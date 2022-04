El PSOE no propondrá ubicaciones para La Romareda sin conocer el proyecto del Real Zaragoza

Con la reunión de este martes marcada en rojo en el calendario, todos los grupos municipales de la capital aragonesa han ido enseñando en los últimos días sus cartas, o preferencias, en la carrera hacia la nueva Romareda. Todos menos el PSOE, que este lunes ha dicho que no propondrá ninguna ubicación para el futuro estadio sin conocer primero el proyecto deportivo del Real Zaragoza. La portavoz de la formación, Lola Ranera, ha considerado que el del emplazamiento es "un debate erróneo" y que no tiene "ningún sentido" hasta que el club no diga cuáles son sus planes. Por eso, ha insistido en la necesidad de "ir de la mano" en este asunto.

"Vamos a solicitar que los nuevos propietarios nos expliquen qué es lo que necesitamos para que el equipo vuelva a ser de Primera División", ha indicado la edil. Una vez que digan "lo que quieren, qué quieren hacer y cuáles son sus objetivos", será el momento, según ha dicho, de que el Ayuntamiento de Zaragoza idee la forma de ayudar para que se alcancen. "Pero primero hay que saber el modelo deportivo, si necesitan un nuevo campo de fútbol, avanzar en las cesiones, hablar de la explotación y de financiación", ha resumido.

Además, la concejal socialista ha sido muy dura con el regidor zaragozano, Jorge Azcón, por haber mostrado su disposición por construir el estado en su ubicación actual, y su rechazo a que se haga en San José, antes de la reunión de mañana, cuando en un principio había insistido en la necesidad de llevar el debate con "discreción y prudencia". "El alcalde ha roto las reglas del juego. No se puede permitir reírse de la afición, de la ciudad y de los grupos municipales", ha criticado.

Pese a no presentar ninguna propuesta, Ranera ha insistido en su voluntad de alcanzar consensos en beneficio del "interés general". "Si a Azcón no le interesan tiene 16 votos (los PP-Cs y Vox). Creo que es un error decidir desde ahí, pero es legítimo", ha apuntado.

Con todo, la edil sí que ha dicho que el PSOE no tiene "ningún problema" con ninguna de las ubicaciones planteadas. Como ejemplo, ha mencionado que en 2006, con Juan Alberto Belloch en la alcaldía, el gobierno municipal estuvo a punto de iniciar las obras de reforma de La Romareda hasta que un recurso judicial del PP y el PAR las paralizó en el último momento. También para San José hubo un proyecto que contó con consenso, ha recordado.