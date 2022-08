"Tengo la presión de hacerlo bien, que las niñas lo vean y se animen"

¿Cómo ha vivido la larga espera después de estos dos años?Al salir elegida, comencé a prepararme a tope. Solamente lo sabían mis padres y mi hermano. En Navidad se lo dije a tres de mis amigas. Y, de repente, llegó la covid; en aquel momento nadie sabía la envergadura que iba a tener. Cuando nos desconfinaron, me llamó el Ayuntamiento y me comunicó que se suspendía. La espera… Creo que han pasado cosas muy malas como para preocuparme de ella. Por una parte me quitaron un peso de encima, porque me imaginaba a la gente en la plaza guardando la distancia de seguridad y pensé: "Esto no puede ser".

¿Cómo ha sido la preparación?Este verano, con el calor, la preparación ha sido dura. Me he tenido que cuidar para que no sucediera nada que me imposibilitara salir a correr. He esperado tres años, imagínate que ahora me rompo un dedo del pie, no me lo perdono. Para mí, lo peor es correr con el calor y la máscara y no creo que exista un entrenamiento específico. Lo que se me ocurrió fue salir a correr con unas mallas, una camiseta térmica y una máscara y simular ese calor agobiante.