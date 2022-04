Podemos plantea construir el estadio en una ciudad del deporte en el Parking Norte

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza tienen una cita este martes para posicionarse sobre las posibles ubicaciones de la nueva Romareda. Pero Podemos ha dicho este lunes que no hablará de eso. O no solo, porque llevará una propuesta más completa que, no obstante, pasa inevitablemente por un emplazamiento: el Parking Norte. La formación morada planteará construir allí lo que ha denominado como Ciudad del Deporte, un espacio que incluirá el campo de fútbol pero también otros equipamientos y que serviría "para la atracción de inversiones y empresas vinculadas con la actividad física".

Sin embargo, tampoco descartan que el estadio se quede donde está, la que es la opción favorita del gobierno PP-Cs y su socio Vox. Eso sí, siempre y cuando no se hable de una reforma de menor entidad que obligue en pocos años a nuevas obras. Con todo, el Parking Norte de la Expo, en opinión del portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, ofrece la ventaja de ser suelo público y está comunicado en el tranvía, que es una de sus exigencias, así como la proximidad al campus Río Ebro y el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) porque la innovación en la actividad física y el deporte es de las actividades que "mayores beneficios reportan en la actualidad".

La propuesta presentada por la formación morada iría encaminada a construir la Ciudad del Deporte, en la que el equipamiento central sería un estadio de fútbol, que cumpla con las condiciones de un estadio de categoría 4 (máxima categoría FIFA), con una capacidad de 45.000 localidades y un diseño que prevea la posibilidad de aumentar su capacidad en siguientes fases si la ciudad lo precisa, para lo que sería necesario una parcela para la construcción de unos 100.000 m2. Junto al estadio, podrían habilitarse espacios para la restauración, de ocio, para eventos y una fan zone.

También incluiría una cubierta solar para la autogeneración de energía, lo que redundaría en beneficio de sostenible económica y medioambiental, siguiendo el ejemplo del RCDE Stadium en Cornellá.