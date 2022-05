"Cuando lo atendían los sanitarios, gritaba: Me estoy muriendo"

La Policía continúa investigando la relación que puede existir entre el asesino y la víctima mortal del suceso ocurrido la noche de este lunes en el barrio zaragozano de San José, pues de momento se desconoce el detonante que provocó la brutal agresión. La joven asesinada, Cristina G., de 32 años, era vecina del 1º B del número 8 de la calle Alegría, y su agresor, Adil, de 45 años, del 1º A.

Cuando la policía se presentó en el lugar, poco antes de las 22.00 de este lunes, el hombre estaba armado con un cuchillo y lo forzaron a tirarlo al suelo antes de detenerlo. Previamente se había clavado el arma blanca y sangraba abundantemente. Una ambulancia que acudió al lugar de los hechos lo traslado al hospital Miguel Servet, donde permanece detenido.

"Cuando lo estaban atendiendo los sanitarios gritaba: 'que me estoy muriendo, me estoy muriendo", explicaba este martes Belén López, vecina del inmueble contiguo. Fue a partir de las 21.30 cuando empezaron a oír muchos gritos de una persona diciendo: "tira el cuchillo, tira el cuchillo". "Nos asomamos a la ventana y había un montón de Policía y un señor en el suelo herido que gritaba: "me siento culpable".

Durante el traslado del presunto agresor en camilla, se le oye decir en dos ocasiones apuntando hacia el cielo: "El hombre es culpable siempre", .como se puede escuchar en el vídeo que acompaña este texto.

Otra vecina, Maite, del bajo B, llegó cuando estaba desplegada la policía y los servicios sanitarios, por lo que tuvo que esperar algo más de una hora para poder acceder a su vivienda. Finalmente, hicieron un cordón policial para que ella no pudiera ver el cuerpo, dado que para acceder a su vivienda debía pasar ante los pisos de la asesinada y su agresor.