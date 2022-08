Tauste baila al son de la música electrónica con el Inde Music

Tauste bailará al son de la música electrónica el próximo sábado 17 de septiembre con el Inde Music Festival, con el principal atractivo del popular DJ Nano, que corona el cartel.

Esta cita nació en medio de la pandemia y este año cumple su segunda edición con una propuesta especial. Se trata de la celebración de la gira nacional ‘Oro Viejo’, el evento creado por el DJ madrileño hace 20 años y que ha recorrido importantes escenarios del país, promocionándose como una de las mejores fiestas del panorama electrónico. Ahora, recalará en Tauste siendo la única cita de esta gira en Aragón y en el norte de España.

Nano irá acompañado por DJ Marta, otra especialista en agitar y mover a las masas con sus selecciones, así como el valenciano Miguel Serna.

Y no faltará tampoco el talento local con Alex & Giro. Ganadores en 2010 del premio DJ Oner al mejor tema progressive & hard dance con ‘Los Sitios de Zaragoza’, esta versión dance de una jota del año 1808 ha traspasado fronteras.

En definitiva, será un homenaje a la música de los años 90 y 2000 en una de las noches más divertidas de este verano al ritmo de canciones recordadas como ‘Pray’, ‘The night’, ‘In my eyes’ o ‘Castles in the sky’.

LA FICHA

cuándo y dónde

El Inde Music Festival tendrá lugar el 17 de septiembre al aire libre en las instalaciones adaptadas para la ocasión en el polideportivo municipal y en el campo de fútbol Joaquín Lasala de Tauste, a partir de las 20.00 y con 9 horas por delante.