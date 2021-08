Las muertes de mayores en soledad se disparan: "La covid ha aislado aún más a quienes ya lo estaban"  

Si en 2020 el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) contabilizó 18 casos de personas que murieron en soledad en Zaragoza capital y provincia, esta cifra ya se ha alcanzado en los primeros siete meses de 2021 y, de seguir la misma tónica, se podría llegar a final de año con hasta 30 fallecidos en dichas circunstancias, tal y como señalan desde el Instituto. Se trata de mayores a partir de 70 años y en un 80% de los casos hombres, cuando curiosamente en la Comunidad hay más mujeres viudas que viven solas.

Hasta la sede central del IMLA en Zaragoza -donde también se realizan las autopsias de Fraga y Alcañiz- llegan los casos que son judiciales porque nadie ha firmado un certificado de defunción. "En principio son todas muertes naturales. Al estar solas no se tiene conocimiento de su fallecimiento hasta que normalmente un vecino da aviso a la Policía por malos olores o alguna circunstancia especial. Como los pisos están cerrados son los Bomberos los que tienen que entrar, encuentran un cádaver (normalmente en avanzado estado de descomposición por el tiempo que llevan) y es cuando se avisa al juzgado y el caso pasa a ser judicial con la intervención del médico forense. Lo normal es que pase en ciudad, donde las relaciones humanas son cada vez más escasas", explican fuentes del Instituto de Medicina Legal.

Según datos del Ayuntamiento de Zaragoza, a fecha del pasado 1 de enero un total de 49.237 personas mayores de 80 años estaban empadronadas en la ciudad y 8.417 ancianos de 85 años vivían solos (cifras de 2020). "El problema de la soledad no elegida es difícil de detectar. Las muertes en soledad es un tema social que a todos nos impacta. Pero el problema real no es tanto que una persona fallezca sola sino todo lo que ha vivido antes, el aislamiento que ha tenido antes", apunta el jefe de la Oficina Técnica del Mayor del Consistorio, Javier Viela.

Precisamente, las instituciones aragonesas y ONG trabajan en disponer de mecanismos para detectar posibles casos de soledad no deseada de nuestros mayores. Por ejemplo, el Ayuntamiento zaragozano cuenta con los servicios de teleasistencia (del que se benefician 11.291 ancianos) y de ayuda a domicilio (que llega a 6.794). Además de una red de 31 centros de convivencia de mayores (repartidos entre Zaragoza, distritos urbanos y barrios rurales) con más de 65.000 socios. "La mayoría de las llamadas que recibe la centralita de teleasistencia son para hablar un rato. Hay una relación directa vía personal o telefónica para detectar y prevenir estas situaciones. Asimismo, el trabajo comunitario es importante y la coordinación entre administraciones, también", indica Viela, que se refiere al acuerdo con el Insalud para que los médicos de familia puedan derivar a mayores a centros de conviviencia para actividades físicas, cognitivas o sociales.

Para el jefe de la Oficina Técnica del Mayor del Consistorio, es esencial que los ancianos en soledad no elegida puedan acceder a todos esos recursos. Y, al mismo tiempo, reconoce que la irrupción del coronavirus ha reforzado el aislamiento de su entorno social. "Han vivido situaciones de tensión, de miedo, de incertidumbre... La pandemia ha puesto más en valor las cosas que antes se hacían", afirma.

Por su parte, Roberto Blanco, capellán del Tanatorio de Torrero y que apoya durante el verano la capilla del Hospital Clínico, también se refiere a esa circunstancia derivada de la covid. "Ha aislado un poco más a los que les explotaba el silencio. Estoy convencido de que la pandemia ha contribuido a que haya más muertes en soledad", sostiene este sacerdote, que advierte de que hay personas que "en libertad" viven bien solos. "Son independientes, toda la vida les ha tocarlo serlo y no necesitan tanto que estés ahí. Te piden ayuda puntual cuando vas a visitarlas: a veces les acompañas a hacer un recado, la compra… No necesitan más. En cambio hay otras personas que 'gritan' porque necesitan que alguien les haga más compañía", dice.

Una despedida preparada

A nivel del centro hospitalario, a Blanco no le consta casos de personas que hayan muerto solas aunque en el tanatorio sí ha sabido de ancianos que fallecieron en sus domicilios sin nadie que les acompañara. "Hemos llegado a un proceso de bienestar social que hace que se prolonguen los años de vida. Ahora la media de muertes puede estar por encima de los 90, eso hace que los familiares que a uno le acompañan los hayas ido perdiendo a lo largo del caminar de la vida", indica.

Ese es el caso de una anciana de 94 años, fallecida a primeros de agosto tras estar ingresada 15 días en el Miguel Servet y el San Juan de Dios, cuyo funeral ofició. Vivía sola, sus familiares más cercanos y amigos ya habían muerto y a su entierro tan solo acudieron tres vecinos con los que tenía más relación.

Este sacerdote diocesano recuerda el entierro de una mujer en la que solo estaban él y un representante de la residencia en la que vivía. Había dejado todo cerrado, hasta la música y las flores que quería en su último adiós. "Me llama la atención que haya habido una preparación de antemano. Quieren marcharse con tal paz que no quieren molestar a nadie", subraya. Asimismo, añade que a nadie se le despide solo. "Conque haya una sola persona que represente a la humanidad, dejamos que marche en paz".

Roberto Blanco también hace hincapié en que sus compañeros del hospital atienden a las personas que están ingresadas solas. "Se les hace el seguimiento. Al igual que el personal sanitario: el cariño y la amabilidad con la que trabajan me parece admirable. Se merecen todos los aplausos. Y también me admira la labor que hace Cruz Roja, que visita a mucha gente que no vive con nadie. Solos no mueren", concluye.