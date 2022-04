El PSOE se queda solo y descarta plantear una ubicación en la primera reunión sobre la nueva Romareda

Con el encuentro de hoy marcado en rojo en el calendario, los grupos municipales de la capital aragonesa han ido mostrando en los últimos días sus cartas, o preferencias, en la carrera hacia la nueva Romareda. Todos menos el PSOE, que este lunes dijo que no propondrá ninguna ubicación para el estadio sin conocer primero el proyecto de los futuros propietarios del Real Zaragoza. La posición de los socialistas añade un punto extra de fricción al debate, ya que aleja de momento el objetivo un acuerdo amplio para el campo, al que se sume también el Gobierno de Aragón.

Los partidos están llamados este martes a participar en una reunión en el salón de plenos para compartir sus preferencias de cara al futuro emplazamiento del campo. En un principio, estaba previsto que hicieran tres propuestas de un listado de doce que elaboraron los técnicos municipales, según dijo el gobierno, aunque los socialistas dejaron claro que no lo harán, dado que consideran que no se puede hablar ahora de ubicaciones del estadio. Desde PP-Cs acusaron al PSOE de incumplir lo acordado y lamentaron que sea el único que no lleve una propuesta.

Hasta ahora, todos se han ido mojando en mayor o menor medida. La semana pasada, tanto PP-Cs como Vox defendieron construir el campo en su actual ubicación, que según dijo el alcalde, Jorge Azcón, «es lo que quieren la mayoría de los zaragozanos». Mientras, ZEC optó por una reforma por ser «la opción más económica y con menor impacto ambiental».

Ayer fue el turno del PSOE y Podemos. La portavoz socialista, Lola Ranera, consideró que no tiene «ningún sentido» hacer propuestas hasta que los nuevos propietarios del club, que llegaron hace menos de un mes, digan cuál es su opinión y «qué necesitan para que el equipo vuelva a ser de Primera División». Pese a ello, aseguró que el grupo municipal no tiene «ningún problema» con ninguna de las opciones planteadas siempre que se lleve a cabo un proyecto «transparente, entendible y de interés general para la ciudad».

Para lograrlo, quiso dejar clara su «disposición a negociar» y su voluntad de «alcanzar consensos», pero insistió en que «primero hay que saber el modelo deportivo, si el Real Zaragoza necesita un nuevo campo, avanzar en las cesiones y hablar de la explotación y la financiación».

Por otro lado, aunque también dijo que no aportaría localizaciones concretas, Podemos presentó un plan que pasa por crear lo que denominaron como ciudad del deporte y que se ubicaría inevitablemente en el Parking Norte. Este espacio, según el portavoz de la formación, Fernando Rivarés, incluiría el campo de fútbol pero también otros equipamientos deportivos de capacidad intermedia y serviría «para la atracción de inversiones y empresas vinculadas a la actividad física». El estadio que proponen allí tendría capacidad para 45.000 localidades con posibilidad de alcanzar más en siguientes fases e incluiría una cubierta solar para generar energía. Junto al campo, se habilitarían espacios de restauración y ocio y una residencia para clubs.

Con todo ya sobre la mesa, habrá que ver qué posiciones toman los grupos en la reunión. Está claro que La Romareda parece ser la opción mayoritaria al contar con el favor de PP, Cs y Vox (además de ZEC aunque solo habla de reforma) y Rivarés tampoco descartó la posibilidad de apoyar que el estadio se quede donde está, siempre y cuando no se trate de una renovación de menor entidad que obligue en pocos años a nuevas obras. También el Parking Norte cuenta con respaldo.

En busca del consenso

No obstante, la posición del PSOE complica el objetivo de alcanzar un consenso amplio, que daría seguridad jurídica, ampliaría las opciones de financiación y alejaría controversias que podrían afectar al desarrollo del proyecto. Fuentes del gobierno PP-Cs la achacan a una mera estrategia dilatoria para evitar un acuerdo antes de las elecciones de 2023, mientras que los socialistas creen que se les está ocultando información. La posición del PSOE dificulta además un pacto con el Gobierno de Aragón. Hay que recordar que, por ejemplo, es el propietario de los suelos del Parking Norte, una de las opciones sugeridas por el PP y Vox y la base del proyecto anunciado por Podemos.

Sobre la decisión de los socialistas, Víctor Serrano lamentó que hayan tomado «un camino distinto» después de que todos los grupos, según dijo, «dieran su palabra» de que hoy compartirían sus ubicaciones favoritas. «Quiero pensar que tendrá algo que decir sobre las ubicaciones del campo de fútbol, tendrá algunas preferencias y también querrá escuchar a la ciudadanía», apuntó.