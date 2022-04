La Romareda, Valdespartera y el Parking Norte se perfilan como opciones favoritas para el estadio de fútbol

Salvo el PSOE, que ha decidido no avanzar su posición sobre el futuro estadio de Zaragoza, los grupos políticos se empiezan a posicionar. Y en una reunión convocada para conocer las alternativas de ubicación del campo de fútbol, tres se perfilan como principales favoritas: La Romareda, el Parking Norte y Valdespartera. Es la que plantea el gobierno PP-Cs yZEC, Vox y Podemos las han acabado citando. El hecho de ser las tres suelos públicos y estar en la ciudad consolidada son las principales ventajas de los tres emplazamientos.

Los grupos políticos estaban convocados para hablar de las ubicaciones y del proceso de participación que se va a abrir entre entidades sociales e instituciones que se va a abrir a partir del 10 de mayo. Todos han expresado sus discrepancias y se ha producido el encontronazo entre el bloque de la derecha y la izquierda, pero todos han abierto la puerta al consenso y a hacer concesiones para llegar a un acuerdo amplio. “Hoy hemos avanzado”, ha dicho el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano.

El responsable municipal ha subrayado que “es una evidencia que Zaragoza necesita un nuevo estadio”. Y ha expresado la urgencia de llegar a una propuesta firme para poder optar a a ser subsede del Mundial, cuestión que la Federación Española de Fútbol debe formalizar en 2023. “Zaragoza no puede quedarse fuera”, ha dicho Serrano.

De las 12 posibilidades valoradas en los informes técnicos, gana por mayoría la Romareda: el PP, Cs y Vox la proponen como primera propuesta, mientras que ZEC la plantea como única opción, en el marco de una remodelación del estadio. PP y Cs defienden además las propuestas del Parking Norte y de Valdespartera, aunque con un orden distinto (los populares proponen los suelos del actor en segundo lugar y los naranjas en tercero). Podemos defiende un proyecto de ciudad del deporte en el Parking Norte y valora positivamente Valdespartera y Romareda, aunque ha precisado que no tiene ninguna prioridad. Vox ha sumado una propuesta sobre suelo público en Arcosur.

El PSOE se ha quedado solo y no ha hecho propuestas. Su representante, Horacio Royo, ha cuestionado “la metodología” y ha considerado que la cuestión de las ubicaciones es secundaria y no debe tratarse ahora, aunque no he rechazado las ubicaciones planteadas por el resto de los grupos. Pero, en clave política, Royo ha hecho una defensa cerrada del consenso y ha dejado claro que “el PSOE ha promovido este debate y vamos a estar hasta el final”. “Máxima voluntad de ceder, donde haya que ceder, para llegar un acuerdo político. En eso vamos a estar”, ha señalado.