Condenado un zaragozano que abrasó a llamadas a un enfermo de alzhéimer para quitarle el dinero

zaragoza. Dos años de cárcel es la condena que la Audiencia Provincial de Zaragoza ha impuesto a Álvaro H. L., un joven que se aprovechó del alzhéimer incipiente de un hombre de 71 años para vaciarle las cuentas corrientes. El tribunal de la Sección Tercera ha dictado la sentencia in voce tras conocer que el acusado estaba dispuesto a admitir los hechos, a pagar 53.000 euros a la víctima y a seguir en tratamiento en un programa de deshabituación de su adicción al juego.

Una vez aceptados estos requisitos tanto la Fiscalía como la acusación particular, a cargo del letrado Marco Antonio Navarro, decidieron llegar a un acuerdo con el abogado defensor de Álvaro H. L., Alfonso Blanco, por el que su cliente es condenado por un delito continuado de estafa agravada, con las atenuantes de adicción al juego y reparación del daño. Hasta el momento, el acusado ha depositado en el juzgado 22.000 euros y, tal y como le advirtió la fiscal, en el caso de que no pague el resto, delinca de nuevo o deje el programa médico entrará en prisión durante dos años. La Fiscalía ha solicitado la suspensión de la pena por dos años, a lo que no se ha opuesto la acusación.

El encausado comenzó a fraguar en enero de 2020, el día en que acudió al domicilio de Enrique (nombre supuesto de la víctima) en representación de la empresa Distribuciones de Agua y Vida S. L. y le vendió una máquina de tratamiento de agua por ósmosis por 2.880 euros, que el interesado aceptó comprar y pagar en 60 cuotas.

En ese mismo momento, Álvaro Hidalgo se dio cuenta de que el hombre tenía problemas de memoria, era vulnerable y decidió explotar el filón. Se enteró de que todavía vivía solo, cobraba una pensión y tenía dinero en el banco. A partir de ese momento, empezó a llamarle por teléfono para "recordarle" que tenía que pagarle la "cuota". E incluso llegó a acompañarlo al banco.

De esta forma y sin ningún miramiento, desde febrero de 2020 y hasta junio de 2021, exceptuando los cuatro meses de confinamiento por la pandemia, Álvaro H. L. llamó a Enrique 2.375 veces, tal y como comprobó la Policía en el listado de la compañía telefónica. Hubo días que el llamó a su víctima hasta en 148 ocasiones, varias 80 veces y muchas otras más de 50.

Y Enrique le contestó en 444 ocasiones. Porque la víctima es cumplidora y no solo le contestaba y atendía sus peticiones, sino que, consciente de que empezaba a perder memoria, llenó la casas de notas del tipo: "Mañana miércoles día 21 vendrá el Grandón sobre las 8 de la mañana para cobrar una deuda ¿Cuánto? ¡No sé! Salir juntos y marchar al banco ¡Santander!...". O también: «Santander 500 ó 482. Caixabank 490 euros. ¡Preguntar donde está! Cobrar la pensión el martes día 2 Febrero. Cuando le des al Grandón, lo primero la pensión. Del Santander saca todo 482»

Fue un amigo de Enrique quien descubrió que algo estaba pasando al comprobar que estaba empezando a pasar por problemas económicos. Algo de lo que no se dieron cuenta en el banco, a pesar de que de repente empezó a hacer extracciones continuas y nada habituales hasta ese momento.

El acuerdo alcanzado este jueves ha evitado también a Enrique (nombre supuesto de la víctima) pasar por el trance de declarar ante el tribunal, sobre todo porque la enfermedad ha avanzado y no se acuerda de lo que pasó. Ni siquiera esta mañana sabía a qué había ido a la Audiencia. Sus hijas lo acompañaban y dieron expresamente las gracias a dos agentes del equipo de la policía judicial de la comisaría del CNP del Arrabal que llevaron a a cabo una minuciosa investigación que derivó en la detención de Álvaro H. L. en septiembre de 2021.