Una noche y tres intentos de robo en negocios de Las Armas: "Si sigue este abandono, pensaremos en dejar esto"

Varios ladrones encapuchados, según han captado las cámaras de videovigilancia de uno de los negocios ubicados en la calle de Las Armas de Zaragoza, intentaron robar la pasada madrugada del domingo al lunes en tres locales de la la plaza de Mariano de Cavia, en el barrio de San Pablo. Así consta en la denuncia interpuesta por varios particulares, que han decidido elevar su queja a los medios tras el "abandono" y la "impunidad" a determinados actos delictivos que vienen sufriendo desde hace meses en comercios, garajes y trasteros de esta zona del Casco Histórico.

NOTICIAS RELACIONADAS Estado de los espacios donde se celebraba el Mercado de Las Armas

"La gente se está marchando de los locales de la plaza, se está quedando esto más desierto que nunca, y eso nos inquieta. Queremos que Zaragoza Vivienda ponga el foco en este lugar y sentirnos un poco más cuidados. Que estudien poner medidas de seguridad en los trasteros, los garajes, donde la ley lo permita, para que se controle quién entra y quién sale de la plaza. Aquí estamos haciendo un trabajo de dinamización del barrio, que es lo que se nos pedía al alquilar estos locales, pero necesitamos apoyos. No podemos hacerlo si estamos a merced de que nos fuercen las cerraduras, lo cual nos genera también intranquilidad e inquietud a la hora de desarrollar nuestra actividad", se queja Jorge Vidal, uno de los afectados.

El pasado lunes, 13 de diciembre, cuando fue a abrir su negocio, este emprendedor zaragozano se encontró con un fragmento de la cerradura tirada en el suelo, y su local no fue el único en sufrir daños. Los ladrones reventaron también de madrugada las cerraduras de los negocios contiguos, que han dado también parte a la policía de lo ocurrido. Varios de ellos se preguntan qué será "lo siguiente", pues reconocen -como es el caso de Estudio Mique- que "no es la primera vez que han intentado robar y han forzado cerraduras" en locales y trasteros de la zona.

Tres negocios de Las Armas sufren intentos de robo

"Queremos que Zaragoza Vivienda ponga el foco en este lugar y sentirnos un poco más cuidados"

Basta con recorrer algunos portales para darse cuenta de la huella que deja el vandalismo y la falta de medidas que denuncian tanto los pequeños empresarios que trabajan en Las Armas como los vecinos de varios bloques. En uno de los garajes, la cámara disuasoria instalada no funciona. "Aquí se llevan hasta las pilas de las cámaras ", señalan algunos alquilados. A su vez, la puerta de uno de los trasteros lleva reventada varios días, y por el momento no hay noticia de que vaya a acudir un técnico a cambiarla.

Una cámara disuasoria sin pilas en uno de los garajes de Las Armas. Guillermo Mestre

La puerta de uno de los trasteros, reventada. Guillermo Mestre

Asunción F., vecina de uno de los portales de la plaza de Mariano de Cavia, cuenta que la semana pasada sufrieron en su edificio el robo de varios fusibles, circunstancia que los dejó sin luz varias horas. "Hemos tenido épocas más tranquilas, pero creo que vamos cada vez a peor. Ahora no tenemos okupas, pero revientan buzones y nos roban fusibles de madrugada. Al final tienes miedo de que si te vas a algún sitio te quiten la luz y te encuentres todo descongelado o algún electrodoméstico estropeado, y quién te dice que mañana no den un patadón en la puerta y entren para dentro... No lo sabemos. Creo que hace falta muchísima educación en el barrio y que a la gente que no tiene otro quehacer le busquen un futuro y un trabajo que revierta en el entorno", propone esta zaragozana, que dice hablar en nombre de varios vecinos de su mismo bloque.

"Nuestros principios nos obligan a estar aquí, pero la realidad actual invita a que nos marchemos"

Mique Bielsa, que dirige un estudio de diseño gráfico ubicado en la planta baja del mismo edificio, habla del hartazgo que les provoca esta situación, tanto como empresario que desarrolla su actividad en Las Armas como exvecino del barrio. "Nosotros somos grandes defensores de la intervención que se hizo aquí. Yo he vivido en el Gancho, mi familia es vecina del distrito y apuesto por estar e inspirar a la juventud y a los niños en lugar de que haya gente por aquí vendiendo droga. Nuestros principios nos obligan a estar aquí, pero desde luego que nuestra realidad actual, dado que hay un problema grave de seguridad, invita a que nos marchemos", lamenta este emprendedor, que propone, entre otras medidas, que hubiera un puesto fijo de vigilancia en la zona o que se dinamizara, como ya se hizo en su día, la actividad empresarial y cultural de este barrio. "A nivel social, tendría que haber también más intervenciones porque esto desde luego ha ido a menos. Sí que es cierto que hemos visto que hay más presencia policial, pero es totalmente insuficiente en vista de estos hechos", recalca Bielsa.

Una opinión parecida comparte el pintor Paco Simón, que trabaja en otro de los locales que dan a la plaza de Mariano de Cavia. Al igual que Mique y Jorge, este lunes, al llegar a su estudio de la calle de Las Armas, se encontró con la desagradable sorpresa de que alguien había intentado entrar a robar. "La semana pasada reventaron los trasteros de aquí abajo, y esta semana pasada, que parecía que todo volvía a la normalidad e inauguramos una exposición bien bonita a la que vino un montón de gente, nos despertamos con que estos tres locales (el mío, el de Mique y el de Jorge) tenían reventadas las cerraduras de seguridad, que además valen un dineral", denuncia este artista, que lleva 10 años trabajando en el entorno de Las Armas. Llegó en el año 2014, cuando tenía un estudio al otro lado de la calle, y ahora lleva ya tres años en este emplazamiento. El ambiente -comenta- ha bajado mucho desde que se cerró el centro musical y el restaurante, a lo que se suma la desaparición del popular mercadillo y de la asociación cultural que impulsó este proyecto.

"No se pueden lanzar proyectos al aire y abandonarlos a su suerte. Tiene que haber una dotación del tipo que sea, sobre todo a nivel policial, y más en el barrio donde estamos"

"Hay muchos locales vacíos y llegas aquí por la noche y esto está apagado. Todo el proyecto que se había planteado para que esto fuera un centro de la música y de la cultura ha fracasado. Lo que tampoco se pueden lanzar son proyectos al aire y abandonarlos así a su suerte. Tiene que haber una dotación del tipo que sea, sobre todo a nivel policial, y más en el barrio donde estamos”, opina Simón.

NOTICIAS RELACIONADAS Zaragoza prepara la colocación de otras cuatro nuevas cámaras en el Casco

A su juicio, la solución no pasa solo por el Ayuntamiento, ya que considera que el problema de vandalismo y la falta de civismo que sufren en el barrio exige también cambios a nivel penal. "En este país, por mucho que hemos progresado, robar y ese tipo de cosas no tienen ninguna consecuencia, y es una pena. Si esto continúa así, si sigue habiendo un abandono… la idea es muy bonita, los espacios son muy majos, nos gustan mucho, pero pensaremos en abandonar y dejar esto, lo cual significará un fracaso del proyecto tan bonito que hubo", lamenta.