La Cipotegato ya está en el Ayuntamiento para salir al encuentro de una "auténtica barbaridad de gente"

Tarazona amanece por fin en su día grande y la ciudad se prepara para recibir a su personaje más simbólico, el Cipotegato, que a estas horas ya está en el Ayuntamiento y ya ha empezado a ponerse el tradicional traje que esconde la identidad de la persona que encarnará al personaje este año.

Mientras, los vecinos almuerzan desde primera hora de la mañana con sus cuadrillas, a la espera de que el reloj marque las 12.00. En las calles, el ambiente de fiesta ya se percibe por todos los rincones de Tarazona, donde las montañas de tomates que el Ayuntamiento ha repartido por la ciudad son las grandes protagonistas de la mañana. Después de dos años sin celebraciones, a causa de la covid, los turiasonenses hacen acopio sus tomates para volver a vivir una mañana mágica.

En la ciudad se espera un lleno de los que hacen historia. Hasta el punto de que el alcalde, Luis José Arrechea expresaba "un punto de preocupación". "Nos están llegando datos de mucha gente que va a venir y de los autobuse. Yo creo que va a ser una auténtica barbaridad la cantidad de gente que venga hoy a Tarazona". "Espero que vaya bien, que podamos vibrar como siempre lo hemos hecho, que lo sintamos de verdad y sobre todo que no pase nada", deseó. "El día del Cipotegato siempre están las maripositas", añadió.

“Estoy súper emocionada”, ha dicho por su parte Eva Calvo, concejal de festejos de Tarazona. “Hay ilusión, pero no he hecho nada distinto a lo de otros años: he ido a almorzar con mis amigas y ahora he llegado al Ayuntamiento para ver qué todo vaya en condiciones y bien", ha comentado.

Reconoce asimismo que a estas horas hay cierta incertidumbre por el número de personas que se den cita hoy en Tarazona. “Ya desde que la fiesta se declaró de Interés Turístico Nacional ha aumentado mucho la cantidad de gente que viene, y este año, al caer en sábado y llevar dos años sin celebrarse pensamos que el número de gente va a ser muy elevado, pero hemos tenido muchas juntas de seguridad y estamos preparados”.

Las primeras cuadrillas en la plaza. María Pascual

Almuerzos para cargar fuerzas para el Cipotegato. María Pascual

Tras el repique de las campanas, las puertas del Ayuntamiento se abrirán para dar paso a la carrera más esperada por los turiasonenses, en la que la Cipotegato -este año es una mujer- tendrá que abrirse camino mientras recibe un bombardeo de tomates. Esta tradición dará inicio a unas fiestas que se prolongarán hasta el próximo jueves, 1 de septiembre.

Antes del gran momento, al mediodía, turiasonenses y visitantes se reúnen en almuerzos a la par que hacen acopio de tomates, el gran símbolo, junto a la figura del Cipotegato de este primer día de fiestas.

La Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza ha previsto un dispositivo especial para las fiestas de Tarazona. El objetivo es garantizar en todo momento la seguridad de vecinos y visitantes, así como dar una respuesta rápida ante cualquier incidente. En este despliegue participan agentes de diversas especialidades y unidades de la Benemérita: personal de seguridad ciudadana de la compañía de Tarazona; el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) con base en Casetas; Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic); Grupo Cinológico con canes especialistas en detección de drogas y explosivos; Unidad Aérea con base en Huesca y Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Los turiasonenses tienen por delante seis intensas jornadas festivas, en las que no faltarán los conciertos, las verbenas, los bailes, las jotas, los toros, la animación infantil... El objetivo, que desde los más pequeños a los más mayores, locales y visitantes, disfruten de unas fiestas que tras el parón de dos años impuesto por la pandemia se vivirán con más ganas que nunca.

Los actos infantiles ocupan un hueco destacado en el programa: gigantes y cabezudos, talleres, juegos, espectáculo de magia, hinchables… Y para los mayores, más apegados a las tradiciones, están la Ofrenda de Flores y Frutos a la Virgen del Río el 29 de agosto, la misa, la procesión, las comidas populares y los actos taurinos. Entre estos últimos, destacar el paso por Tarazona de figuras del toreo como Roca Rey. Para aquellos que prefieran la música en directo y la diversión nocturna, el programa festivo incluye una larga lista de conciertos para todos los gustos: desde la eurovisiva Edurne a Los Walker, Nyno Vargas, Coti y Mario, Funambulista, Los 40 Dance in Sessions Tour...

Los toros vuelven también a Tarazona tras nueve años. Los carteles anuncian dos festejos mayores, con figuras como David Fandila ‘El Fandi’, Miguel Ángel Perera y José Garrido, en la corrida del domingo, día 28; y Cayetano, Juan Ortega y Roca Rey, el lunes, día 29.