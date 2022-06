Las pruebas desmienten al autor del crimen de San José: el cuchillo procedía de su casa

El juez de guardia ordenó este jueves el ingreso en prisión a Adil Lazizi, de 45 años, por matar a Cristina G. L., de 32, el pasado lunes en el interior del domicilio de esta última en la calle Alegría en el zaragozano barrio de San José. A pesar de que el criminal reiteró que actuó en "legítima defensa", como ya dijo ante la Policía, el magistrado no lo creyó, sobre todo después de la investigación del Grupo de Homicidios, la cual revela las contradicciones en las que ha incurrido el sospechoso, de acuerdo con las evidencias recogidas en la escena del crimen.

Lazizi iba a volver a la cárcel de todas formas puesto que estaba en busca y captura desde 2020 por no haber regresado a Zuera del último permiso que le concedieron y que finaba el 6 de enero de ese año. El criminal cumplía la condena de 21 años de cárcel impuesta por la Audiencia de Madrid por asesinar en junio de 2001 a una muchacha de 24 años. La mató el mismo día que la conoció porque no quiso tener relaciones sexuales con él, un motivo que puede que en este caso se haya repetido, aunque será difícil demostrarlo.

El homicidio se cometió en torno a las 22.00 del lunes cuando Cristina G. acababa de volver a su casa tras haber pasado la tarde con una pareja amiga y regresaba con dos recipientes con comida. A esa hora un vecino llamó a Policía porque una mujer estaba pidiendo auxilio. Explicaba que se había asomado al rellano y había visto a una joven ensangrentada, un cuchillo junto a una de sus manos y otras manos, que le parecieron de varón, agarrándola por las piernas y tirando de ella. El vecino se asustó y se refugió en su domicilio. Cuando la Policía llegó la víctima yacía en el suelo del rellano del portal ensangrentada y prácticamente sin vida. Todavía llevaba su mochila puesta. Al mismo tiempo, vieron a un hombre que deambulaba por la calle sujetando unas telas y un guante de goma contra su costado, del que manaba sangre.

"Tenéis dos minutos para atenderme porque me muero, me han matado", les dijo a los funcionarios. Después, contó que la joven se le "insinuaba", le había pedido que se "separara de su mujer" y que como él "no le hacía caso", había llamado a su puerta, le había clavado un cuchillo en el abdomen y "tuvo que defenderse". "Por supuesto, la he apuñalado con dos cojones", les dijo.

La inspección ocular y los objetos hallados en el interior del piso de Cristina G. cuentan, sin embargo, una historia distinta. Solo parece ser una cosa cierta: que la víctima se defendió porque en su cuerpo, además de las heridas mortales en el torso, presentaba otras muchas más de defensa en brazos y manos. Igualmente, las amigas y amigos de Cristina han declarado que no tenía ni le conocían ninguna relación y así lo ha constatado la Policía.

El escenario que encontraron los policías, sobre todo la entrada y el salón, revelan que hubo una lucha, tanto por la sangre en las paredes como en el mobiliario y en el suelo. Dentro hallaron objetos personales del detenido (una gorra y parte de un guante de goma). Y un dato importante: el arma del crimen, un cuchillo de 20 centímetros de hoja, lo reconoció posteriormente la pareja de Adil Lazizi como procedente de su propia casa.

El detenido continúa ingresado en el hospital Miguel Servet desde donde prestó declaración por videoconferencia ante el juez asistido por sus abogados Carmen Sánchez y Luis Ángel Marcén.

Como este jueves señaló la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, la investigación ha descartado un caso de violencia de género, puesto que no había relación entre la víctima y el criminal, pero añadió que tiene "muy claro" que se trata de un "feminicidio" en cuanto "una mujer ha sido asesinada a manos de un hombre".