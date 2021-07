Paco Simón: "En los 70 en el valle de Pineta, no había nadie: toda la naturaleza era nuestra"

El pintor Paco Simón acaba de inaugurar una exposición en Leitrim Sculpture Center de Manorhamilton (Irlanda), donde ha estado trabajando alrededor de un mes. Desde allí responde a algunas cuestiones sobre el verano, la muestra y otros aspectos de su biografía.

1. ¿Cómo será su verano tras la pandemia? ¿Tiene muchos viajes aplazados?

Tenia aplazado este viaje a Irlanda por la covid, al final moviendo fechas varias veces me ha pillado en pleno verano.

2. ¿Qué significa un verano, o parte de él, en Irlanda?

En esta ocasión ha significado mucho trabajo, ha sido un proyecto ambicioso con el que, aparte de buscar documentación sobre el lugar, casi no me ha dado tiempo de ver mucho más.

3. ¿Dónde veranea? ¿Es de playa, de montaña, de ciudad o de pueblo?

Me gusta el mar pero no me llevo bien con las multitudes en entornos naturales, por lo que lo dejo para pasado el verano. La montaña y el monte me encantan pero me gusta todo.

4. ¿Cuál es el vínculo del arte y el verano para usted, cuál es su experiencia?

No suele haber gran actividad en verano, los mejores proyectos se guardan para septiembre, cuando empieza la temporada, pero muchas veces por eso mismo toca trabajar.

5. ¿Cuál ha sido el viaje de verano de su vida?

Han sido muchos pero siempre recuerdas los de la infancia y juventud, sobre todo a principios de los 70 en el valle de Pineta, con mi familia. No había nadie: toda la naturaleza era para nosotros.

6. El verano está asociado a la infancia y a la adolescencia. Ritos de paso, revelaciones, amores; usted es un pintor de la mujer, del deseo, en cierto modo. ¿Hay algo especial para recordar?

Claro, los primeros amores en la piscina, yo nadaba en el equipo del Stadium Venecia y no se me escapaban esos bañadores Speedo tan ajustados que llevaban las chicas. Los viajes a la travesía del pantano de Arguís y las primeras excursiones sin mis padres.

7. ¿Qué significa Irlanda para un creador como Paco Simón?

Cualquier lugar es bueno para la creación aunque los hay mejores y peores; debe establecerse una simbiosis para que esto funcione. Irlanda es un país vello, lleno de encanto y romanticismo; ahí está el poeta W. B. Yeats. Los irlandeses son gente amable y tienen un carácter muy parecido al de los españoles.

8. ¿Qué tipo de lecturas, u otras actividades, realiza estos días? ¿Hay un libro o una monografía de arte que encarne para usted el espíritu del verano?

La verdad es que en este viaje no he tenido mucho tiempo para leer, he trabajado de 12 a 14 horas todos los días y al volver del estudio lo que más me apetecía era una buena ducha y descansar. Aquí amanece en verano sobre la 4 de la mañana. Después de leer 'Intemperie' de Jesús Carrasco me he animado con 'La tierra que pisamos'.

8. ¿Qué película o películas está asociadas a un verano inolvidable?

Me viene a la memoria 'El largo y cálido verano' y también, porque alguna vez en el jardín hacemos cine de verano, 'Granujas de medio pelo' con Woody Allen y Tracey Ullman, una comedia súper divertida.

9. ¿Cuáles serían los discos y las canciones del verano para Paco Simón?

'Norwegian Wood', de los Beatles en el álbum 'Rubber Soul'. Yo estaba enamorado platónicamente de una chica, era muy joven y no entendía la letra (que, por cierto, no tiene nada que ver) pero aún así, cuando la vuelvo a oír siempre me recuerda a ella.

10. ¿Cuál ha sido el gran personaje de esta época del año?

Buff !! Siempre hay algún descerebrado.

Paco Simón con la gorila Tripien las orillas del rio Gállego, cerca de Zaragoza. Archivo Paco Simón.

11. ¿Internet y los móviles han hecho mejores las vacaciones? ¿Las han cambiado de alguna manera?

Nada diferente a cualquier otra época del año. Es fantástico disponer de las tecnologías que tenemos a nuestro alcance pero las utilizo cuando realmente las necesito. Normalmente cuando estoy de vacaciones me alejo del teléfono aunque al final del día miro de reojo si hay algo importante que atender. En este mes y medio que he pasado en Irlanda muchos días ni lo he mirado.

12. Usted es muy melómano. ¿Cuáles serían los conciertos de su vida?

He visto muchas veces a Miles Davis, también a Weater Report , David Bowie, Nick Cave, Prince, John Scofiel, Lou Reed, Brad Mehldau… Algunos ya no están pero hay muy buena gente por ahí que no hace reguetón.

13. ¿Cuál es la más extraña o sorprendente anécdota veraniega vinculada a su profesión?

Seguro que unas cuantas. Estaba en Melbourne participando en un proyecto en 1997. Al terminar, junto a dos artistas irlandesas y un americano de Arizona nos quisimos adentrar en el corazón del continente. A eso de la media noche; conducía yo, un canguro se cruzó en nuestro camino. Allí acabó nuestro viaje y también el del pobre canguro.

14. ¿Qué ofrece su exposición en el Leitrim Sculpture Center de Manorhamilton y qué espera de ella?

Vine aquí invitado a realizar una residencia de artista con el compromiso adquirido de realizar una exposición relacionada con el lugar, su historia, su cultura y sus formas de vida. Por temas de la covid tuve que hacer una cuarentena que complicó mucho mi trabajo ya que tenía fecha de la inauguración y diez días menos de tiempo. El proyecto tenía que estar íntegramente realizado aquí. Hice una documentación fotográfica como punto de partida. Me concentré en el paisaje, la arquitectura y las granjas que abundan en esta parte del oeste de Irlanda. La exposición se titula 'Illuminating Walks, a series of landscape studies in N. Leitrim 2021'. Se inauguró el 16 de julio y estará hasta el 8 de agosto. El título hace referencia a esos viajes que realizaban los artistas del siglos XVII y XVIII y en su camino y observación realizaban apuntes y acuarelas. Se compone de una instalación sobre una pintura de paisaje de 6 metros de largo por 2,10 de alto de un lugar que se llama Eagle Rock. Sobre ella, suspendidos del techo flotan elementos relacionados con la vida de las granjas que rodean este lugar y que se integran en él. La instalación se acompaña de dos obras más, en una hago referencia a uno de los problemas que más preocupan a los granjeros, la introducción de grandes plantaciones de pinos, y en la otra remarco con colores el tipo de arquitectura de las granjas donde abundan los elementos de chapa corrugada. La exposición ha causado gran impacto. Mi obra es muy colorista y es lo que he pretendido; llenar estos paisajes verdes con mis colores, lo cual ha causado aquí una buena impresión.

15. ¿Cómo valora la experiencia?

La experiencia me ha dado mucha energía; salir de la zona de confort y a otro país te hace no mirarte el ombligo, también he encontrado nuevas líneas a seguir para mis próximos trabajos. He compartido el trabajo con gente profesional y muy buenos artistas, y también he comprobado otra vez más la gran deficiencia que tenemos todavía en España en el apoyo a los artistas visuales y a la cultura.

