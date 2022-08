Ranera sigue sin desvelar si se presentará a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Zaragoza

Aunque figura en todas las quinielas como la candidata más previsible del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza en las elecciones municipales de 2023, Lola Ranera sigue sin aclarar si finalmente dará el paso de concurrir al proceso de primarias que se abre el próximo mes de septiembre.

«Soy una persona de partido», se limitó a decir este lunes la actual portavoz del PSOE municipal, para acto seguido apuntar que estará a disposición de su partido para las responsabilidades que se le encomienden. «El objetivo es ganar las elecciones», apuntó Ranera.

Insistió en que será el PSOE el que, «de una manera colectiva», decidirá el candidato electoral «para que Zaragoza tenga un alcalde o alcaldesa socialista, que es lo que toca y se merecen los ciudadanos». Con esto dejaba entrever que solo dará el paso si suscita un consenso amplio entre las agrupaciones y dirigentes del partido.

Hoy por hoy no hay excesivas discusiones en el seno del partido sobre este asunto. Como posible candidata no suscita rechazo y tiene el aval del aparato del PSOE zaragozano. Aunque no es previsible que el secretario general socialista, Javier Lambán, se pronuncie en caso de que haya varios candidatos (no lo hizo en las primarias de 2019 que ganó Pilar Alegría), tendría el respaldo tácito del líder del partido, al menos de momento.

El plazo de presentación de las candidaturas a las primarias se prolongará durante el 19 y 20 de septiembre. Da la sensación de que Ranera, si finalmente se decide, apurará los plazos. Después habrá una semana para recoger los avales, con el objetivo de proclamar las candidaturas el 28 de septiembre. La votación será el 9 de octubre y, si hay segunda vuelta, el 16 de octubre. Tras la elección de candidato, llegará el proceso de asambleas de cara a la elaboración de las listas, que se conocerán a principios del año que viene.