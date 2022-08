"Mis acompañantes se han llevado los golpes que no me he llevado yo: gracias"

Tras la emocionante salida, la Cipotegato de 2022, Andrea Domínguez, solo se sentía agradecida: “Gracias de verdad a la gente que me ha acompañado porque no hubiera sido posible sin ellos, se han llevado los golpes que yo no me he llevado”.

La joven ha hablado sobre el recorrido, que se diseña a elección de cada persona encargada de encarnar al popular personaje. En su caso, Andrea considera que el suyo "ha sido la mejor elección" porque ha podido reencontrarse con la gente mayor que no cabía en la plaza y por sus calles más especiales.

“Llevaba un pañuelo para dárselo a mi vecina, pero con la emoción lo he terminado perdiendo”, se lamenta Domínguez, que ha definido la carrera como “muy cómoda”.

El momento más emocionante ha llegado, según ha contado la que ya es la tercera mujer en encarnar a este personaje, cuando su hermano la ha cogido a hombros para acercarla hasta la estatua, punto en el que acaba el recorrido. “He sufrido un poco porque miraba hacia abajo y veía a mi hermano lleno de tomate y de vino, pero ha sido muy guay”.

Antes de salir, Andrea ha buscado a su abuela, de 95 años, que de ninguna forma ha querido perderse este gran día de su nieta: “Le he preguntado qué tal estaba y me ha dicho que tranquila, asi que yo también”.

De la emocionante llegada a la estatua, Andrea por ahora recuerda poco. “De verdad que igual mañana me acuerdo de algo pero ahora no tengo palabras para describir como ha sido”, explicaba con enorme emoción.

Por su parte, el alcalde de Tarazona Luis José Arrechea, no recordaba un Cipotegato tan emocionante: “Lo he vivido muchos años y hay que decir que este Cipotegato ha sido muchísimo más intenso”.En el día de hoy “turiasonenses somos todos”, ha rematado.