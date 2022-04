Caso La Muela: Pinilla no logra retrasar el cumplimiento de su condena e irá a prisión antes del verano

La cuenta atrás ha comenzado. Y de no producirse imprevistos de última hora, la exalcaldesa de La Muela María Victoria Pinilla ingresará en prisión antes del próximo verano. Lo hará para cumplir la condena de 11 años y cuatro meses que el pasado mes de enero le impuso el Tribunal Supremo (TS) por aprovecharse de su larga etapa como regidora del municipio zaragozano para enriquecerse y multiplicar de forma ilícita su patrimonio. De hecho, la sentencia la considera autora de prácticamente todos los delitos de corrupción que se incluyen en el Código Penal: malversación, prevaricación, blanqueo de capitales, cohecho y fraude, entre otros.

El abogado de Pinilla, Santiago Palazón, ha logrado ir reduciendo poco a poco la pena que tras el primer juicio por la Operación Molinos se impuso a la exalcaldesa en 2016. Tras una larga vista que duró más de un mes, la que durante muchos años fue una de las regidoras más conocidas de Aragón e incluso de España –fletó vuelos para llevar a sus vecinos al Caribe y otros exóticos destinos y hasta consiguió que Julio Iglesias cantara en su flamante nueva plaza de toros cubierta– fue condenada a 17 años de prisión. Pero, a base de recursos, el letrado ha ido recortando el castigo.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ordenó repetir el primer juicio. Y aunque Pinilla no logró su ansiada absolución, sí que vio reducida su condena a 16 años. Pero también aquel fallo fue impugnado por su abogado ante el Supremo, que finalmente ha fijado la pena en 11 años y cuatro meses por ocho delitos. No obstante, el Código Penal dispone que el máximo de cumplimiento en una sucesión de condenas no excederá del triple de la mayor, que en este caso es la de 3 años por cohecho y, por lo tanto, no pasará más de 9 años en Zuera.

Pese a todo, tampoco ahora la defensa se da por satisfecha, de ahí que haya anunciado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC). Con esta maniobra, Pinilla buscaría un doble objetivo: el primero y principal, apurar su última opción de ser declarada no culpable. Pero existía otro motivo para acudir al TC, intentar dilatar lo máximo posible la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo. O lo que es lo mismo, retrasar el ingreso en prisión.

Sin embargo, parece que la principal acusada del caso La Muela no va a ver cumplido este deseo, ya que la Audiencia Provincial de Zaragoza ya se ha manifestado en contra de suspender provisionalmente el cumplimiento de su pena de 11 años y 4 meses.

«No ha lugar a dicha solicitud», contestaba hace solo unos días la Sección Primera al escrito del letrado Santiago Palazón, al que recuerda que la Ley Orgánica del TC establece que «la interposición de un recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados» y «es competencia de la sala acordar, en su caso, la suspensión». Dicho en otras palabras, la únicos que podrían evitar en última instancia el ingreso de Pinilla en Zuera serían los propios magistrados del Constitucional.

Según ha podido confirmar HERALDO, la Audiencia ya ha empezado a ejecutar la prolija sentencia del caso La Muela, por el que fueron condenados 24 acusados. A cada uno de ellos hay que abrirle lo que en el argot judicial se conoce por el acrónimo de PIC (pieza individual de condenado).

Y aunque por su complejidad la de Pinilla será la última en tramitarse, se prevé que todas estén en curso a lo largo del mes de abril. Ello quiere decir que en cuestión de semanas la exalcaldesa recibirá una invitación oficial para ingresar en la cárcel de Zuera, donde ya cumplió cuatro meses en prisión provisional por esta misma causa. Y aunque se le dará un tiempo prudencial para regresar, todo apunta a que tendrá que hacerlo antes del verano.

La única de los 24 condenados que acabará en una celda

Los casos Plaza y La Muela han sido los procesos judiciales por corrupción más importantes tramitados hasta la fecha en Aragón. Por el destapado en el municipio que gobernaba María Victoria Pinilla a raíz de una denuncia presentada en diciembre de 2008, la Fiscalía llegó a imputar a 43 personas, a las que atribuyó 142 delitos y para las que solicitó penas que sumaban hasta 263 años de cárcel. Sin embargo, tras dos juicios y una sentencia firme del Tribunal Supremo, la única que previsiblemente va a acabar en una celda es la exregidora, condenada a 11 años y 4 meses de prisión.

La mayoría de los encausados pactaron con el Ministerio Público para responder económicamente de sus delitos pero no entrar en la cárcel. Y de los que no quisieron llegar a un acuerdo, solo tres han sido finalmente castigados con penas de prisión: la exregidora y los empresarios Antonio Fando (Ente Gestor de Nuevas Tecnologías) y Julio de Miguel (Aranade).Sin embargo, a estos últimos se les impusieron condenas de dos años y medio y seis meses, respectivamente, que todo apunta que serán suspendidas.