, ha apuntado que el Servicio de Transportes ya debería estar trabajando en ello, aunque "nos da la sensación de que nadie está moviendo esos pliegos", ya que "es muy difícil realizarlos cuando más de la mitad tiene que ver con los salarios de los trabajadores" y el convenio colectivo tiene que estar cerrado para ello y este "todavía en la mesa de negociación", ha explicado.

Más información El testigo principal del crimen de la calle Pedro de Luna se convierte en imputado

Ranera ha recalcado: "No quiero pensar que a menos de nueve meses de las elecciones alguien tenga la tremenda tentación de no realizar los pliegos y de que se prorrogue ese conflicto para no tener que enfrentarse al nuevo pliego".

Se trata del pliego con mayor dotación económica -casi 900 millones de euros- de todos los que tiene la ciudad y "las prorrogas van a generar un sobrecoste en las arcas municipales", ha agregado.

Recuperar la confianza

Europa está haciendo un llamamiento en materia de sostenibilidad, y está pidiendo medidas para dejar el coche privado en casa y, para ello se debe garantizar el funcionamiento del servicio público, ha expuesto Ranera diciendo que la COVID-19 ha contribuido a disminuir la confianza de los usuarios en torno a este servicio, al igual que lo está haciendo esta huelga.

Más información Emoción e intensidad en Ateca con la salida de los castillos humanos andantes

"La única prioridad de Natalia Chueca debería ser volver a recuperar la confianza de la sociedad en el transporte público y, sin embargo, sigue mirando hacia otro lado diciendo que es materia de la empresa y de los trabajadores, y como ella es incapaz de resolverlo echa balones fuera", ha asegurado Ranera, quien ha estimado que tal vez se debería plantear el modelo del pliego de los últimos años, ya que en la actualidad aspectos como los precio de los combustibles generan "incertidumbres" distintas a las del pasado.

En este sentido, Ranera ha espetado lo siguiente: "Les viene tan grande este conflicto que me parece muy complejo que estén pensando en otros modelos más ambiciosos".

La portavoz municipal del PSOE ha trasladado que se desde su grupo están "por la labor de sumar y colaborar" y de sentarse en una mesa con información técnica para "poder incluso plantear otros modos de poder afrontar este pliego".