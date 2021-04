Vivir la pandemia en soledad pero sin sentirse solos, un reto siendo anciano

José Solanas: "He procurado cuidarme al máximo no solo por mí sino por los demás"

2

Hubo una época, cuando perdió a su mujer hace 26 años, que no quería salir a la calle. Ahora, sin embargo, José Solanas, de 86 años, suele pasar todas las mañanas en la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT (es afiliado al sindicato desde sus inicios), donde se entretiene y hace "lo que le toque". "Voy por compromiso; no me obliga nadie. No creo en la soledad deseada sino aceptada. Por eso es bueno relacionarse; si estás solo en casa, la cabeza se deteriora", señala. José -que tiene dos hijos que residen en Utebo y Bárboles- afirma que llevó el confinamiento bien estando solo en casa, respetándolo al 100%. Y así continúa: siguiendo a rajatabla todas las medidas sanitarias. "He procurado cuidarme al máximo no solo por mí sino por los demás. Si no nos cuidamos los unos a los otros como sociedad, esto no se soluciona. Hay que saber qué se hace, dónde vas y con quién estás", subraya. >>>LEER MÁS.