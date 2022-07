La intensa ola de calor dispara el número de muertes de personas que viven solas

Las muertes en soledad se incrementaron sobremanera durante la pandemia y sacaron al debate público una realidad que ya se estaba produciendo desde hace tiempo pero a la que la sociedad estaba dando la espalda: el abandono del cuidado de los mayores. Aunque las campañas mediáticas lograron remover la conciencia de la ciudadanía y la solidaridad aumentó, el nivel de alerta por la covid ha bajado y la sensibilidad, también. Las sucesivas y prolongadas olas de calor están teniendo efectos asimilables a los de la pandemia, en lo que a ancianos se refiere.

En solo tres días de esta semana, han fallecido en Zaragoza 16 personas con cuadros similares: estaban solas en casa, en la cama, generalmente desnudas, con las ventanas abiertas o el ventilador puesto. Tenían enfermedades previas y poco contacto social. Algunas llevaban más de un día o varios muertas. Según los últimos datos oficiales, entre el 10 y el 20 de julio han muerto 68 personas en Aragón por causas atribuibles al calor.

Tal y como explica el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón, José Manuel Arredondo, la tipología (sin generalizar) es de personas mayores solas, con enfermedades previas (bien físicas o mentales), que no se cuidan bien, no beben lo suficiente, se desorientan, se deshidratan, sus funciones se alteran y, al final, fallecen por fracaso multiorgánico o descompensación de patologías. "Son muy vulnerables y la muerte en soledad hace estragos", afirma.

No en todos los casos los fallecidos estaban solos en la vida, sin familia, sino que eran personas que vivían de forma autónoma y, coyunturalmente, sus allegados se han ido de vacaciones y han interrumpido el contacto directo diario o frecuente. En estos casos, es recomendable hablar con ellos todos los días y estar pendientes. Y cuando no tienen familiares, el papel de los vecinos es clave.

Una simple llamada

"Puede que no haya abandono pero sí olvido. Y, a veces, una simple llamada puede ayudar a una persona que vive sola, generalmente mayor, a sobrevivir recordándole tan solo que debe beber agua aunque no tenga sed", afirma José Ignacio Senao, presidente de la Hermandad de la Sangre de Cristo, organización benéfica que recoge los cadáveres de las personas que mueren solas o por muerte violenta sujeta a actuación judicial.

Senao reconoce que se ha notado un incremento del número de fallecidos en Zaragoza por las olas de calor, pero los datos de los seis primeros meses de 2022, en comparación con años anteriores no son alarmantes. "Están un poquito por encima de la media y hasta que no acabe el año no se puede hacer una valoración certera", indicó. Normalmente, la hermandad recoge entre 500 y 550 cadáveres al año en el término municipal de Zaragoza.

Para José Ignacio Senao, la concienciación y la coordinación entre las instituciones, desde los ayuntamientos, al Gobierno de Aragón pasando por las diputaciones provinciales, tiene que ser "real". "Hay que hablar menos y trabajar más. A veces una simple atención de los servicios sociales a una persona que vive sola le salva la vida", manifestó.